Москва, 20 мая 2020, 13:38 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса в России постепенно стабилизируется. Об этом 20 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Мишустин заявил о постепенной стабилизации ситуации с коронавирусом

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