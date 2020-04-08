Яндекс НайтиБудьте в ПлюсеВойтиПоискКартинкиВидеоКартыМаркетНовостиПереводчикЭфирКоллекцииКьюУслугиМузыкаДискПочтаВсеЕщёГлавноеЕщё СШАЕщё ИнтересноеЕщё ПолитикаЕщё ОбществоЕщё ЭкономикаЕщё В миреЕщё СпортЕщё ПроисшествияЕщё КультураЕщё ТехнологииЕщё НаукаЕщё АвтоЕщё рекламаЕщё по темеМишустин ответил на предложение сократить ЕГЭ до одного экзаменаКабмин внесет в Госдуму законопроекты для реализации поручений ПутинаМишустин назвал НДС более справедливым, чем налог с продажВолодин: Госдума вместе с правительством обеспечит решения ПутинаМишустин считает крайне важным наладить доставку лекарств на домГлавноеНазваны регионы, где выявлены новые случаи заражения коронавирусомМишустин поддержал ограничение роста цен на продуктыВ России начали лечить коронавирус переливанием крови переболевшихПремьер Италии оценил намеки о выставлении Россией условий для помощиВ Москве создали комитет по борьбе с коронавирусомУкраина готовится к прекращению транзита российского газаКурс доллара в начале торгов на Мосбирже перешел к снижениюРакета с новым экипажем МКС стартовала с БайконураЧелябинский губернатор объявил об уходе на самоизоляциюВ Свердловской области ввели штрафы за несоблюдение «самоизоляции»В Башкирии ввели комендантский час для пожилых и детейВсех въезжающих в Крым отправят на двухнедельную самоизоляциюСаудовская Аравия скупает акции нефтегазовых компаний ЕвропыВ Швеции призвали возобновить санкции против РоссииПотерю Кенигсберга назвали национальной катастрофой ГерманииТелеканал Санкт-ПетербургМишустин заявил о серьезном ударе по бюджету РоссииКомсомольская правда220Рифей-Пермь5:51Мой Брянск0:21Смотрите также РЕН ТВ8:10В России начали лечить коронавирус переливанием крови переболевшихРифей-Пермь0:51Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганствоВести.Ru6:59Курс доллара в начале торгов на Мосбирже перешел к снижениюВести.Ru2:05Саудовская Аравия скупает акции нефтегазовых компаний ЕвропыВести.Ru19:59Владимир Путин анонсировал дополнительные выплаты медработникамКомсомольская правда2:23Названы регионы, где выявлены новые случаи заражения коронавирусомРифей-Пермь6:17В Минэнерго РФ рассказали о готовности России сократить добычу нефтиВести.Ru2:42Путин предложил дать отсрочку по уплате страховых взносовВести.Ru1:56Мишустин поддержал ограничение роста цен на продуктыВести.Ru5:03В США от коронавируса за сутки умерло рекордное число людейSpeedMe1:21Mazda отзывает более 9 тыс. кроссоверов CX-5 в РоссииКП - Санкт-Петербург2:08Петербуржца оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадкеPiter.tv0:35Актер из фильма «Девятые врата» умер от коронавирусаРифей-Пермь5:51РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублейВести.Ru2:55Полиция получила право штрафовать москвичей за нарушение самоизоляцииРЕН ТВ0:51В Мосгордуме сообщили о состоянии Надежды БабкинойВести.Ru3:54Ракета с новым экипажем МКС стартовала с БайконураРЕН ТВ3:59Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного годаРЕН ТВ0:47В Казани умерла пенсионерка, у которой украли сумку с продуктамиДума ТВ0:28Володин: Госдума вместе с правительством обеспечит решения ПутинаКомсомольская правда2:23Названы регионы, где выявлены новые случаи заражения коронавирусомВести.Ru1:56Мишустин поддержал ограничение роста цен на продуктыРЕН ТВ8:10В России начали лечить коронавирус переливанием крови переболевшихВести.Ru6:59Курс доллара в начале торгов на Мосбирже перешел к снижениюВести.Ru3:54Ракета с новым экипажем МКС стартовала с БайконураВести.Ru2:25Челябинский губернатор объявил об уходе на самоизоляциюВести.Ru2:05Саудовская Аравия скупает акции нефтегазовых компаний ЕвропыИзвестия0:26Потерю Кенигсберга назвали национальной катастрофой Германии64 фото7 видеоПремьер-министр Михаил Мишустин заявил, что коронавирус станет серьезным ударом по российскому бюджету.В источнике Оценить1,4KКомментировать1,7KПодробнее о событии Мишустин сообщил об «очень серьезном ударе» по бюджету РоссииГазета.Ru 02:43Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету России из-за коронавирусаLenta.ru вчера в 16:49Мишустин предупредил, что пандемия серьезно ударит по российскому бюджетуТАСС вчера в 16:54рекламаЕщё по темеМишустин ответил на предложение сократить ЕГЭ до одного экзаменаКабмин внесет в Госдуму законопроекты для реализации поручений ПутинаМишустин назвал НДС более справедливым, чем налог с продажВолодин: Госдума вместе с правительством обеспечит решения ПутинаМишустин считает крайне важным наладить доставку лекарств на домГлавноеНазваны регионы, где выявлены новые случаи заражения коронавирусомМишустин поддержал ограничение роста цен на продуктыВ России начали лечить коронавирус переливанием крови переболевшихПремьер Италии оценил намеки о выставлении Россией условий для помощиВ Москве создали комитет по борьбе с коронавирусомУкраина готовится к прекращению транзита российского газаКурс доллара в начале торгов на Мосбирже перешел к снижениюРакета с новым экипажем МКС стартовала с БайконураЧелябинский губернатор объявил об уходе на самоизоляциюВ Свердловской области ввели штрафы за несоблюдение «самоизоляции»В Башкирии ввели комендантский час для пожилых и детейВсех въезжающих в Крым отправят на двухнедельную самоизоляциюСаудовская Аравия скупает акции нефтегазовых компаний ЕвропыВ Швеции призвали возобновить санкции против РоссииПотерю Кенигсберга назвали национальной катастрофой ГерманииВ России начали лечить коронавирус переливанием крови переболевшихВ России прошли первые процедуры переливания плазмы крови доноров, которые вылечились от коронавируса.В Башкирии умер пациент с первично подтвержденным коронавирусомПациент Мелеузовской больницы в Башкирии с первично подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался от осложнений основного заболевания, сообщили журналистам в минздраве региона.Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганствоЗаместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.Боец Bellator Чапман был застрелен возле своего дома в СШАВечером 8 апреля в США умер известный боец Исаия Чапман, выступавший в легкой весовой категории одного из самых популярных ММА-промоушена мира Bellator.рекламаВ Татарстане выявлено 9 новых случаев заражения коронавирусомЗа последние сутки в Республике Татарстан зарегистрировано 9 новых случаев коронавирусной инфекции.Обнаружено тело правнука Роберта КеннедиТело пропавшего правнука американского сенатора Роберта Кеннеди, брата 35-го президента США Джона Кеннеди, было обнаружено водолазами, сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию.Курс доллара в начале торгов на Мосбирже перешел к снижениюКурс доллара на старте торгов Московской биржи снижается по отношению к рублю на 0,62%, до отметки в 74,51 рубля, курс евро опустился ниже 81 рубля впервые с 13 марта.Саудовская Аравия скупает акции нефтегазовых компаний ЕвропыСаудовская Аравия приобрела акции нескольких крупных нефтегазовых компаний Европы на 1 млрд долларов США.рекламаУкраина готовится к прекращению транзита российского газаНапомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.Владимир Путин анонсировал дополнительные выплаты медработникамПрезидент России Владимир Путин объявил о дополнительных выплатах для медицинских специалистов, работающих с коронавирусной инфекцией.Названы регионы, где выявлены новые случаи заражения коронавирусомЗа сутки в 50 регионах России подтвердились 1459 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.В Минэнерго РФ рассказали о готовности России сократить добычу нефтиКак ранее сообщало ИА REGNUM, встреча в рамках ОПЕК+ состоится 9 апреля в 17:00 мск.рекламаПутин предложил дать отсрочку по уплате страховых взносовПрезидент Владимир Путин на совещании с главами регионов предложил предоставить отсрочку по уплате страховых взносов с фонда оплаты труда всем предприятиям малого и среднего бизнеса, пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции.«Cassini» раскрывает давнюю тайну аномального нагрева СатурнаCredit: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute Создание полной картины циркуляции тепла в атмосфере планеты помогает ученым в понимании не только того, как авроральные электрические токи нагревают верхние слои ее атмосферы, но и раскрывают глобальную систему ветров.Мишустин поддержал ограничение роста цен на продуктыПремьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с представителями правящей партии "Единая Россиия" поддержал идею о механизме по ограничению роста цен на продукты.В США от коронавируса за сутки умерло рекордное число людейВ США число жертв коронавируса достигло невиданной прежде цифры в 1700 за сутки, побив предыдущий печальный рекорд, который был установлен 4 апреля.рекламаMazda отзывает более 9 тыс. кроссоверов CX-5 в РоссииРемонту подлежат автомобили, реализованные в России с 17 марта 2015 года по 15 сентября 2016 года.Число зараженных коронавирусом в России превысило 10 тысячВсего на сегодняшний день, 9 апреля, в России зарегистрированы 10 131 случай коронавируса в 81 регионе.Петербуржца оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадкеМужчина в Петербурге, гулявший с ребенком на детской площадке несмотря на ограничения из-за коронавируса, оштрафован на 15 тысяч рублей, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.В Свердловской области ввели штрафы за несоблюдение «самоизоляции»Больше всего может угрожать юридическим лицам — за несоблюдение ограничений их могут оштрафовать на сумму от 500 тысяч до 1 млн рублей.рекламаАктер из фильма «Девятые врата» умер от коронавирусаАллену Гарфилду шел 81-ый год жизни. Актер из фильма "Девятые врата" Аллен Гарфилд умер от коронавируса.РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублейНакопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.Полиция получила право штрафовать москвичей за нарушение самоизоляцииПремьер-министр России Михаил Мишустин подписал соглашение, согласно которому МВД передали часть полномочий по составлению протоколов на нарушителей режима самоизоляции.В Мосгордуме сообщили о состоянии Надежды БабкинойПредседатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил о самочувствии народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной.рекламаРакета с новым экипажем МКС стартовала с БайконураВ 11:05 (мск) с космодрома Байконур к МКС стартовала российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16».В марте российский авторынок вырос на 4%В прошлом месяце на российском рынке было реализовано 162 тыс. 321 единица новых легковых авто и лёгкого коммерческого транспорта, что на 4% больше, чем за такой же период 2019 года.Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного годаРоссийские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.В Казани умерла пенсионерка, у которой украли сумку с продуктамиВ Казани умерла 80-летняя бабушка, у которой 4 апреля мужчина выхватил сумку с продуктами и кошельком.рекламаСтал известен победитель премии «Всемирный автомобиль года 2020»Лучший дизайн года оказался у Mazda 3, а победителем в номинациях лучший люксовый и спортивный автомобиль стал Porsche Taycan.На Урале продлили арест гендиректору «Титановой долины»Екатеринбург, 9 апреля 2020, 10:58 — REGNUM Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следственных органов о продлении меры пресечения в отношении генерального директора ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова.