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Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету России
Комсомольская правда
  • Рифей-Пермь5:51
  • Мой Брянск0:21
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Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что коронавирус станет серьезным ударом по российскому бюджету.В источнике
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Мишустин сообщил об «очень серьезном ударе» по бюджету России

Газета.Ru 02:43
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Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету России из-за коронавируса

Lenta.ru вчера в 16:49
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Мишустин предупредил, что пандемия серьезно ударит по российскому бюджету

ТАСС вчера в 16:54
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