Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиМишустин заявил о серьезном ударе по бюджету России из-за коронавируса

Россия в этом году недополучит из-за коронавируса нефтегазовые и другие доходы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с фракцией ЛДПР.
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Мишустин заявил о серьезном ударе коронавируса по бюджету

РБКвчера в 18:10

Мишустин предупредил, что пандемия серьезно ударит по российскому бюджету

ТАССвчера в 16:54

Мишустин ожидает серьёзного удара по бюджету России из-за коронавируса

RT на русскомвчера в 16:28

Мишустин: пандемия сильно ударит по бюджету России в 2020 году

Московский Комсомолецвчера в 16:48

Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету России из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 16:34

Мишустин: РФ из-за COVID-19 недополучит доходы в бюджет

Газета.Ruвчера в 16:33

Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету России из-за коронавируса

Lenta.ruвчера в 16:49
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Экономика

Бывший зампред Центробанка призвал не уповать на ФНБ

Средства ФНБ понадобятся для того, чтобы обеспечить бюджетные обязательства и не сокращать спрос хотя бы бюджетного сектора, — подчеркивает Олег Вьюгин.
Компания 07 апреля в 14:33
Происшествия

Четыре человека погибли на пожаре в московском доме престарелых

Вести.Ru вчера в 21:57
Здоровье

10 больных коронавирусом в Коми находятся в реанимации

Врио главы республики Коми Владимир Уйба сообщил, что в настоящее время в регионе лабораторно подтверждено 119 случаев заболевания COVID-19, при этом 10 из них находятся в тяжелом состоянии.
Московский Комсомолец вчера в 17:44
Политика

Путин сравнил коронавирус с терзавшими Русь печенегами

«Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы — со всем справилась Россия», — сказал Путин.
МР7.ру вчера в 10:00
Общество

Путин: Семьи с детьми от 3 до 7 лет начнут получать выплаты с июня

Президент России Владимир Путин заявил, что выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно начнутся с 1 июня.
FlashNord вчера в 09:07
Общество

Власти Омской области ввели режим ЧС

8 апреля 2020 года губернатор Омской области, Александр Бурков, подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации из-за ущерба, нанесённым штормовым ветром.
Вестник вчера в 15:35
Авто

Названы 5 производителей с нержавеющими автомобилями

Следом на третьей позиции идут автомобили марки Volvo. Производитель обрабатывает кузов транспортных средств с помощью горячей оцинковки.
Тарантас Ньюс 07 апреля в 10:46
Общество

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило полтора миллиона

Число людей, инфицированных коронавирусом, в мире превысило 1,5 млн.
Ведомости вчера в 17:49
Экономика

Украина подготовила новые претензии к Газпрому

Киев, 7 апреля 2020, 18:02 — REGNUM Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко дал понять, что он не собирается покидать свой пост, и объявил о подготовке новых претензий Украины к Газпрому.
REGNUM 07 апреля в 11:02
Кино

«КиноПоиск» объявил конкурс сценаристов для своих сериалов

«КиноПоиск» объявил старт конкурса сценаристов для проектов своего онлайн-кинотеатра.
Культуромания вчера в 16:13
Общество

Трамп заявил, что США вряд ли пойдут на сокращение добычи нефти

Соединенные Штаты едва ли пойдут на скоординированное с другими участниками мирового рынка сокращение объемов добычи нефти.
ТАСС вчера в 19:15
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
Кино

Disney может перезагрузить экранизацию Prince of Persia

Disney рассматривает вариант перезапустить экранизацию Prince of Persia и сделать её более соответствующей играм серии.
CyberSport.ru 07 апреля в 04:08
Происшествия

Проценко назвал число пациентов в больнице в Коммунарке

На лечении в больнице в Коммунарке состоят 389 человек, сообщил во вторник, 7 апреля, главный врач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.
Известия 07 апреля в 02:34
Общество

В Роструде разъяснили порядок начисления зарплат до конца апреля

В Роструде пояснили, как работающим с 4 по 30 апреля россиянам будет начисляться заработная плата.
Профиль 07 апреля в 10:21
Политика

Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство

Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Газета.Ru вчера в 09:15
Общество

Сын президента Сербии заразился коронавирусом

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что его старший сын был госпитализирован после заражения коронавирусом.
Коммерсантъ вчера в 22:41
Происшествия

Обнаружено тело правнука Роберта Кеннеди

Газета.Ru вчера в 20:31
Игры

Релиз дополнения Greymoor для TES Online отложили из-за коронавируса

В состав дополнения Greymoor войдут локация Западный Скайрим, новые сюжетные миссии, а также события и испытания.
CyberSport.ru 01:12
Политика

На Украине заявили о готовности к прекращению транзита газа из России

Украина готовится к прекращению транзита газа из России, на что направлена программа оптимизации газотранспортной системы страны.
РБК 00:52
Энергетика

WSJ узнала о покупке Эр-Риядом акций четырех нефтекомпаний на $1 млрд

Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) купил акции сразу нескольких нефтегазовых европейских компаний, пользуясь снижением котировок в условиях пандемии коронавируса и падения цен на нефть.
РБК вчера в 21:19
Транспорт

Самолёты с россиянами возвращаются из-за рубежа полупустыми

Лайнеры, которые вывозят россиян из-за границы, возвращаются на родину налегке.
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Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости 07 апреля в 14:21
Политика

Песков рассказал о покупке блокатора вирусов

Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
REGNUM вчера в 13:35
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Защита бывшего главы СК Москвы Дрыманова нашла ошибку в приговоре

Интерфакс вчера в 08:13
Политика

Коронавирус: омский губернатор назвал «ключевое» в выступлении президента

Омск, 9 апреля 2020, 06:21 — REGNUM В онлайн-совещании президента РФ Владимира Путина с главами российских регионов, посвящённом мерам по борьбе с коронавирусом, принял участие губернатор Омской области Александр Бурков.
REGNUM вчера в 23:21
Здоровье

В Приморье отмечается рост числа заболевших пневмонией

В Приморском крае увеличилась заболеваемость пневмонией, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
Primpress.ru 00:35
Политика

Киссинджер предрек политический и экономический хаос на поколения

Политический и экономический хаос, вызванный пандемией коронавируса может затянуться на поколения.
РИА Новости 00:35
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Похудевшая Лолита примерила обтягивающий комбинезон для фото

Певица решила появиться на шоу в обтягивающем комбинезоне с блестками, который выгодно подчеркивает ее формы.
Pravda.Ru вчера в 16:12
Хоккей

Гретцки пообещал первым поздравить Овечкина с рекордом по голам в НХЛ

Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки, являющийся рекордсменом Национальной хоккейной лиги по очкам и заброшенным за карьеру в регулярных чемпионатах шайбам, заявил, что хотел бы первым поздравить россиянина Александра Овечкина и пожать ему руку, если тому удастся превзойти его достижение.
ProstoProSport вчера в 23:48
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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