Мишустин заявил о планах повысить акцизы на табачную продукцию
Смотрите также
Турецкий отель «взял в заложники» сына Никаса Сафронова
Лукашенко попросил Путина о некоторых типах вооружений
СК Белоруссии обвинил Колесникову в призывах к подрыву нацбезопасности
Адвокат заявил о пытках Тесака перед самоубийством
Петросян выложил фото полугодовалого сына в день своего 75-летия
Суд продлил арест обвиняемого в убийстве аспирантки историка Соколова
Названы пять важных поправок в ПДД
Израильская компания поможет Грузии модернизировать ПВО
Алексей Навальный выложил в соцсети первое фото после выхода из комы
Размер средней пенсии в России увеличат до 17,4 тыс. рублей
Фигуристка Медведева решила вернуться к тренеру Тутберидзе
Норвежский радикал Брейвик, убивший 77 человек, попросил об УДО
Художник хочет построить в США мавзолей и выкупить тело Ленина
Ефремов предложил создать Российский тюремный театр
Evrensel (Турция): Германия в эпицентре напряженности в Средиземноморье (Evrensel)
Die Zeit сообщила о предложении США от ФРГ по «Северному потоку — 2»
ЕС отверг направленные Россией вопросы по делу Навального
Минздрав оценил идею ограничить продажу алкоголя в новогодние дни
Убивший дочерей сожительницы россиянин изнасиловал их перед смертью
В следующем году в России могут повысить акцизы на сигареты на 20%
Песков заявил, что решений о повышении акцизов на табак или НДПИ нет
В Госдуме оценили намерение повысить акцизы на сигареты в России
Националист Максим Марцинкевич покончил с собой в СИЗО
Фигуристка Медведева решила вернуться к тренеру Тутберидзе
СК Белоруссии обвинил Колесникову в призывах к подрыву нацбезопасности
Мишустин заявил о планах повысить акцизы на табачную продукцию
Die Zeit сообщила о предложении США от ФРГ по «Северному потоку — 2»
Лукашенко попросил Путина о некоторых типах вооружений
Иностранным родственникам россиян упростят порядок въезда
ГБР Украины назвало причины потери Крыма
Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру
Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания с членами правительства заявил о планах повысить ряд налогов, в том числе и акцизы на табак. «В ситуации, когда трудно, все должны принимать участие в решении проблем, стоящих перед страной, перед людьми», — объяснил он свою позицию.В источнике
Подробнее о событии