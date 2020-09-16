Экономика
КоммерсантъМишустин подтвердил повышение НДПИ и акцизов на табак
Премьер-министр России Михаил Мишустин подтвердил планы правительства повысить плату за пользование природными ресурсами и поднять ставки акцизов на табак выше инфляции. Также правительство планирует пересмотреть льготы в нефтегазовом секторе.
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Шоу-бизнес
Михаил Ефремов написал письмо из СИЗО
Актер Михаил Ефремов, недавно осужденный по делу о смертельном ДТП, написал ответное письмо из СИЗО, сообщает RT в своем Telegram-канале.
Online47.ru 16:50
Происшествия
Движение поездов после схода вагонов под Липецком восстановлено
Движение поездов на станции Грязи-Орловские в Липецкой области после схода вагонов с металлоломом было восстановлено, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление Юго-восточной железной дороги.
Газета.Ru 05:32
Армия и оружие
Минобороны РФ усилило защиту Крыма гаубицами 2А65 МСТА-Б
Политическая Экспертиза 02:33
Армия и оружие
Пока Путин и Лукашенко совещались в Сочи, Ту-160 РФ ответили на угрозу в Черном море
Как передает издание «Репортер», во время важных переговоров первых лиц России и Белоруссии в воздушном пространстве поблизости с Сочи, где проходила встреча, появились три американских бомбардировщика B-52H – они прибыли с британской авиабазы «Фэрфорд».
Южный Федеральный 01:06
Политика
Белорусы атаковали Instagram Николая Баскова
Пользователи из Белоруссии буквально завалили Instagram российского певца Николая Баскова комментариями с просьбой не выступать в Минске.
Известия 17:52
Шоу-бизнес
Тарзан удалил видео с признанием в измене Королёвой с двумя девушками
Сергей Глушко, более известный как Тарзан, удалил со своего Instagram-аккаунта видео, на котором признавался в измене Наташе Королёвой.
Газета Кемерова 12:41
Наука
В Шри-Ланке на горе нашли петроглифы эпохи Неолита
Команда астробиологов и экзогеологов во главе с доктором Аравиндой Равибхану Суманаратна при обследовании горы Данигала в Шри-Ланке обнаружили наскальные рисунки (петроглифы) времен неолита.
МонаВиста 16:17
Общество
Анонсирована новая игра по вселенной «Гарри Поттера»
Компания Warner Bros анонсировала новую игру по вселенной "Гарри Поттера".
Российская газета 16:53
Футбол
Клопп: «После ухода из „Ливерпуля“ возьму отпуск на год»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заверил, что после ухода из команды не возглавит другую сразу.
Бомбардир.ру 13:34
Культура
Мадонна напишет сценарий фильма о себе и снимется в нем
Американская звезда Мадонна собирается написать сценарий к своему байопику, говорится на сайте певицы.
TV BRICS 12:41
Политика
Минпромторг предложил закрыть торгпредства на Украине и в Литве
Минпромторг предложил ликвидировать российские торговые представительства на Украине и в Литве.
RT на русском 10:03
Общество
Ураган «Салли» над югом США ослабел до тропического шторма
Ураган "Салли" над территорией южного побережья США ослабел до тропического шторма.
ТАСС 17:36
Происшествия
При пожаре в частной клинике в Красноярске погибли четыре человека
Четыре человека погибли, двое пострадали при пожаре в частной наркологической клинике в Красноярске, сообщает МЧС России.
РИА Новости 18:29
Спорт
Sony представила новый God of War
Предыдущая God of War вышла в 2018 году на PlayStation 4 и получила высокие оценки от игровых критиков, а также несколько престижных премий, в том числе The Game Awards и TIGA Awards.
Чемпионат 17:02
Здоровье
Медики готовят забастовки против принудительной вакцинации от COVID
Ранее предполагалось, что первыми вакцину от коронавируса получат медики и учителя, однако многие из них опасаются, что прививку будут ставить принудительно, как в случае с гриппом.
Муксун.fm 14:47
Происшествия
Националист Максим Марцинкевич покончил с собой в СИЗО
Лидер националистического движения "Реструкт" Максим Марцинкевич по прозвищу "Тесак" покончил жизнь самоубийством в одном из СИЗО Челябинска.
РИА Новости 09:08
Общество
В Чечне сообщили, кто осквернил святыни в Калининграде
Участники акта вандализма в Калининграде, осквернившие источник со святой водой у собора Христа Спасителя, являются военнослужащими из Дагестана.
МонаВиста 15:09
Игры
Crytek показала 8К-трейлер ремастера Crysis
Crytek представила новый трейлер ремастера Crysis о технических особенностях проекта, причём посмотреть его можно в разрешении до 8К.
Игромания.ру вчера в 12:31
Футбол
Куман не исключил, что Суарес останется в «Барселоне»
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман не исключил, что уругвайский форвард Луис Суарес может остаться в клубе.
Soccer.ru 15:48
Футбол
Погребняк не захотел играть в ФНЛ
Спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин рассказал, что нападающий Павел Погребняк отказался переходить в московский клуб.
Советский спорт 14:07
Политика
Лукашенко уволил посла в Латвии и лишил статуса двух дипломатов
Еще одним указом глава государства освободил Василия Марковича от должности чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии в Латвийской Республике и лишил его дипломатического ранга за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, сообщает пресс-служба белорусского лидера в среду, 16 сентября.
Известия 16:19
Космос
Определены должности членов экипажа российской экспедиции на Луну
Центр подготовки космонавтов определил должности российского экипажа, который направится к Луне, сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ вчера в 18:02
Политика
Лукашенко заявил, что Украина стала форпостом провокаций в Беларуси
Украина стала форпостом политических провокаций в Беларуси, заявил Александр Лукашенко на встрече с политическим активом страны.
БИЗНЕС Online 11:02
Политика
Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях по ситуации с Навальным
Постоянное представительство России при Европейском союзе обратилось к официальным лицам ЕС и депутатам Европарламента с призывом ответить на вопросы российской стороны, связанные с обвинениями в адрес Москвы после инцидента с Алексеем Навальным.
RT на русском 05:58
Экономика
Банк ВТБ запустил онлайн-рефинансирование ипотеки
ВТБ в тестовом режиме запустил новый формат сделок дистанционного рефинансирования ипотеки, который в перспективе позволит отказаться от посещения офиса банка.
РБК 06:06
Гаджеты
Apple выпустила обновление iOS 14 GM и iPadOS 14 GM
Пользователям устройств от американской компании Apple стали доступны обновления в операционных системах iOS 14.
iReactor 09:44
Космос
Ученый оценил версию, что жизнь на Венеру могли занести советские зонды
Ильин назвал такую версию маловероятной. Помимо того, он считает, что преждевременно говорить о признаках жизни на планете.
РИА Новости 18:04
Фигурное катание
Медведева снялась с первого этапа Кубка России в Сызрани
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева не выступит на первом этапе Кубка России, сообщает «Спорт-Экспресс», Фигуристка была заявлена на этап, который пройдет в Сызрани с 18 по 22 сентября.
Sports.ru 15:39