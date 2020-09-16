Мишустин подтвердил повышение НДПИ и акцизов на табак
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подтвердил планы правительства повысить плату за пользование природными ресурсами и поднять ставки акцизов на табак выше инфляции. Также правительство планирует пересмотреть льготы в нефтегазовом секторе.В источнике
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