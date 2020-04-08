Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиМишустин заявил о серьезном ударе по бюджету России из-за коронавируса

Россия в этом году недополучит из-за коронавируса нефтегазовые и другие доходы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с фракцией ЛДПР.
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Мишустин: коронавирус серьёзно ударит по российскому бюджету

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Мишустин: РФ из-за COVID-19 недополучит доходы в бюджет

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Мишустин ожидает серьёзного удара по бюджету России из-за коронавируса

RT на русском16:28

Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету России из-за коронавируса

Lenta.ru16:49
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 17:54, Ашберн
Общество

В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом

В Москве умерли еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, один из них лечился в частной клинике, сообщает московский оперативный штаб.
Ведомости 14:59
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Аравийская коалиция объявила перемирие в Йемене

Коалиция во главе с Саудовской Аравией останавливает военные действия в Йемене сроком на две недели.
Газета.Ru 17:03
Общество

Астраханская область вошла в число наиболее изолированных регионов

Астраханская область вошла в число 14 субъектов Федерации с высоким индексом «вирусного суверенитета», выведенном экспертами фонда «Петербургская политика» в связи с пандемией коронавируса.
Астраханские новости 02:27
Политика

Власти Украины изменили условия карантина

Решение ослабить карантинные ограничения в отношении ряда украинских специалистов приняли власти Украины, сообщает пресс-служба украинского кабинета министров 8 апреля в телеграм-канале.
ИА Красная Весна 16:48
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Число жертв пожара в доме престарелых в Москве выросло до двух

Количество погибших при пожаре в доме престарелых в Москве выросло до двух, сообщает ТАСС.
Российская газета 15:46
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости 10:55
Общество

Беглов попросил петербуржцев потерпеть и оставаться дома

Обо всем губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов написал на своей странице во «Вконтакте».
Gazeta.SPb 16:57
Политика

Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении срока самоизоляции

Отмечается, что так специалист ответил на вопрос президента Владимира Путина на видеосовещании по ситуации с коронавирусом.
Аргументы и Факты вчера в 13:58
Экономика

Аналитики ЦБ предупредили об угрозе второй волны коронавируса

Департамент исследований и прогнозирования Центробанка допускает возможность наступления второй волны пандемии коронавируса в конце 2020 года, говорится в апрельском бюллетене «О чем говорят тренды».
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Политика

Анонсировано новое телеобращение Путина

Первый канал анонсировал новое телеобращение президента России Владимира Путина. Сообщение появилось в эфире телеканала.
Lenta.ru 07:33
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy A71 5G нацелен на китайский рынок

Megaobzor.com 08:04
Музыка

Лолита перепела Ольгу Бузову в сотом выпуске шоу «Студия Союз»

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Шойгу обратился к СК из-за сноса советских памятников за рубежом

Отмечается, что данной просьбой к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину обратился министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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Ученый предсказал катастрофу Земле хуже последнего массового вымирания

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Общество

Более 1,5 млн человек в мире заразились COVID-19

Число людей, заразившихся в мире коронавирусом COVID-19, превысило отметку в 1,5 млн, сообщает сайт worldometers, отслеживающий подобную статистику.
Интерфакс 17:35
Общество

Попова анонсировала регистрацию теста на иммунитет к коронавирусу

Тест-система Роспотребнадзора для определения иммунитета к коронавирусной инфекции будет зарегистрирована в ближайшую пятницу.
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Энергетика

Кремль дал США совет по стабилизации нефтяного рынка

Как сообщает ToDay News Ufa, московские власти стараются настаивать на стабилизации существующего нефтяного рынка.
ToDay News Ufa 14:04
Технологии

Sony представила новый геймпад PlayStation 5

Мой Брянск вчера в 23:25
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Газета.Ru 07:54
Общество

Дерматологи предупредили о возможном новом симптоме коронавируса

Дерматологи из Национального синдиката дерматологов-венерологов (SNDV) рассказали о новом возможном симптоме заболевания коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru 07:24
Космос

Mars Express показал, как выглядит Юпитер и Сатурн с Марса

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Общество

В Минздраве рассказали, как долго коронавирус сохраняется в квартире

Квартиры людей, инфицированных коронавирусом, остаются потенциально опасными для здоровых людей на протяжении трех дней.
Газета.Ru вчера в 14:19
Общество

В США от коронавируса за сутки умерло рекордное число людей

В США число жертв коронавируса достигло невиданной прежде цифры в 1700 за сутки, побив предыдущий печальный рекорд, который был установлен 4 апреля.
Ридус вчера в 23:44
Общество

Путин: Семьи с детьми от 3 до 7 лет начнут получать выплаты с июня

Президент России Владимир Путин заявил, что выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно начнутся с 1 июня.
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Общество

В Group-IB предупредили о новом виде интернет-мошенничества

«Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак, фиксирует распространение новой волны мошенничества, в котором пользователям, уже пострадавшим от интернет-преступников, предлагают получить компенсацию ущерба, но вместо этого списывают деньги и похищают данные банковских карт», — говорится в сообщении.
Известия 17:00
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ДНР и Украина договорились о новом обмене пленными до Пасхи

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики и Украины договорились о новом обмене пленными, он пройдет по формуле десять на восемь.
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Боня назвала ленивыми тех, кто уличил ее в пластике Экс-участница "Дома-2" по-прежнему отрицает, что колола ботокс, ставила филлеры и делала пластику.
Экспресс газета вчера в 04:54
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Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи

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Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

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RT на русском 07:31
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Коронавирус подтвердили у еще 18 жителей Липецкой области

Диагноз «Коронавирусная инфекция» 8 апреля подтверждён у 18 жителей региона, сообщили в администрации Липецкой области.
Kursk.com 03:48
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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