Нынешний уровень ставок по ипотеке является очень высоким для граждан, правительство старается сделать все возможное для его снижения. Об этом в пятницу заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководством Совета Федерации.

с чего всё началось

Ещё, мне кажется, очень важно говорить об оптимизации работы банков, их операционных затрат и внутренних резервов, то есть нужно, соответственно, уточнять правила кредитования застройщиков и внимательно смотреть, что там ещё зарабатывают соответствующие наши уважаемые финансовые структуры.

Председатель правительства Михаил Мишустин заявил о необходимости снижения ипотечной ставки в России и увеличения объемов кредитования. Кабмин старается над этим работать, заявил премьер на встрече с руководством Совета Федерации.

Мишустин заявил о необходимости снижения ставок по ипотеке

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