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Мишустин заявил о планах повысить НДПИ и акцизы на табак

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о планах правительства повысить плату за пользование природными ресурсами и поднять ставки акцизов на табак выше инфляции. Кроме того, правительство планирует пересмотреть и ряд льгот в нефтегазовом секторе.В источнике
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РИА Новости

Правительство предложило повысить НДПИ и акцизы на табак

РИА Новостивчера в 08:18
ТАСС

Кабмин намерен пересмотреть льготы в сфере ТЭК и акцизы на табак

ТАССвчера в 08:12
Интерфакс

Мишустин дал сигнал о неизбежном повышении налогов для доходных отраслей

Интерфаксвчера в 07:44
Коммерсантъ

Мишустин подтвердил повышение НДПИ и акцизов на табак

Коммерсантъвчера в 07:46
РБК

Мишустин заявил о планах повысить акцизы на табачную продукцию

РБКвчера в 07:44
RT на русском

Кабмин предложил повысить акцизы на табак

RT на русскомвчера в 08:10
Ведомости

Правительство поддержало повышение акциза на сигареты

Ведомостивчера в 07:37

Песков сообщил, что решений о повышении НДПИ или акцизов на табак нет

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения об инициативах Минфина по повышению налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для химической и металлургической промышленности и увеличению акцизов на табак.
RT на русскомвчера в 06:55
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Иностранные родственники россиян получат годовые российские визы

"Сегодня упростим порядок оформления обыкновенных частных виз и пребывание на территории России близких родственников наших граждан", – сказал Мишустин на заседании правительства, которое транслировал телеканал "Россия 24".
Вести.Ruвчера в 08:02
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В МВД опровергли задержание целого подразделения полиции из-за конопли

В управлении МВД России по Псковской области заявили, что информация о задержании всего личного состава подразделения по борьбе с наркотиками Великолукского РОВД не соответствует действительности.
Lenta.ruвчера в 10:57
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