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РБК
РБК

Мишустин заявил о планах повысить акцизы на табачную продукцию

Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания с членами правительства заявил о планах повысить ряд налогов, в том числе и акцизы на табак. «В ситуации, когда трудно, все должны принимать участие в решении проблем, стоящих перед страной, перед людьми», — объяснил он свою позицию.В источнике
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ТАСС

Кабмин намерен пересмотреть льготы в сфере ТЭК и акцизы на табак

ТАСС08:12
РИА Новости

Мишустин ответил на заявления о несправедливом сборе налогов

РИА Новости07:53
Коммерсантъ

Мишустин подтвердил повышение НДПИ и акцизов на табак

Коммерсантъ07:46
РБК

Мишустин заявил о планах повысить акцизы на табачную продукцию

РБК07:44
Интерфакс

Мишустин дал сигнал о неизбежном повышении налогов для доходных отраслей

Интерфакс07:44
Ведомости

Правительство поддержало повышение акциза на сигареты

Ведомости07:37
RT на русском

Кабмин предложил повысить акцизы на табак

RT на русском08:10

СК Белоруссии обвинил Колесникову в призывах к подрыву нацбезопасности

Следствие предъявило оппозиционеру, члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой обвинение в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, сообщил Следственный комитет Белоруссии.
РИА Новости10:47
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Суд продлил арест обвиняемого в убийстве аспирантки историка Соколова

Октябрьский районный суд продлил на три месяца срок содержания под стражей обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости07:24
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Размер средней пенсии в России увеличат до 17,4 тыс. рублей

В Минтруда уточнили, что индексация социальных пенсий в будущем году составит 2,6%. Общая сумма запланированных пенсионных выплат на следующий год составит 7,6 трлн рублей - их получат примерно 43 млн неработающих пенсионеров.
Вечерний курьер08:51
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Суд Парижа приговорил к трем годам тюрьмы экс-главу ВФЛА Балахничева

Суд Парижа признал экс-главу Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева виновным по делу о сокрытии положительных результатов допинг-проб российских спортсменов, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости09:27

«Все предсказуемо»: режиссер неснятой «Дюны» оценил трейлер Дени Вильнева

Благодаря дебютному трейлеру аудитория уже получила возможность оценить масштабы новой экранизации «Дюны» Фрэнка Герберта и вряд ли у кого-то остались сомнения относительно его эпичности.
Киноафиша России08:30

Норвежский радикал Брейвик, убивший 77 человек, попросил об УДО

Норвежский праворадикал Андрес Брейвик, осужденный за теракт, в ходе которого в Осло и на острове Утёйя в 2011 году погибли 77 человек, попросил об условно-досрочном освобождении, сообщила газета VG со ссылкой на адвоката заключенного.
РИА Новости06:50
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Ефремов предложил создать Российский тюремный театр

Осуждённый за смертельное ДТП артист Михаил Ефремов заявил о необходимости создания Российского тюремного театра, рассказал ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.
РИА Новости11:46
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Минздрав оценил идею ограничить продажу алкоголя в новогодние дни

Минздрав РФ пока не получал предложение члена Общественной палаты и руководителя федерального проекта "Трезвая Россия" Султана Хамзаева об ограничении продажи алкоголя на новогодние праздники, при поступлении данной инициативы ее рассмотрят, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения России.
РИА Новости11:44
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