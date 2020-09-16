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РБК
РБК

Мишустин заявил о планах повысить акцизы на табачную продукцию

Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания с членами правительства заявил о планах повысить ряд налогов, в том числе и акцизы на табак. «В ситуации, когда трудно, все должны принимать участие в решении проблем, стоящих перед страной, перед людьми», — объяснил он свою позицию.В источнике
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ТАСС

Кабмин намерен пересмотреть льготы в сфере ТЭК и акцизы на табак

ТАСС08:12
RT на русском

Кабмин предложил повысить акцизы на табак

RT на русском08:10
Интерфакс

Мишустин дал сигнал о неизбежном повышении налогов для доходных отраслей

Интерфакс07:44
РБК

Мишустин заявил о планах повысить акцизы на табачную продукцию

РБК07:44
Коммерсантъ

Мишустин подтвердил повышение НДПИ и акцизов на табак

Коммерсантъ07:46
Ведомости

Правительство поддержало повышение акциза на сигареты

Ведомости07:37
РИА Новости

Мишустин ответил на заявления о несправедливом сборе налогов

РИА Новости07:53

В Воронежской области разворачивают новые койки для COVID-пациентов

Воронеж, 16 сентября 2020, 09:30 — REGNUM 164 дополнительные койки для пациентов с COVID-19 развёрнуто в Воронежской области за минувшую неделю с 9 по 15 сентября, об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе департамента здравоохранения.
В Воронежской области разворачивают новые койки для COVID-пациентов
REGNUM02:30
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Минобрнауки предложило новое правило выплаты премий ректорам вузов

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков предложил в Госдуме привязать премии ректоров вузов к количеству преподавателей, которые получают зарплату в размере 200% от средней зарплаты в регионе, а не к средней зарплате в вузе.
Ведомости06:46

СК Белоруссии обвинил Колесникову в призывах к подрыву нацбезопасности

"Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по части 3 статьи 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СК.
РИА Новости10:06
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В США анализ побочного эффекта вакцины AstraZeneca может занять месяцы

NIH пока не получили образцы ткани или крови британской пациентки, и расследование «находится на стадии планирования», сказал Авиндра Нат, клинический директор и руководитель исследований вирусов Национального института неврологических расстройств и инсульта NIH.
PCR.news09:52
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Посольство РФ раскритиковало президента Эстонии за слова о том, что «время России уходит»

Посольство РФ в Эстонии считает необоснованным комментарий президента республики Керсти Кальюлайд о том, что время России в мировой политике якобы начинает подходить к концу.
ТАСС10:01

У матери министра Дениса Мантурова нашли особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать российского министра торговли и промышленности Дениса Мантурова 84-летняя Тамара Мантурова зарегистрировала на Клязьминском водохранилище в Московской области особняк общей стоимостью вместе с землей 5 миллиардов рублей, пишет «Собеседник».
Daily Moscowвчера в 08:17
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Суд продлил арест обвиняемого в убийстве аспирантки историка Соколова

Октябрьский районный суд продлил на три месяца срок содержания под стражей обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости07:24
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