Мишустин заявил о достижении прогресса в вопросе Союзного государства
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Глава российского кабмина заявил о полной поддержке суверенитета Белоруссии со стороны РФ. По его словам, между странами достигнут прогресс по вопросу будущего Союзного государства. Мишустин подчеркнул, что оно будет основано на независимости обеих стран.В источнике
С чего всё началось
«У нас по многим вопросам прогресс, в том числе по вопросу будущего Союзного государства, которое будет основано на абсолютно независимой позиции наших государств»,— передает БелТА
слова господина Мишустина.
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