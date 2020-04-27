Общество

Вести.RuВести.RuКабмин готовит третий пакет антикризисных мер

Правительство готовит новый антикризисный пакет мер поддержки экономики. Он включает поэтапную отмену ограничений и будет введен, как только пандемия пойдет на спад. Сегодня на совещании с вице-премьерами Михаил Мишустин поручил подготовить предложения к 30 апреля.
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После вируса

Российская газетавчера в 14:37

Мишустин заявил о подготовке третьего пакета мер поддержки экономики

RT на русскомвчера в 04:23

Экономист предупредил о 20 млн безработных из-за карантина

Национальная служба новостейвчера в 12:28

Правительство подготовило третий пакет антикоронавирусной помощи экономике

Московский Комсомолецвчера в 10:19

Правительство готовит третий пакет мер поддержки экономики

РИА Новостивчера в 04:40

Правительство объявило о начале действия второго антикризисного пакета мер

News.ruвчера в 05:27

Кабмин готовит третий пакет антикризисных мер

Вести.Ruвчера в 14:21
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Армия и оружие

Пентагон официально опубликовал видеозаписи с НЛО

Коммерсантъ вчера в 16:48
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Политика

Путин может продлить режим нерабочих дней до 11 мая

Предполагается, что президент продлит режим нерабочих дней, установленный в стране до 30 апреля.
Капитал страны вчера в 04:12
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Общество

В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:25
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Общество

Леониду Рошалю присвоили звание Героя Труда

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя Труда известному российскому врачу Леониду Рошалю, сообщает Газета.ru.
РИАМО вчера в 12:07
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Здоровье

В Алтайском крае выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом

«Всего в Алтайском крае на 28.04.2020 общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 324 человека, в том числе 22 ребенка до 17 лет», — сказано в сообщении.
Известия 00:55
9
Общество

Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко

РИА Новости вчера в 22:42
7
Политика

Киев опроверг причастность России к пожару на военной базе в Балаклее

Киевские власти заявили о непричастности России к пожару на военной базе под Харьковом в 2017 году.
News.ru 26 апреля в 18:17
3
Общество

В Омской области на майские праздники продлят режим самоизоляции

Сегодня в прямом эфире «Радио России» губернатор Омской области Александр Бурков сообщил о том, что режим самоизоляции продлят на все майские праздники.
АиФ Омск 00:34
3
Экономика

Ректор ВШЭ заявил о риске обеднения среднего класса в России

В результате экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, средний класс в России может скатиться в бедность, заявил 27 апреля ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов в интервью РБК.
Известия вчера в 21:48
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Происшествия

60 новых случаев коронавируса выявили в Новосибирской области

Оперативный штаб подтвердил 60 новых пациентов, заболевших коронавирусом в Новосибирской области за сутки.
Atas.info 00:03
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Общество

В Новосибирской области ввели масочный режим

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 27 апреля, подписал постановление, согласно которому жителям региона рекомендовано соблюдать масочный режим в общественном транспорте и такси, на станциях и остановках общественного транспорта, а также при посещении аптек, магазинов и других организаций, связанных с оказанием услуг (например, парикмахерских).
ЧС-ИНФО вчера в 09:34
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Происшествия

В Кузбассе умер второй пациент с COVID-19

Второй пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции умер в Кузбассе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:35
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Религия

Православные верующие отмечают день поминовения усопших - Радоницу

На Радоницу, девятый день после Пасхи, в храмах возобновляются поминовения усопших, которые не совершались с начала Страстной недели.
РИА Новости вчера в 18:13
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Шоу-бизнес

Лидия Федосеева-Шукшина публично обратилась к Бари Алибасову

Недавно Лидия Николаевна подарила свою квартиру супругу Бари Алибасову, который в свою очередь продал жилье своему помощнику - актеру гей-порно Сергею Моцарю.
Paparazzi.ru 26 апреля в 09:13
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Происшествия

В Бурятии умер третий пациент с коронавирусом

Еще одна женщина с коронавирусной инфекцией скончалась в Бурятии, общее число жертв достигло трех, число зараженных коронавирусом выросло до 245, сообщает минздрав республики.
РИА Новости вчера в 23:14
7
Общество

В Гидрометцентре оценили влияние летней жары на пандемию

Научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что доказательств влияния жары на распространение возбудителя коронавируса нет, пишет Российская газета.
Аргументы и Факты 00:27
Политика

Стало известно о нескольких предупреждениях о коронавирусе Трампу

Американские спецслужбы более десятка раз предупреждали президента США Дональда Трампа об опасности коронавируса.
Lenta.ru 00:45
Происшествия

В России задержаны торговцы поддельными спецпропусками

Эксперты компании вычислили двух россиян 19 и 23 лет, которые через популярный мессенджер торговали пропусками для свободного передвижения по Москве, Санкт-Петербургу и Краснодару.
Lenta.ru вчера в 06:00
72
Общество

СМИ узнали о планах ввести регистрацию смартфонов с 2021 года

В России с 1 июля 2021 года могут ввести обязательную регистрацию мобильных телефонов по заводскому номеру, или IMEI.
РБК 00:43
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Общество

В Госдуме оценили возможность переноса майских праздников

Глава комитета ГД по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что перенос майских праздников на более поздний срок может нанести ущерб экономике.
Моя Москва.онлайн вчера в 03:55
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Общество

Валуев ответил футболисту Фролову, раскритиковавшему правительство

Чемпионат вчера в 12:43
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Футбол

РПЛ назвала даты возобновления чемпионата России по футболу

Российская премьер-лига предложила клубам две даты возобновления чемпионата страны по футболу, приостановленного из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Труд вчера в 09:52
4
Происшествия

В Алтайском крае нашли тела подростка и девушки, пропавших в январе

Тела подростка и девушки, пропавших в Алтайском крае в начале января 2020 года, найдены, сообщает пресс-служба СК России по региону.
РИА Новости вчера в 08:44
Политика

Появилась еще одна версия о состоянии здоровья Ким Чен Ына

Lenta.ru вчера в 23:41
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Политика

Путин потребовал от регионов полной готовности к ЧП

«В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул президент.
РБК вчера в 07:50
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Общество

Антонов сообщил о планах вывоза части российских школьников из США

Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что часть российских школьников, которые находятся в Соединённых Штатах, вылетят из Нью-Йорка в Москву 28 апреля.
RT на русском вчера в 22:29
24
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после избиения полицией жителя Змеиногорска

Змеиногорский Следственный комитет возбудил уголовное дело после сообщения СМИ о неправомерных действиях сотрудников полиции в Змеиногорске.
ПолитСиб.Ру вчера в 22:29
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Здоровье

Во Франции для лечения COVID-19 применили средство от артрита

РИА Новости вчера в 22:01
6
Экономика

Банки подсчитали, сколько россиян оплачивают ЖКХ без комиссии

Большинство плательщиков услуг ЖКХ в России (около 70%) оплачивают их без комиссии.
Коммерсантъ 00:20
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Авто

«Газель Next» и другие: коммерческие фургоны, которые не разорят даже в кризис

"Газель NEXT" Российский фургон не уступит представителям иностранных брендов в комфорте и функциональности.
АвтоВзгляд вчера в 01:17
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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