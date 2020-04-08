Россия в этом году недополучит из-за коронавируса нефтегазовые и другие доходы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с фракцией ЛДПР.

Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету России из-за коронавируса

Экономика Бывший зампред Центробанка призвал не уповать на ФНБ Средства ФНБ понадобятся для того, чтобы обеспечить бюджетные обязательства и не сокращать спрос хотя бы бюджетного сектора, — подчеркивает Олег Вьюгин.

Здоровье 10 больных коронавирусом в Коми находятся в реанимации Врио главы республики Коми Владимир Уйба сообщил, что в настоящее время в регионе лабораторно подтверждено 119 случаев заболевания COVID-19, при этом 10 из них находятся в тяжелом состоянии.

Политика Путин сравнил коронавирус с терзавшими Русь печенегами «Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы — со всем справилась Россия», — сказал Путин.

Общество Власти Омской области ввели режим ЧС 8 апреля 2020 года губернатор Омской области, Александр Бурков, подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации из-за ущерба, нанесённым штормовым ветром.

Авто Названы 5 производителей с нержавеющими автомобилями Следом на третьей позиции идут автомобили марки Volvo. Производитель обрабатывает кузов транспортных средств с помощью горячей оцинковки.

Экономика Украина подготовила новые претензии к Газпрому Киев, 7 апреля 2020, 18:02 — REGNUM Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко дал понять, что он не собирается покидать свой пост, и объявил о подготовке новых претензий Украины к Газпрому.

Общество Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.

Кино Disney может перезагрузить экранизацию Prince of Persia Disney рассматривает вариант перезапустить экранизацию Prince of Persia и сделать её более соответствующей играм серии.

Происшествия Проценко назвал число пациентов в больнице в Коммунарке На лечении в больнице в Коммунарке состоят 389 человек, сообщил во вторник, 7 апреля, главный врач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.

Общество Сын президента Сербии заразился коронавирусом Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что его старший сын был госпитализирован после заражения коронавирусом.

Энергетика WSJ узнала о покупке Эр-Риядом акций четырех нефтекомпаний на $1 млрд Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) купил акции сразу нескольких нефтегазовых европейских компаний, пользуясь снижением котировок в условиях пандемии коронавируса и падения цен на нефть.

Общество Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Политика Песков рассказал о покупке блокатора вирусов Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.

Политика Коронавирус: омский губернатор назвал «ключевое» в выступлении президента Омск, 9 апреля 2020, 06:21 — REGNUM В онлайн-совещании президента РФ Владимира Путина с главами российских регионов, посвящённом мерам по борьбе с коронавирусом, принял участие губернатор Омской области Александр Бурков.