Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о прохождении пика распространения коронавируса в России. Об этом сообщает «Интерфакс» в среду, 15 июля. В то же время премьер подчеркнул, что еще рано расслабляться, нужно продолжать вести мониторинг ситуации.

Мишустин заявил о прохождении пика коронавируса в России

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