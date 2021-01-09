Мишустин заявил о поддержке бизнеса на 600 млрд рублей за два года
Российские власти за два года оказали поддержку малому и среднему бизнесу на сумму около 600 млрд рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с президентом ассоциации «Опора России» Александром Калининым.В источнике
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Власти оказали поддержку малому бизнесу на сумму около 600 млрд рублей
Правительство оказало поддержку малому и среднему бизнесу на сумму около 600 млрд рублей. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, открывая встречу с президентом ассоциации "Опора России" Александром Калининым.
ТАСС03:59
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