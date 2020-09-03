Мишустин заявил о прогрессе в вопросе будущего Союзного государства
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Прогресс достигнут по многим вопросам российско-белорусской повестки, в том числе по будущему Союзного государства, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе визита в Минск.В источнике
С чего всё началось
«У нас по многим вопросам прогресс, в том числе по вопросу будущего Союзного государства, которое будет основано на абсолютно независимой позиции наших государств»,— передает БелТА
слова господина Мишустина.
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