Коронавирус
РИА НовостиМишустин заявил о серьезном ударе по бюджету России из-за коронавируса
Россия в этом году недополучит из-за коронавируса нефтегазовые и другие доходы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с фракцией ЛДПР.
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Экономика
Бывший зампред Центробанка призвал не уповать на ФНБ
Средства ФНБ понадобятся для того, чтобы обеспечить бюджетные обязательства и не сокращать спрос хотя бы бюджетного сектора, — подчеркивает Олег Вьюгин.
Происшествия
Четыре человека погибли на пожаре в московском доме престарелых
Здоровье
10 больных коронавирусом в Коми находятся в реанимации
Врио главы республики Коми Владимир Уйба сообщил, что в настоящее время в регионе лабораторно подтверждено 119 случаев заболевания COVID-19, при этом 10 из них находятся в тяжелом состоянии.
Политика
Путин сравнил коронавирус с терзавшими Русь печенегами
«Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы — со всем справилась Россия», — сказал Путин.
Общество
Путин: Семьи с детьми от 3 до 7 лет начнут получать выплаты с июня
Президент России Владимир Путин заявил, что выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно начнутся с 1 июня.
Общество
Власти Омской области ввели режим ЧС
8 апреля 2020 года губернатор Омской области, Александр Бурков, подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации из-за ущерба, нанесённым штормовым ветром.
Авто
Названы 5 производителей с нержавеющими автомобилями
Следом на третьей позиции идут автомобили марки Volvo. Производитель обрабатывает кузов транспортных средств с помощью горячей оцинковки.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило полтора миллиона
Число людей, инфицированных коронавирусом, в мире превысило 1,5 млн.
Экономика
Украина подготовила новые претензии к Газпрому
Киев, 7 апреля 2020, 18:02 — REGNUM Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко дал понять, что он не собирается покидать свой пост, и объявил о подготовке новых претензий Украины к Газпрому.
Кино
«КиноПоиск» объявил конкурс сценаристов для своих сериалов
«КиноПоиск» объявил старт конкурса сценаристов для проектов своего онлайн-кинотеатра.
Общество
Трамп заявил, что США вряд ли пойдут на сокращение добычи нефти
Соединенные Штаты едва ли пойдут на скоординированное с другими участниками мирового рынка сокращение объемов добычи нефти.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Кино
Disney может перезагрузить экранизацию Prince of Persia
Disney рассматривает вариант перезапустить экранизацию Prince of Persia и сделать её более соответствующей играм серии.
Происшествия
Проценко назвал число пациентов в больнице в Коммунарке
На лечении в больнице в Коммунарке состоят 389 человек, сообщил во вторник, 7 апреля, главный врач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.
Общество
В Роструде разъяснили порядок начисления зарплат до конца апреля
В Роструде пояснили, как работающим с 4 по 30 апреля россиянам будет начисляться заработная плата.
Политика
Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство
Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Общество
Сын президента Сербии заразился коронавирусом
Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что его старший сын был госпитализирован после заражения коронавирусом.
Происшествия
Обнаружено тело правнука Роберта Кеннеди
Игры
Релиз дополнения Greymoor для TES Online отложили из-за коронавируса
В состав дополнения Greymoor войдут локация Западный Скайрим, новые сюжетные миссии, а также события и испытания.
Политика
На Украине заявили о готовности к прекращению транзита газа из России
Украина готовится к прекращению транзита газа из России, на что направлена программа оптимизации газотранспортной системы страны.
Энергетика
WSJ узнала о покупке Эр-Риядом акций четырех нефтекомпаний на $1 млрд
Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) купил акции сразу нескольких нефтегазовых европейских компаний, пользуясь снижением котировок в условиях пандемии коронавируса и падения цен на нефть.
Транспорт
Самолёты с россиянами возвращаются из-за рубежа полупустыми
Лайнеры, которые вывозят россиян из-за границы, возвращаются на родину налегке.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Политика
Песков рассказал о покупке блокатора вирусов
Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
Происшествия
Защита бывшего главы СК Москвы Дрыманова нашла ошибку в приговоре
Политика
Коронавирус: омский губернатор назвал «ключевое» в выступлении президента
Омск, 9 апреля 2020, 06:21 — REGNUM В онлайн-совещании президента РФ Владимира Путина с главами российских регионов, посвящённом мерам по борьбе с коронавирусом, принял участие губернатор Омской области Александр Бурков.
Здоровье
В Приморье отмечается рост числа заболевших пневмонией
В Приморском крае увеличилась заболеваемость пневмонией, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
Политика
Киссинджер предрек политический и экономический хаос на поколения
Политический и экономический хаос, вызванный пандемией коронавируса может затянуться на поколения.
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита примерила обтягивающий комбинезон для фото
Певица решила появиться на шоу в обтягивающем комбинезоне с блестками, который выгодно подчеркивает ее формы.
Хоккей
Гретцки пообещал первым поздравить Овечкина с рекордом по голам в НХЛ
Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки, являющийся рекордсменом Национальной хоккейной лиги по очкам и заброшенным за карьеру в регулярных чемпионатах шайбам, заявил, что хотел бы первым поздравить россиянина Александра Овечкина и пожать ему руку, если тому удастся превзойти его достижение.