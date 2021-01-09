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Мишустин заявил о поддержке бизнеса на 600 млрд рублей за два года

Российские власти за два года оказали поддержку малому и среднему бизнесу на сумму около 600 млрд рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с президентом ассоциации «Опора России» Александром Калининым.В источнике
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ТАСС

Власти оказали поддержку малому бизнесу на сумму около 600 млрд рублей

Правительство оказало поддержку малому и среднему бизнесу на сумму около 600 млрд рублей. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, открывая встречу с президентом ассоциации "Опора России" Александром Калининым.
ТАСС03:59
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Мишустин: за два года поддержка бизнесу составила 600 млрд руб

Коммерсантъ05:02
Телеканал 360°

Малый и средний бизнес получил около 600 млрд рублей за два года

Телеканал 360°04:52
ТАСС

В «Опоре России» заявили, что кредиты позволят ежегодно сохранять МСП около 100 млрд руб

ТАСС04:49
Российская газета

Мишустин: За 2 года бизнес получил господдержку в размере 600 млрд рублей

Российская газета04:31
Вести.Ru

Мишустин обсудил с Калининым меры поддержки бизнеса

Вести.Ru04:22
ПРАЙМ

Определена сумма, которую бизнес сэкономил на снижении страховых взносов

ПРАЙМ04:20
RT на русском

Мишустин заявил о поддержке бизнеса на 600 млрд рублей за два года

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Большунов завоевал золотую медаль в масс-старте многодневки «Тур де Ски»

Два российских спортсмена стали призерами гонки на 15 километров классическим стилем с общего старта престижной многодневки "Тур де Ски", которая прошла на трассе в итальянском Валь-ди-Фьемме.
iReactorвчера в 11:17