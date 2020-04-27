Общество
Вести.RuКабмин готовит третий пакет антикризисных мер
Правительство готовит новый антикризисный пакет мер поддержки экономики. Он включает поэтапную отмену ограничений и будет введен, как только пандемия пойдет на спад. Сегодня на совещании с вице-премьерами Михаил Мишустин поручил подготовить предложения к 30 апреля.
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Правительство подготовило третий пакет антикоронавирусной помощи экономике
Московский Комсомолецвчера в 10:19
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Армия и оружие
Пентагон официально опубликовал видеозаписи с НЛО
Коммерсантъ вчера в 16:48
Политика
Путин может продлить режим нерабочих дней до 11 мая
Предполагается, что президент продлит режим нерабочих дней, установленный в стране до 30 апреля.
Капитал страны вчера в 04:12
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:25
Общество
Леониду Рошалю присвоили звание Героя Труда
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя Труда известному российскому врачу Леониду Рошалю, сообщает Газета.ru.
РИАМО вчера в 12:07
Здоровье
В Алтайском крае выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом
«Всего в Алтайском крае на 28.04.2020 общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 324 человека, в том числе 22 ребенка до 17 лет», — сказано в сообщении.
Известия 00:55
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Политика
Киев опроверг причастность России к пожару на военной базе в Балаклее
Киевские власти заявили о непричастности России к пожару на военной базе под Харьковом в 2017 году.
News.ru 26 апреля в 18:17
Общество
В Омской области на майские праздники продлят режим самоизоляции
Сегодня в прямом эфире «Радио России» губернатор Омской области Александр Бурков сообщил о том, что режим самоизоляции продлят на все майские праздники.
АиФ Омск 00:34
Экономика
Ректор ВШЭ заявил о риске обеднения среднего класса в России
В результате экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, средний класс в России может скатиться в бедность, заявил 27 апреля ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов в интервью РБК.
Известия вчера в 21:48
Происшествия
60 новых случаев коронавируса выявили в Новосибирской области
Оперативный штаб подтвердил 60 новых пациентов, заболевших коронавирусом в Новосибирской области за сутки.
Atas.info 00:03
Общество
В Новосибирской области ввели масочный режим
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 27 апреля, подписал постановление, согласно которому жителям региона рекомендовано соблюдать масочный режим в общественном транспорте и такси, на станциях и остановках общественного транспорта, а также при посещении аптек, магазинов и других организаций, связанных с оказанием услуг (например, парикмахерских).
ЧС-ИНФО вчера в 09:34
Происшествия
В Кузбассе умер второй пациент с COVID-19
Второй пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции умер в Кузбассе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:35
Религия
Православные верующие отмечают день поминовения усопших - Радоницу
На Радоницу, девятый день после Пасхи, в храмах возобновляются поминовения усопших, которые не совершались с начала Страстной недели.
РИА Новости вчера в 18:13
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина публично обратилась к Бари Алибасову
Недавно Лидия Николаевна подарила свою квартиру супругу Бари Алибасову, который в свою очередь продал жилье своему помощнику - актеру гей-порно Сергею Моцарю.
Paparazzi.ru 26 апреля в 09:13
Происшествия
В Бурятии умер третий пациент с коронавирусом
Еще одна женщина с коронавирусной инфекцией скончалась в Бурятии, общее число жертв достигло трех, число зараженных коронавирусом выросло до 245, сообщает минздрав республики.
РИА Новости вчера в 23:14
Общество
В Гидрометцентре оценили влияние летней жары на пандемию
Научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что доказательств влияния жары на распространение возбудителя коронавируса нет, пишет Российская газета.
Аргументы и Факты 00:27
Политика
Стало известно о нескольких предупреждениях о коронавирусе Трампу
Американские спецслужбы более десятка раз предупреждали президента США Дональда Трампа об опасности коронавируса.
Lenta.ru 00:45
Происшествия
В России задержаны торговцы поддельными спецпропусками
Эксперты компании вычислили двух россиян 19 и 23 лет, которые через популярный мессенджер торговали пропусками для свободного передвижения по Москве, Санкт-Петербургу и Краснодару.
Lenta.ru вчера в 06:00
Общество
СМИ узнали о планах ввести регистрацию смартфонов с 2021 года
В России с 1 июля 2021 года могут ввести обязательную регистрацию мобильных телефонов по заводскому номеру, или IMEI.
РБК 00:43
Общество
В Госдуме оценили возможность переноса майских праздников
Глава комитета ГД по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что перенос майских праздников на более поздний срок может нанести ущерб экономике.
Моя Москва.онлайн вчера в 03:55
Общество
Валуев ответил футболисту Фролову, раскритиковавшему правительство
Чемпионат вчера в 12:43
Футбол
РПЛ назвала даты возобновления чемпионата России по футболу
Российская премьер-лига предложила клубам две даты возобновления чемпионата страны по футболу, приостановленного из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Труд вчера в 09:52
Происшествия
В Алтайском крае нашли тела подростка и девушки, пропавших в январе
Тела подростка и девушки, пропавших в Алтайском крае в начале января 2020 года, найдены, сообщает пресс-служба СК России по региону.
РИА Новости вчера в 08:44
Политика
Появилась еще одна версия о состоянии здоровья Ким Чен Ына
Lenta.ru вчера в 23:41
Политика
Путин потребовал от регионов полной готовности к ЧП
«В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул президент.
РБК вчера в 07:50
Общество
Антонов сообщил о планах вывоза части российских школьников из США
Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что часть российских школьников, которые находятся в Соединённых Штатах, вылетят из Нью-Йорка в Москву 28 апреля.
RT на русском вчера в 22:29
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после избиения полицией жителя Змеиногорска
Змеиногорский Следственный комитет возбудил уголовное дело после сообщения СМИ о неправомерных действиях сотрудников полиции в Змеиногорске.
ПолитСиб.Ру вчера в 22:29
Здоровье
Во Франции для лечения COVID-19 применили средство от артрита
РИА Новости вчера в 22:01
Экономика
Банки подсчитали, сколько россиян оплачивают ЖКХ без комиссии
Большинство плательщиков услуг ЖКХ в России (около 70%) оплачивают их без комиссии.
Коммерсантъ 00:20
Авто
«Газель Next» и другие: коммерческие фургоны, которые не разорят даже в кризис
"Газель NEXT" Российский фургон не уступит представителям иностранных брендов в комфорте и функциональности.
АвтоВзгляд вчера в 01:17