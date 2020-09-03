Мишустин заявил о прогрессе на переговорах с Лукашенко

ПолитРоссия 2

По многим вопросам российско-белорусской повестки достигнут прогресс, в том числе по будущему Союзного государства, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам переговоров с действующим президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске.