Коронавирус
REGNUMМишустин заявил о постепенной стабилизации ситуации с коронавирусом
Москва, 20 мая 2020, 13:38 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса в России постепенно стабилизируется. Об этом 20 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.
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Михаил Мишустин: ситуация с COVID-19 стабилизируется, худшие прогнозы не оправдались
Комсомольская правда07:20
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Политика
Зеленский заявил о важности прямого разговора с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский уверен в необходимости разговора с российским президентом Владимиром Путиным без посредников.
Городовой 06:42
Технологии
Россиян предупредили о мошенничестве через объявления о работе
От кандидатов не требуется опыт работы, однако их просят установить как бы "для контроля" программы удаленного доступа к компьютеру или смартфону с целью получить средства через банковские приложения.
Газета.Ru 06:31
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Общество
Медсестра в Тульской области получила взыскание за прозрачный костюм
«По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — цитируют ведомство «Тульские новости».
RT на русском вчера в 19:34
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева поделилась эксклюзивными кадрами из роддома
В своем микроблоге Кудрявцева поделилась трогательным видео, которое представляет собой подборку архивных фотографий из личного архива именинницы.
Bimru.ru вчера в 04:42
Экономика
Wintershall Dea полностью выполнила обязательства по финансированию «Северного потока 2»
Немецкая нефтегазовая Wintershall Dea полностью выполнила свои обязательства по финансированию проекта "Северный поток 2", сообщил глава компании Марио Мерен.
ПРАЙМ 08:48
Космос
Человечество открывает новую страницу в освоении космоса - «робонавтов» с дистанционным управлением
Устраняя потребность в воздухе, тепле, еде и воде, которые поддерживают жизнь людей, разработчики космического оборудования могут уменьшить частоту запуска ракет-носителей людей и вместо этого отправлять больше робо-аватаров, которые могут совершать космические исследования все время.
Ежедневные Новости Владивостока 18 мая в 15:28
Происшествия
В Брянске полковник МВД задержан за взятку в пять миллионов рублей
Российская газета 06:23
Политика
YouTube заблокировал крупные крымские информационные каналы
Симферополь, 20 мая 2020, 12:17 — REGNUM Сервис YouTube заблокировал аккаунты крупнейшего в Крыму государственного телеканала «Крым 24», а также News Front и Anna News, передаёт 20 мая корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 05:17
Здоровье
Сразу трое жителей Саратовской области умерли от коронавируса
Сегодня, 20 мая, минздрав Саратовской области озвучил последнии данные по проблеме коронавирусной инфекции, они опубликованы оперштабом.
Saratovnews 08:28
Политика
Правительство Украины одобрило открытие границ с ЕС и Молдавией
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 кабинет министров Украины одобрил открытие 66 пунктов пропуска на границах со странами ЕС и Молдавией.
Коммерсантъ 08:46
Музыка
Зрители выбрали лучшую песню в истории «Евровидения»
Пятый канал 18 мая в 03:10
Общество
Найденным в российском лесу иномаркам нашли применение
В правительстве Челябинской области рассказали, куда передадут найденные в лесу иномарки Toyota Camry, закупленные для саммитов ШОС и БРИКС.
Lenta.ru 08:56
Армия и оружие
ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность
Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
Общество
Синоптики предупредили о возможном снеге в Москве 21 мая
21 мая в Москве ожидается аномальное количество осадков.
Известия 06:28
Происшествия
Истребитель F-35A разбился в США
Многоцелевой истребитель пятого поколения F-35A Lightning II разбился на авиабазе Эглин (штат Флорида, США), летчик выжил.
ТАСС 06:49
Общество
Собянин предупредил о значительном росте смертности от коронавируса
Уровень смертности среди пациентов с коронавирусом в мае ожидается выше, чем в апреле, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 07:26
Фигурное катание
Фигуристка Загитова показала, что ей подарили на день рождения
Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова пожелала Загитовой счастливой жизни в день её рождения.
RT на русском 18 мая в 11:45
Энергетика
Польская PGNiG собирается наладить отношения с «Газпромом»
Руководитель польской энергетической компании PGNiG Ежи Квечиньский выступает за восстановление сотрудничества с российским «Газпромом».
News.ru вчера в 05:23
Политика
На Украине опубликовали запись разговора Порошенко и Байдена
На Украине внефракционный депутат Верховной рады Андрей Дергач обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров - по его словам, это записи бесед экс-президента Петра Порошенко и бывших вице-президента США Джо Байдена и главы Госдепа Джона Керри.
Газета.Ru вчера в 12:41
Общество
В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19
В Москве и в целом по стране количество выздоровевших от коронавируса за сутки впервые превысило число новых зафиксированных случаев, следует из данных оперативного штаба.
РИА Новости 03:39
Игры
Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V
Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи.
News.ru вчера в 07:54
Общество
В Гидрометцентре составили предварительный прогноз на июнь
Москва, 19 мая 2020, 09:07 — REGNUM Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, во многих российских регионах погода ожидается в пределах климатической нормы.
REGNUM вчера в 02:07
Финансы
Рубль вырос к доллару и снизился к евро при открытии торгов
Доллар начал торги на Московской бирже с небольшого снижения, евро – с роста.
Вести.Ru 03:26
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 08:21
Здоровье
На Среднем Урале сказали, когда можно разрешать работать ТЦ и общепиту
Например, если уже 21 мая 2020 года будет зафиксировано снижение, в регионе смягчат ограничения для кафе и ТЦ через 20 дней.
REGNUM 08:02
Здоровье
Онищенко оценил утверждения СМИ о второй волне коронавируса в Китае
Нет оснований утверждать, что в Китае идет вторая волна заболевания коронавирусной инфекцией, ситуация в стране находится под контролем, считает бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
РИА Новости 06:59