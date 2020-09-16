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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Мишустин подтвердил повышение НДПИ и акцизов на табак

Премьер-министр России Михаил Мишустин подтвердил планы правительства повысить плату за пользование природными ресурсами и поднять ставки акцизов на табак выше инфляции. Также правительство планирует пересмотреть льготы в нефтегазовом секторе.В источнике
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Коммерсантъ

Мишустин подтвердил повышение НДПИ и акцизов на табак

Коммерсантъвчера в 07:46
ТАСС

Кабмин намерен пересмотреть льготы в сфере ТЭК и акцизы на табак

ТАССвчера в 08:12
RT на русском

Кабмин предложил повысить акцизы на табак

RT на русскомвчера в 08:10
РИА Новости

Правительство предложило повысить НДПИ и акцизы на табак

РИА Новостивчера в 08:18
РБК

Мишустин заявил о планах повысить акцизы на табачную продукцию

РБКвчера в 07:44
Интерфакс

Мишустин дал сигнал о неизбежном повышении налогов для доходных отраслей

Интерфаксвчера в 07:44
Ведомости

Правительство поддержало повышение акциза на сигареты

Ведомостивчера в 07:37

СКР опроверг возбуждение дела в связи со смертью Тесака

Уголовное дело о смерти в следственном изоляторе националиста Максима Марцинкевича не возбуждалось, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель следственного управления СК по Челябинской области Владимир Шишков.
СКР опроверг возбуждение дела в связи со смертью Тесака
Интерфаксвчера в 14:35
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Дефицит машин в автосалонах в России сохранится до конца года – дилеры

Дефицит новых легковых машин в автосалонах в России, о котором месяц назад уже сообщали продавцы, скорее всего, сохранится до конца года, особенно для импортируемых машин, рассказали опрошенные РИА Новости автодилеры.
Дефицит машин в автосалонах в России сохранится до конца года – дилеры
ПРАЙМ20:15

Компания АвтоВАЗ удешевила производство Lada Vesta за счет ступиц

Известно, что во время изготовления колесных ступиц для автомобилей семейства Lada Vesta теперь будет использоваться более дешевый бренд стали, что дает возможность экономить около 96 рублей на сборке каждого авто.
32CARS.ruвчера в 13:18
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Sony назвала цены на новую PlayStation

Японская корпорация Sony назвала цену игровой консоли нового поколения PlayStation 5. Стоимость приставки была объявлена в ходе онлайн-мероприятия, запись которого опубликована на YouTube-канале компании.
РИА Новости17:43
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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РФС подписал соглашение о развитии футбола в Мурманской области

Мурманск, 16 сентября 2020, 10:12 — REGNUM Соглашение о развитии футбола в Мурманской области заключили Российский футбольный союз (РФС), Министерство спорта РФ, а также областные правительство и федерация футбола.
REGNUMвчера в 03:12

Лукашенко уволил посла в Латвии и лишил статуса двух дипломатов

Еще одним указом глава государства освободил Василия Марковича от должности чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии в Латвийской Республике и лишил его дипломатического ранга за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, сообщает пресс-служба белорусского лидера в среду, 16 сентября.
Известиявчера в 16:19
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Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Следственная группа Национальной прокуратуры Польши обратилась в окружной суд Варшавы с ходатайством о временном аресте троих авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году.
РБК18:35
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