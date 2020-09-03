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Мишустин заявил о прогрессе в вопросе будущего Союзного государства

Прогресс достигнут по многим вопросам российско-белорусской повестки, в том числе по будущему Союзного государства, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе визита в Минск.В источнике
С чего всё началось
«У нас по многим вопросам прогресс, в том числе по вопросу будущего Союзного государства, которое будет основано на абсолютно независимой позиции наших государств»,— передает БелТА
 слова господина Мишустина.
Коммерсантъ07:07
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ТАСС

Мишустин заявил о прогрессе по вопросу о будущем Союзного государства

ТАСС09:20
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Мишустин заявил о прогрессе относительно будущего Союзного государства

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Мишустин заявил о прогрессе в вопросе будущего Союзного государства

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Мишустин заявил о прогрессе по вопросу Союзного государства

РИА Новости07:14
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Мишустин рассказал о прогрессе по вопросу Союзного государства

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Мишустин заявил о достижении прогресса с Минском по Союзному государству

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Мишустин заявил о прогрессе на переговорах с Лукашенко

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Суд в Москве оставил экс-губернатора Фургала в СИЗО до декабря

Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты экс-губернатора об изменении ему меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей, в том числе на домашний арест Ранее в четверг прокурор в Басманном суде рассказал, что Фургал имел в подчинении людей, которые занимались устранением неугодных экс-чиновнику лиц.
Суд в Москве оставил экс-губернатора Фургала в СИЗО до декабря
Известия10:54
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Восемь граффити украсят трассу «Таврида», по которой проехался Путин

Шесть подпорных стен на участках трассы "Таврида" в Крыму в ближайшее время будут украшены граффити, две стены уже разрисованы резидентами фестиваля "Таврида-АРТ", сообщил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
РИА Новости11:51

«Йокериту» присуждено техническое поражение в матче с минским «Динамо»

Континентальная хоккейная лига присудила финскому "Йокериту" техническое поражение за неявку на матч с минским "Динамо", также в соответствии с пунктом 15 статьи 29 Дисциплинарного регламента лиги финский клуб оштрафован на 3 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе КХЛ.
РИА Новости10:15