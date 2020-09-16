Мишустин заявил о планах повысить акцизы на табачную продукцию
Смотрите также
Правоохранители раскрыли содержание предсмертной записки Тесака
В Турции за избиение медсестры задержали трех россиянок
Глава СВР обвинил США в причастности к протестам в Белоруссии
Лукашенко попросил Путина о некоторых типах вооружений
Лукашенко в случае добровольной отставки пообещали неприкосновенность
Минобрнауки предложило новое правило выплаты премий ректорам вузов
СК Белоруссии обвинил Колесникову в призывах к подрыву нацбезопасности
Apple анонсировала новые планшеты линеек iPad и iPad Air
Убивший дочерей сожительницы россиянин изнасиловал их перед смертью
На Украине перечислили «истинные причины» потери Крыма
«Денвер» победил «Клипперс» и вышел в полуфинал плей-офф НБА
Путин указал Макрону на неуместность обвинений в «деле Навального»
Xiaomi готовится выпустить смартфон на процессоре Snapdragon 875
Тарзан удалил из Instagram признание в измене Наташе Королевой
Иностранным родственникам россиян упростят порядок въезда
Кадыров осудил помывших обувь в храмовом источнике молодых людей
Суд продлил арест обвиняемого в убийстве аспирантки историка Соколова
Петросян выложил фото полугодовалого сына в день своего 75-летия
В следующем году в России могут повысить акцизы на сигареты на 20%
Песков заявил, что решений о повышении акцизов на табак или НДПИ нет
В Госдуме оценили намерение повысить акцизы на сигареты в России
СК Белоруссии обвинил Колесникову в призывах к подрыву нацбезопасности
Националист Максим Марцинкевич покончил с собой в СИЗО
Die Zeit сообщила о предложении США от ФРГ по «Северному потоку — 2»
Фигуристка Медведева решила вернуться к тренеру Тутберидзе
Иностранным родственникам россиян упростят порядок въезда
Лукашенко попросил Путина о некоторых типах вооружений
В следующем году в России могут повысить акцизы на сигареты на 20%
Глава СВР обвинил США в причастности к протестам в Белоруссии
На Украине перечислили «истинные причины» потери Крыма
Кадыров осудил помывших обувь в храмовом источнике молодых людей
Художник предложил построить в США мавзолей и увезти туда тело Ленина
Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания с членами правительства заявил о планах повысить ряд налогов, в том числе и акцизы на табак. «В ситуации, когда трудно, все должны принимать участие в решении проблем, стоящих перед страной, перед людьми», — объяснил он свою позицию.В источнике
Подробнее о событии