Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Lenta.ru
Lenta.ru

Мишустин заявил о прогрессе на переговорах с Лукашенко

По многим вопросам российско-белорусской повестки достигнут прогресс, в том числе по будущему Союзного государства, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам переговоров с действующим президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске.В источнике
С чего всё началось
«У нас по многим вопросам прогресс, в том числе по вопросу будущего Союзного государства, которое будет основано на абсолютно независимой позиции наших государств»,— передает БелТА
 слова господина Мишустина.
Коммерсантъ07:07
Подробнее о событии
RT на русском

Мишустин заявил о прогрессе в вопросе будущего Союзного государства

RT на русском07:26
РИА Новости

Мишустин заявил о прогрессе в обсуждении будущего Союзного государства

РИА Новости07:14
Московский Комсомолец

Мишустин заявил о прогрессе в вопросе строительства Союзного государства

Московский Комсомолец06:50
Фонтанка.Ру

Мишустин заявил о прогрессе на переговорах в Минске по вопросу создания Союзного государства России и Белоруссии

Фонтанка.Ру07:07
Известия

Мишустин заявил о прогрессе относительно будущего Союзного государства

Известия06:59
Коммерсантъ

Мишустин заявил об экономических договоренностях в союзе с Белоруссией

Коммерсантъ07:07
Lenta.ru

Мишустин заявил о прогрессе на переговорах с Лукашенко

Lenta.ru06:39

Минпросвещения призвало регионы не допускать очередей в школы

В ходе совещания заместитель министра просвещения Виктор Басюк подчеркнул, что измерение температуры у учащихся должно осуществляться в просторных школьных рекреациях с разведением потоков детей и соблюдением социальной дистанции.
Российская газета05:41
7

Завершено дело депутата Госдумы Вадима Белоусова

Главное следственное управление СКР завершило расследование уголовного дела в отношении депутата Государственной думы Вадима Белоусова и его 78-летней тещи Маргариты Бутаковой — бывшего главного бухгалтера челябинского ОАО «Первый хлебокомбинат».
Коммерсантъ06:39
103

Токсиколог объяснил, почему Навального не могли отравить «Новичком»

Москва, 3 сентября 2020, 14:04 — REGNUM Причиной тяжелого состояния блогера Алексея Навального послужил какой-то «внутренний пусковой механизм», заявил заведующий отделением острых отравлений омской Больницы скорой медпомощи №1, главный токсиколог области Александр Сабаев.
REGNUM07:04
10