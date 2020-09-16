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Мишустин заявил о планах повысить НДПИ и акцизы на табак

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о планах правительства повысить плату за пользование природными ресурсами и поднять ставки акцизов на табак выше инфляции. Кроме того, правительство планирует пересмотреть и ряд льгот в нефтегазовом секторе.В источнике
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РИА Новости

Правительство предложило повысить НДПИ и акцизы на табак

РИА Новостивчера в 08:18
РБК

Мишустин заявил о планах повысить акцизы на табачную продукцию

РБКвчера в 07:44
RT на русском

Кабмин предложил повысить акцизы на табак

RT на русскомвчера в 08:10
Коммерсантъ

Мишустин подтвердил повышение НДПИ и акцизов на табак

Коммерсантъвчера в 07:46
ТАСС

Кабмин намерен пересмотреть льготы в сфере ТЭК и акцизы на табак

ТАССвчера в 08:12
Интерфакс

Мишустин дал сигнал о неизбежном повышении налогов для доходных отраслей

Интерфаксвчера в 07:44
Ведомости

Правительство поддержало повышение акциза на сигареты

Ведомостивчера в 07:37

СКР опроверг возбуждение дела в связи со смертью Тесака

Уголовное дело о смерти в следственном изоляторе националиста Максима Марцинкевича не возбуждалось, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель следственного управления СК по Челябинской области Владимир Шишков.
СКР опроверг возбуждение дела в связи со смертью Тесака
Интерфаксвчера в 14:35
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Уильям и Кейт поздравили принца Гарри с днем рождения

По случаю дня рождения родственника принц Уильям и Кейт Миддлтон разместили на своем официальном сайте фотографию, сделанную во время одного из спортивных мероприятий, на котором они присутствовали вместе.
Подмосковье Сегодня15 сентября в 09:17
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Персонаж Франклин из GTA 5 подтвердил разработку GTA 6

Shawn also notes that "it took us 4 years to film and complete GTA 5" (NOT MY FOOTAGE) # GTA6 # GTAVI pic.twitter.com / mNupyaS9rn — GTA 6 NEWS (@ GTAVInewz) September 13, 2020 Так, в Twitter-паблике GTA 6 NEWS на днях было опубликовано мнение актера озвучки Шона Фонтено, подарившего свой голос Франклину из GTA 5.
Srnsk14 сентября в 14:05
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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Силуанов рассказал о кредите в $1,5 миллиарда для Белоруссии

Россия прорабатывает с Белоруссией предоставление кредита на 1,5 миллиарда долларов в несколько этапов: в 2020 году республика может получить по 500 миллионов долларов от России и по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), а еще 500 миллионов Россия предоставит в 2021 году, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
РИА Новостивчера в 12:52
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«Совкомфлот» намерен провести IPO. Размещение откладывалось 10 лет

«ПАО «Совкомфлот», одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов со специализацией на работе в сложных ледовых условиях, объявляет о намерении провести первичное публичное предложение обыкновенных акций компании и включить акции компании в список бумаг, котирующихся на Московской бирже», — сказано в пресс-релизе.
РБК15 сентября в 03:30
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Пока Путин и Лукашенко совещались в Сочи, Ту-160 РФ ответили на угрозу в Черном море

Как передает издание «Репортер», во время важных переговоров первых лиц России и Белоруссии в воздушном пространстве поблизости с Сочи, где проходила встреча, появились три американских бомбардировщика B-52H – они прибыли с британской авиабазы «Фэрфорд».
Южный Федеральныйвчера в 01:06
24

Бари Алибасов передумал разводиться с Лидией Федосеевой-Шукшиной

Uznayvse.ru напоминает, что на протяжении всего того времени, что Бари Алибасов находился в клинике, его сын Бари Алибасов-младший давал интервью и обвинял всю семью Федосеевой-Шукшиной, в том числе и саму Лидию Николаевну, в отправлении его отца.
Uznayvse.ruвчера в 11:39
23

Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Следственная группа Национальной прокуратуры Польши обратилась в окружной суд Варшавы с ходатайством о временном аресте троих авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году.
РБК18:35
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Вдова и беспомощная дочь Алексея Баталова остались без наследства

Вдова и дочь народного артиста Советского союза Алексея Баталова оказались в непростой ситуации: они лишились недвижимости и средств на существование в связи с действиями мошенников.
Наша версия15 сентября в 14:06
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Эксперт назвала причину быстрого роста опухолей

Эксперт подчеркнула, что в результате исследования выяснилось, что только 15% случаев возникновения рака толстой кишки передается по наследству, а остальные 85%- результат воздействия внешних факторов, в частности курения.
Что происходитвчера в 16:39
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