Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиМишустин заявил о серьезном ударе по бюджету России из-за коронавируса

Россия в этом году недополучит из-за коронавируса нефтегазовые и другие доходы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с фракцией ЛДПР.
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Михаил Мишустин
Ситуация быстро меняется, нарастают проблемы, и даже принятый список мер, возможно, придется актуализировать и думать о том, что еще сделать.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельРоссийская газета 16:47

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Мишустин заявил о серьезном ударе коронавируса по бюджету

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Мишустин: РФ из-за COVID-19 недополучит доходы в бюджет

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Путин предложил установить доплаты врачам за борьбу с коронавирусом

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Функционер отметил, что Гильерме — "совестливый парень" и поставил в вину Кикнадзе заявление о том, что он сумеет легко найти нового хорошего голкипера, если вратарь сборной России покинет команду.
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Google объявила о бесплатном доступе на два месяца к стриминговому сервису Google Stadia.
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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