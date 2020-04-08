Коронавирус
РИА НовостиМишустин заявил о серьезном ударе по бюджету России из-за коронавируса
Россия в этом году недополучит из-за коронавируса нефтегазовые и другие доходы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с фракцией ЛДПР.
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Политика
Путин выступит с заявлением перед совещанием с губернаторами
Президент РФ Владимир Путин выступит сегодня с «большим вступительным словом» перед совещанием с главами регионов по теме коронавируса.
Общество
В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом
В Москве умерли еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, один из них лечился в частной клинике, сообщает московский оперативный штаб.
Транспорт
Как теперь решают, кого из россиян и когда вернуть из-за границы
Как теперь решают, кого из россиян и когда вернуть из-за границы Новый алгоритм вывоза россиян, застрявших за границей, отсекает от возвращения на родину тех, кто уехал до 1 января 2020 года, передает полномочия по формированию вывозных списков от МИДа к Минкомсвязи и обозначает основным перевозчиком «Аэрофлот».
Общество
Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Хоккей
Еще семь клубов могут сняться со следующего розыгрыша КХЛ
Ряд клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) могут отказаться от участия в розыгрыше сезона-2020/21 из-за кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса COVID-19, сообщает Metaratings.ru.
Общество
Губернатор Куйвашев ответил на просьбы бизнеса смягчить самоизоляцию
Власти Свердловской области могут смягчить режим самоизоляции для отдельных сфер бизнеса в некоторых районах области.
Общество
Определен вероятный пик пандемии коронавируса
Ученые определили, что большинство случаев коронавирусных инфекций было выявлено в период с декабря по апрель-май и достигло пика в январе-феврале.
Энергетика
Цены на газ для россиян могут вырасти на 3%
Оптовые цены на газ, который предназначен для реализации населению, могут быть проиндексированы с 1 июля 2020 года, отмечается в документе.
Авто
Кроссовер Kia Seltos перевыполнил план продаж в России
Общество
В Израиле суд приостановил передачу России Александровского подворья
Иерусалимский окружной суд временно приостановил передачу России прав на Александровское подворье, которое находится в черте иерусалимского Старого города.
Происшествия
Кузбасский суд обязал поместить младенца без коронавируса в больницу
Суд удовлетворил иск [Роспотребнадзора], помещают в инфекционное отделение.
Общество
Трамп заявил, что США вряд ли пойдут на сокращение добычи нефти
Соединенные Штаты едва ли пойдут на скоординированное с другими участниками мирового рынка сокращение объемов добычи нефти.
Здоровье
Эпидемиолог назвал самое лучшее средство защиты от коронавируса
Эксперт отметил, что самое главное сейчас - ни при каких обстоятельствах не прикасаться к лицу.
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Общество
В США за сутки умерли почти 2 тысячи зараженных коронавирусом
В США число жертв коронавируса за последние сутки достигло устрашающей цифры в 1973 человека, побив предыдущий печальный рекорд, который был установлен 7 апреля.
Наука
В Австралии заявили о препарате, подавляющем коронавирус за 48 часов
Канберра, 8 апреля 2020, 23:16 — REGNUM Антипаразитарный препарат ивермектин способен подавлять размножение возбудителя коронавируса пневмонии COVID-19 в организме человека за двое суток, сообщили 8 апреля австралийские учёные из Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне в журнале Antiviral Research.
Общество
В Кузбассе сняли режим нерабочих дней с ряда предприятий
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписал распоряжение, которое снимает режим нерабочих дней с ряда предприятий.
Политика
Замглавы Минпромторга Овсянников исключён из «Единой России»
Москва, 8 апреля 2020, 12:56 — REGNUM Заместитель министра промышленности и торговли РФ Дмитрий Овсянников, устроивший скандал в аэропорту Ижевска, исключён из «Единой России».
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Шоу-бизнес
Малахов ответил на слова Лещенко о принуждении нарушить карантин
Общество
В Новокузнецке увеличилось количество заражённых коронавирусом
8 апреля в программе «Утро с мэром» в эфире «НовоТВ» Сергей Кузнецов сказал, что в Новокузнецке увеличилось количество заражённых коронавирусом (смотреть с 1.01.13).
Политика
Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении срока самоизоляции
Отмечается, что так специалист ответил на вопрос президента Владимира Путина на видеосовещании по ситуации с коронавирусом.
Политика
Песков рассказал о покупке блокатора вирусов
Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
Общество
Режим чрезвычайной ситуации ввели в нескольких регионах Японии
В ряде регионов Японии вводится режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса, заявил премьер-министр Синдзо Абэ.
Шоу-бизнес
Стас Михайлов перенес двустороннюю пневмонию
Шоу-бизнес
Жена Николаева впервые показала певца после выписки из больницы
Жена певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова показала мужа после возвращения из инфекционной больницы в Коммунарке, куда артист был госпитализирован из-за подозрения на коронавирус.
Экономика
Кабмин выделил 3,5 млрд рублей на субсидии туроператорам
Правительство выделило из резервного фонда 3,5 млрд рублей на компенсацию ущерба туроператорам.
Общество
ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией
"Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.
Общество
«Проект» рассказал о «даче Медведева» в Астраханской области
Резиденция сразу строилась под Медведева, рассказал "Проекту" строитель Константин Петрусенко, который, по его словам, работал на объекте с 2013 г. По словам мастера, различные документы по дому подписывала некая Светлана (так же зовут супругу Медведева), она же принимала некоторые решения по интерьеру, утверждала цветовую гамму.
Футбол
IFAB внес изменения в правила игры рукой и офсайда
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) объявил о внесении изменений и уточнений в некоторые правила игры.