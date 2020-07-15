Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruМишустин заявил о прохождении пика коронавируса в России

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о прохождении пика распространения коронавируса в России. Об этом сообщает «Интерфакс» в среду, 15 июля. В то же время премьер подчеркнул, что еще рано расслабляться, нужно продолжать вести мониторинг ситуации.
Читать в источнике
Комментировать85

Подробнее о событии

Мишустин заявил, что пик по коронавирусу пройден

Газета.Ru07:29

Мишустин заявил об улучшении обстановки с коронавирусом в России

РИА Новости07:39

Мишустин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в России

Известия07:36

Правительство разрешило возобновить диспансеризацию взрослых

ТАСС07:32

Мишустин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в России

ФАН07:49

Мишустин объявил об улучшении обстановки с коронавирусом в России

RT на русском07:21

Мишустин заявил о прохождении пика заболеваемости коронавирусом в России

РБК07:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 08:41, Ашберн
Происшествия

Полицейские получили сроки за изнасилование девушки в служебной машине

Газета.Ru 06:59
143
Космос

США планируют запустить сразу пять новых ракет в 2021 году

Интернет-издание Ars Technica опубликовало материал, в котором говорится о том, что США планируют запустить сразу пять новых ракет в 2021 году.
Ferra 06:50
5
Здоровье

В минздраве Украины заявили о плане продлить карантин на месяц

12 марта украинское правительство ввело в стране общенациональный карантин из-за коронавируса сроком на месяц, позже он был продлен до 31 июля.
Известия 03:12
Происшествия

В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы

Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35
24
Общество

Лукашенко не указал недвижимость и машины в декларации

Газета.Ru 06:30
24
Шоу-бизнес

Харламов после разрыва с Асмус нашел новую возлюбленную

Судя по слухам, Харламов просто истосковался по женскому вниманию и «пошел в разнос» после официального разрыва с супругой.
ФАН 07:03
4
Кино

«Горький fest» откроет летний кинотеатр на стадионе «Нижний Новгород»

Нижний Новгород on-line 07:52
1
Наука

В Африке нашли топорик, сделанный из кости 1,4 миллиона лет назад

Топорик, который 1,4 миллиона лет назад сделали из кости и использовали для разделывания туш, был найден в Африке археологами.
Faktom 04:23
15
Общество

Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей

С середины июля россияне могут получить 2 государственных выплаты общей суммой более 21 тыс рублей.
Live24 06:02
113
Технологии

Американская вакцина против коронавируса вызвала иммунный ответ

Акции одного из лидеров на рынке биотехнологий, американской компании Moderna Inc. подскочили на 16% после заявления организации о том, что ее вакцина от коронавируса вызвала "сильный" иммунный ответ у всех 45 пациентов, которые в настоящее время тестируют препарат от COVID-19.
Газета.Ru 00:55
718
Общество

Голикова назвала процент летальности от коронавируса в России

Летальность от коронавируса в России составила 2,3%, что значительно ниже, чем показатели в других странах, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 07:53
70
Происшествия

Пара занялась сексом на пляже в Сочи и попалась полиции

Lenta.ru 07:22
26
Происшествия

Заместителю директора «Почты России» предъявили обвинение

Заместителю директора "Почты России" по информационным технологиям Сергею Емельченко предъявили обвинение.
Вести.Ru 07:24
2
Политика

Госдума приняла во втором чтении поправки о многодневном голосовании

Государственная дума приняла во втором чтении поправки в избирательное законодательство, которые, в частности, предполагают возможность проведения голосования в течение нескольких дней.
RT на русском 06:02
483
Общество

В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»

RT на русском вчера в 14:55
282
Политика

Польские депутаты потребовали признать посла США персоной нон грата

Депутаты от польского националистического объединения «Конфедерация» потребовали признать посла США в Варшаве Джорджетт Мосбахер персоной нон грата.
Взгляд.ру 07:44
7
Игры

Death Stranding стала доступна на PC

The GEEK 04:21
28
Политика

Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Крыму

Президент России Владимир Путин 16 июля прибудет в Керчь на церемонию закладки боевых кораблей для Военно-морского флота России.
РБК 06:49
174
Экономика

«Газпром» подтвердил приверженность утвержденной дивидендной политике

"Газпром" подтвердил приверженность утвержденной дивидендной политике.
Finam.Ru вчера в 09:09
Происшествия

Голунов подал иск на 5 млн рублей к задержавшим его экс-полицейским

Газета.Ru 07:38
174
Общество

Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией

Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу.
РИА Новости 05:30
863
Шоу-бизнес

Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности

Известная блогер Николь Тея умерла, вынашивая своего первенца.
Экономика сегодня 13 июля в 10:51
19
Экономика

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов

Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка.
Российская газета 06:56
77
Происшествия

Историк Соколов в суде назвал клеветой сообщения об избиениях бывшей студентки

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, на выездном заседании Октябрьского районного суда в горсуде Петербурга назвал клеветой сообщения о том, что он якобы избивал другую студентку, с которой ранее состоял в личных отношениях, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 08:15
12
Политика

Мишустин призвал модернизировать инфекционную службу в России

В России необходимо провести модернизацию инфекционной службы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета 07:50
1
Кино

Хронометраж «Довода» Кристофера Нолана составит 150 минут

Стоит отметить, что "Довод" стал не самым продолжительным фильмом Нолана.
Piter.tv 03:03
Культура

Большой театр России станет участником «Оперы в Херсонесе»

Независимое телевидение Севастополя 07:20
Политика

Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Газета.Ru 03:36
395
Политика

Трамп заявил, что ЕС был создан для эксплуатации США

По словам главы Белого дома, Евросоюз создали для эксплуатации США в интересах Европы.
Evo-rus.com 03:31
22
Общество

В ПФР опровергли выплату надбавок к пенсиям за «советский стаж»

В СМИ появились данные, что пенсионеры, имеющие годы советского стажа, могут рассчитывать на некоторые доплаты к пенсии.
iReactor 07:24
375
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное