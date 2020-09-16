Мишустин заявил о планах повысить акцизы на табачную продукцию
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Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания с членами правительства заявил о планах повысить ряд налогов, в том числе и акцизы на табак. «В ситуации, когда трудно, все должны принимать участие в решении проблем, стоящих перед страной, перед людьми», — объяснил он свою позицию.В источнике
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