Российские власти за два года оказали поддержку малому и среднему бизнесу на сумму около 600 млрд рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с президентом ассоциации «Опора России» Александром Калининым.

С чего всё началось Власти оказали поддержку малому бизнесу на сумму около 600 млрд рублей Правительство оказало поддержку малому и среднему бизнесу на сумму около 600 млрд рублей. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, открывая встречу с президентом ассоциации "Опора России" Александром Калининым. ТАСС 03:59