Правительство готовит новый антикризисный пакет мер поддержки экономики. Он включает поэтапную отмену ограничений и будет введен, как только пандемия пойдет на спад. Сегодня на совещании с вице-премьерами Михаил Мишустин поручил подготовить предложения к 30 апреля.

Общество Леониду Рошалю присвоили звание Героя Труда Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя Труда известному российскому врачу Леониду Рошалю, сообщает Газета.ru. 23

Здоровье В Алтайском крае выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом «Всего в Алтайском крае на 28.04.2020 общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 324 человека, в том числе 22 ребенка до 17 лет», — сказано в сообщении. 9

Общество В Омской области на майские праздники продлят режим самоизоляции Сегодня в прямом эфире «Радио России» губернатор Омской области Александр Бурков сообщил о том, что режим самоизоляции продлят на все майские праздники. 3

Экономика Ректор ВШЭ заявил о риске обеднения среднего класса в России В результате экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, средний класс в России может скатиться в бедность, заявил 27 апреля ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов в интервью РБК. 641

Общество В Новосибирской области ввели масочный режим Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 27 апреля, подписал постановление, согласно которому жителям региона рекомендовано соблюдать масочный режим в общественном транспорте и такси, на станциях и остановках общественного транспорта, а также при посещении аптек, магазинов и других организаций, связанных с оказанием услуг (например, парикмахерских). 15

Происшествия В Кузбассе умер второй пациент с COVID-19 Второй пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции умер в Кузбассе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. 10

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Происшествия В Бурятии умер третий пациент с коронавирусом Еще одна женщина с коронавирусной инфекцией скончалась в Бурятии, общее число жертв достигло трех, число зараженных коронавирусом выросло до 245, сообщает минздрав республики. 7

Общество В Гидрометцентре оценили влияние летней жары на пандемию Научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что доказательств влияния жары на распространение возбудителя коронавируса нет, пишет Российская газета.

Политика Стало известно о нескольких предупреждениях о коронавирусе Трампу Американские спецслужбы более десятка раз предупреждали президента США Дональда Трампа об опасности коронавируса.

Происшествия В России задержаны торговцы поддельными спецпропусками Эксперты компании вычислили двух россиян 19 и 23 лет, которые через популярный мессенджер торговали пропусками для свободного передвижения по Москве, Санкт-Петербургу и Краснодару. 72

Общество В Госдуме оценили возможность переноса майских праздников Глава комитета ГД по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что перенос майских праздников на более поздний срок может нанести ущерб экономике. 1,2K

Происшествия В Алтайском крае нашли тела подростка и девушки, пропавших в январе Тела подростка и девушки, пропавших в Алтайском крае в начале января 2020 года, найдены, сообщает пресс-служба СК России по региону.