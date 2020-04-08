Россия в этом году недополучит из-за коронавируса нефтегазовые и другие доходы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с фракцией ЛДПР.

Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету России из-за коронавируса

Общество В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом В Москве умерли еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, один из них лечился в частной клинике, сообщает московский оперативный штаб.

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Общество Определен вероятный пик пандемии коронавируса Ученые определили, что большинство случаев коронавирусных инфекций было выявлено в период с декабря по апрель-май и достигло пика в январе-феврале.

Общество В Израиле суд приостановил передачу России Александровского подворья Иерусалимский окружной суд временно приостановил передачу России прав на Александровское подворье, которое находится в черте иерусалимского Старого города.

Общество Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.

Общество В США за сутки умерли почти 2 тысячи зараженных коронавирусом В США число жертв коронавируса за последние сутки достигло устрашающей цифры в 1973 человека, побив предыдущий печальный рекорд, который был установлен 7 апреля.

Наука В Австралии заявили о препарате, подавляющем коронавирус за 48 часов Канберра, 8 апреля 2020, 23:16 — REGNUM Антипаразитарный препарат ивермектин способен подавлять размножение возбудителя коронавируса пневмонии COVID-19 в организме человека за двое суток, сообщили 8 апреля австралийские учёные из Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне в журнале Antiviral Research.

Политика Замглавы Минпромторга Овсянников исключён из «Единой России» Москва, 8 апреля 2020, 12:56 — REGNUM Заместитель министра промышленности и торговли РФ Дмитрий Овсянников, устроивший скандал в аэропорту Ижевска, исключён из «Единой России».

Общество Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.

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Политика Песков рассказал о покупке блокатора вирусов Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.

Шоу-бизнес Жена Николаева впервые показала певца после выписки из больницы Жена певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова показала мужа после возвращения из инфекционной больницы в Коммунарке, куда артист был госпитализирован из-за подозрения на коронавирус.

Общество ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией "Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.