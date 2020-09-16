Силуанов рассказал о кредите в $1,5 миллиарда для Белоруссии

Россия прорабатывает с Белоруссией предоставление кредита на 1,5 миллиарда долларов в несколько этапов: в 2020 году республика может получить по 500 миллионов долларов от России и по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), а еще 500 миллионов Россия предоставит в 2021 году, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.