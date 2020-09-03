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Octagon.Media
Octagon.Media

Мишустин заявил о достижении прогресса в вопросе Союзного государства

Глава российского кабмина заявил о полной поддержке суверенитета Белоруссии со стороны РФ. По его словам, между странами достигнут прогресс по вопросу будущего Союзного государства. Мишустин подчеркнул, что оно будет основано на независимости обеих стран.В источнике
С чего всё началось
«У нас по многим вопросам прогресс, в том числе по вопросу будущего Союзного государства, которое будет основано на абсолютно независимой позиции наших государств»,— передает БелТА
 слова господина Мишустина.
Коммерсантъ07:07
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ТАСС

Мишустин заявил о прогрессе по вопросу о будущем Союзного государства

ТАСС09:20
РБК

Мишустин заявил о достижении прогресса с Минском по Союзному государству

РБК08:59
Lenta.ru

Мишустин заявил о прогрессе на переговорах с Лукашенко

Lenta.ru06:39
РИА Новости

Мишустин заявил о прогрессе по вопросу Союзного государства

РИА Новости07:14
Коммерсантъ

Мишустин рассказал о прогрессе по вопросу Союзного государства

Коммерсантъ07:07
Известия

Мишустин заявил о прогрессе относительно будущего Союзного государства

Известия06:59
RT на русском

Мишустин заявил о прогрессе в вопросе будущего Союзного государства

RT на русском07:26

Лукашенко назвал утверждения об отравлении Навального фальсификацией

Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил премьер-министру России Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Лукашенко назвал утверждения об отравлении Навального фальсификацией
РИА Новости06:14
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Оппозиция в ФРГ требует остановить «Северный поток-2» из-за Навального

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РЕН ТВвчера в 15:05
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REGNUM09:37
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В «Ред Булл» ответили на вопрос о будущем Квята в команде

Спортивный консультант компании "Ред Булл" по вопросам автосерии "Формула-1" Хельмут Марко прокомментировал выступления российского пилота Даниила Квята в этом сезоне "королевских гонок".
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