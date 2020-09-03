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Мишустин заявил о прогрессе в вопросе будущего Союзного государства

Прогресс достигнут по многим вопросам российско-белорусской повестки, в том числе по будущему Союзного государства, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе визита в Минск.В источнике
С чего всё началось
«У нас по многим вопросам прогресс, в том числе по вопросу будущего Союзного государства, которое будет основано на абсолютно независимой позиции наших государств»,— передает БелТА
 слова господина Мишустина.
Коммерсантъ07:07
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ТАСС

Мишустин заявил о прогрессе по вопросу о будущем Союзного государства

ТАСС09:20
РБК

Мишустин заявил о достижении прогресса с Минском по Союзному государству

РБК08:59
Lenta.ru

Мишустин заявил о прогрессе на переговорах с Лукашенко

Lenta.ru06:39
РИА Новости

Мишустин заявил о прогрессе по вопросу Союзного государства

РИА Новости07:14
Коммерсантъ

Мишустин рассказал о прогрессе по вопросу Союзного государства

Коммерсантъ07:07
Известия

Мишустин заявил о прогрессе относительно будущего Союзного государства

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RT на русском

Мишустин заявил о прогрессе в вопросе будущего Союзного государства

RT на русском07:26

Батальон армии США перебросят в Литву для совместных учений

«Для совместных учений в Литву на этой неделе прибывает 2-й батальон 69-го полка 2-й бронетанковой бригады 3-й пехотной дивизии армии США», – передает сообщение литовского оборонного ведомства ТАСС.
Взгляд.рувчера в 12:22
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Минфин опроверг информацию о введении налога с продаж на Avito

Минфин «не предлагает вводить никаких новых налогов на доходы физических лиц, получаемые с продаж подержанных вещей с использованием электронных площадок (таких как Avito) и социальных сетей», — говорится в заявлении ведомства.
BFM.ru06:48
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В Германии опровергли заявления о фальсификации дела Навального

Ранее Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, заявил, что Варшава и Берлин обсуждали фальсификацию «отравления» основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, чтобы «отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси».
Ведомости13:12
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РФС признал ошибочным пенальти в ворота «Ротора» в игре со «Спартаком»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) постановила, что пенальти в ворота "Ротора" в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со "Спартаком" назначили по ошибке, сообщается на сайте РФС.
РИА Новости10:46
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Токсиколог объяснил, почему Навального не могли отравить «Новичком»

Москва, 3 сентября 2020, 14:04 — REGNUM Причиной тяжелого состояния блогера Алексея Навального послужил какой-то «внутренний пусковой механизм», заявил заведующий отделением острых отравлений омской Больницы скорой медпомощи №1, главный токсиколог области Александр Сабаев.
REGNUM07:04
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«Йокериту» присуждено техническое поражение в матче с минским «Динамо»

Континентальная хоккейная лига присудила финскому "Йокериту" техническое поражение за неявку на матч с минским "Динамо", также в соответствии с пунктом 15 статьи 29 Дисциплинарного регламента лиги финский клуб оштрафован на 3 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе КХЛ.
РИА Новости10:15

Огласившая результаты вскрытия дочь Легкоступовой обратилась к ее мужу

Дочь скончавшейся певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль публично обратилась к последнему супругу исполнительницы в студии шоу «Пусть говорят», где она также огласила результаты вскрытия.
iReactor07:41
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