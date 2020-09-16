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Мишустин заявил о планах повысить НДПИ и акцизы на табак

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о планах правительства повысить плату за пользование природными ресурсами и поднять ставки акцизов на табак выше инфляции. Кроме того, правительство планирует пересмотреть и ряд льгот в нефтегазовом секторе.В источнике
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РИА Новости

Правительство предложило повысить НДПИ и акцизы на табак

РИА Новостивчера в 08:18
ТАСС

Кабмин намерен пересмотреть льготы в сфере ТЭК и акцизы на табак

ТАССвчера в 08:12
Интерфакс

Мишустин дал сигнал о неизбежном повышении налогов для доходных отраслей

Интерфаксвчера в 07:44
Коммерсантъ

Мишустин подтвердил повышение НДПИ и акцизов на табак

Коммерсантъвчера в 07:46
РБК

Мишустин заявил о планах повысить акцизы на табачную продукцию

РБКвчера в 07:44
RT на русском

Кабмин предложил повысить акцизы на табак

RT на русскомвчера в 08:10
Ведомости

Правительство поддержало повышение акциза на сигареты

Ведомостивчера в 07:37

Sony назвала цены на новую PlayStation

Японская корпорация Sony назвала цену игровой консоли нового поколения PlayStation 5. Стоимость приставки была объявлена в ходе онлайн-мероприятия, запись которого опубликована на YouTube-канале компании.
Sony назвала цены на новую PlayStation
РИА Новости17:43
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Лукашенко уволил посла в Латвии и лишил статуса двух дипломатов

Еще одним указом глава государства освободил Василия Марковича от должности чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии в Латвийской Республике и лишил его дипломатического ранга за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, сообщает пресс-служба белорусского лидера в среду, 16 сентября.
Известиявчера в 16:19
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Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Польская прокуратура намерена инициировать процедуру ареста российских авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска в момент крушения самолета Ту-154 с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году.
Известия17:34
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Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Магаданской области

В 180 км от города Омсукчана в Магаданской области аварийно приземлился вертолет Ми-8 авиакомпании «Дальнереченск Авиа», сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу, а также ГО и ЧС Омсукчанского района.
РБК00:54

У матери министра Дениса Мантурова нашли особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать российского министра торговли и промышленности Дениса Мантурова 84-летняя Тамара Мантурова зарегистрировала на Клязьминском водохранилище в Московской области особняк общей стоимостью вместе с землей 5 миллиардов рублей, пишет «Собеседник».
Daily Moscow15 сентября в 08:17
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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СК Белоруссии предъявил обвинение Марии Колесниковой

«Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершённые с использованием СМИ и сети интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в Telegram-канале ведомства.
RT на русскомвчера в 10:10
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