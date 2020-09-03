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Lenta.ru
Lenta.ru

Мишустин заявил о прогрессе на переговорах с Лукашенко

По многим вопросам российско-белорусской повестки достигнут прогресс, в том числе по будущему Союзного государства, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам переговоров с действующим президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске.В источнике
С чего всё началось
«У нас по многим вопросам прогресс, в том числе по вопросу будущего Союзного государства, которое будет основано на абсолютно независимой позиции наших государств»,— передает БелТА
 слова господина Мишустина.
Коммерсантъ07:07
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ТАСС

Мишустин заявил о прогрессе по вопросу о будущем Союзного государства

ТАСС09:20
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Мишустин заявил о прогрессе на переговорах с Лукашенко

Lenta.ru06:39
RT на русском

Мишустин заявил о прогрессе в вопросе будущего Союзного государства

RT на русском07:26
РИА Новости

Мишустин заявил о прогрессе по вопросу Союзного государства

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Мишустин рассказал о прогрессе по вопросу Союзного государства

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Мишустин заявил о прогрессе относительно будущего Союзного государства

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РБК

Мишустин заявил о достижении прогресса с Минском по Союзному государству

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