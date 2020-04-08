Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиМишустин заявил о серьезном ударе по бюджету России из-за коронавируса

Россия в этом году недополучит из-за коронавируса нефтегазовые и другие доходы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с фракцией ЛДПР.
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Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету России из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 16:34

Мишустин предупредил, что пандемия серьезно ударит по российскому бюджету

ТАССвчера в 16:54

Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету России из-за коронавируса

Lenta.ruвчера в 16:49

Мишустин: пандемия сильно ударит по бюджету России в 2020 году

Московский Комсомолецвчера в 16:48

Мишустин заявил о серьезном ударе коронавируса по бюджету

РБКвчера в 18:10

Мишустин: РФ из-за COVID-19 недополучит доходы в бюджет

Газета.Ruвчера в 16:33

Мишустин ожидает серьёзного удара по бюджету России из-за коронавируса

RT на русскомвчера в 16:28
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Политика

Путин выступит с заявлением перед совещанием с губернаторами

Президент РФ Владимир Путин выступит сегодня с «большим вступительным словом» перед совещанием с главами регионов по теме коронавируса.
BFM.ru вчера в 07:15
Общество

В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом

В Москве умерли еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, один из них лечился в частной клинике, сообщает московский оперативный штаб.
Ведомости вчера в 14:59
Транспорт

Как теперь решают, кого из россиян и когда вернуть из-за границы

Как теперь решают, кого из россиян и когда вернуть из-за границы Новый алгоритм вывоза россиян, застрявших за границей, отсекает от возвращения на родину тех, кто уехал до 1 января 2020 года, передает полномочия по формированию вывозных списков от МИДа к Минкомсвязи и обозначает основным перевозчиком «Аэрофлот».
Коммерсантъ вчера в 15:14
Общество

Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Известия вчера в 05:43
Хоккей

Еще семь клубов могут сняться со следующего розыгрыша КХЛ

Ряд клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) могут отказаться от участия в розыгрыше сезона-2020/21 из-за кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса COVID-19, сообщает Metaratings.ru.
Газета.Ru 06 апреля в 15:12
Общество

Губернатор Куйвашев ответил на просьбы бизнеса смягчить самоизоляцию

Власти Свердловской области могут смягчить режим самоизоляции для отдельных сфер бизнеса в некоторых районах области.
URA.Ru вчера в 13:19
Общество

Определен вероятный пик пандемии коронавируса

Ученые определили, что большинство случаев коронавирусных инфекций было выявлено в период с декабря по апрель-май и достигло пика в январе-феврале.
Lenta.ru вчера в 17:08
Энергетика

Цены на газ для россиян могут вырасти на 3%

Оптовые цены на газ, который предназначен для реализации населению, могут быть проиндексированы с 1 июля 2020 года, отмечается в документе.
Газета.Ru 07 апреля в 11:56
Авто

Кроссовер Kia Seltos перевыполнил план продаж в России

Автоновости дня 06 апреля в 08:13
Общество

В Израиле суд приостановил передачу России Александровского подворья

Иерусалимский окружной суд временно приостановил передачу России прав на Александровское подворье, которое находится в черте иерусалимского Старого города.
Евразия Daily вчера в 05:23
Происшествия

Кузбасский суд обязал поместить младенца без коронавируса в больницу

Суд удовлетворил иск [Роспотребнадзора], помещают в инфекционное отделение.
ВашГород.ру вчера в 22:50
Общество

Трамп заявил, что США вряд ли пойдут на сокращение добычи нефти

Соединенные Штаты едва ли пойдут на скоординированное с другими участниками мирового рынка сокращение объемов добычи нефти.
ТАСС вчера в 19:15
Здоровье

Эпидемиолог назвал самое лучшее средство защиты от коронавируса

Эксперт отметил, что самое главное сейчас - ни при каких обстоятельствах не прикасаться к лицу.
Shraibikus News вчера в 14:53
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском вчера в 07:31
Общество

В США за сутки умерли почти 2 тысячи зараженных коронавирусом

В США число жертв коронавируса за последние сутки достигло устрашающей цифры в 1973 человека, побив предыдущий печальный рекорд, который был установлен 7 апреля.
Ридус вчера в 23:35
Наука

В Австралии заявили о препарате, подавляющем коронавирус за 48 часов

Канберра, 8 апреля 2020, 23:16 — REGNUM Антипаразитарный препарат ивермектин способен подавлять размножение возбудителя коронавируса пневмонии COVID-19 в организме человека за двое суток, сообщили 8 апреля австралийские учёные из Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне в журнале Antiviral Research.
REGNUM вчера в 16:16
Общество

В Кузбассе сняли режим нерабочих дней с ряда предприятий

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписал распоряжение, которое снимает режим нерабочих дней с ряда предприятий.
РИА Новости вчера в 22:43
Политика

Замглавы Минпромторга Овсянников исключён из «Единой России»

Москва, 8 апреля 2020, 12:56 — REGNUM Заместитель министра промышленности и торговли РФ Дмитрий Овсянников, устроивший скандал в аэропорту Ижевска, исключён из «Единой России».
REGNUM вчера в 05:56
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
Шоу-бизнес

Малахов ответил на слова Лещенко о принуждении нарушить карантин

РИА Новости вчера в 14:14
Общество

В Новокузнецке увеличилось количество заражённых коронавирусом

8 апреля в программе «Утро с мэром» в эфире «НовоТВ» Сергей Кузнецов сказал, что в Новокузнецке увеличилось количество заражённых коронавирусом (смотреть с 1.01.13).
Сибдепо вчера в 23:02
Политика

Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении срока самоизоляции

Отмечается, что так специалист ответил на вопрос президента Владимира Путина на видеосовещании по ситуации с коронавирусом.
Аргументы и Факты 07 апреля в 13:58
Политика

Песков рассказал о покупке блокатора вирусов

Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
REGNUM вчера в 13:35
Общество

Режим чрезвычайной ситуации ввели в нескольких регионах Японии

В ряде регионов Японии вводится режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса, заявил премьер-министр Синдзо Абэ.
Вечерняя Москва 07 апреля в 06:57
Шоу-бизнес

Стас Михайлов перенес двустороннюю пневмонию

7Дней.ру вчера в 13:00
Шоу-бизнес

Жена Николаева впервые показала певца после выписки из больницы

Жена певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова показала мужа после возвращения из инфекционной больницы в Коммунарке, куда артист был госпитализирован из-за подозрения на коронавирус.
ФАН 07 апреля в 07:47
Экономика

Кабмин выделил 3,5 млрд рублей на субсидии туроператорам

Правительство выделило из резервного фонда 3,5 млрд рублей на компенсацию ущерба туроператорам.
Газета.Ru вчера в 15:11
Общество

ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией

"Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.
Газета.Ru вчера в 14:33
Общество

«Проект» рассказал о «даче Медведева» в Астраханской области

Резиденция сразу строилась под Медведева, рассказал "Проекту" строитель Константин Петрусенко, который, по его словам, работал на объекте с 2013 г. По словам мастера, различные документы по дому подписывала некая Светлана (так же зовут супругу Медведева), она же принимала некоторые решения по интерьеру, утверждала цветовую гамму.
Ведомости вчера в 12:21
Футбол

IFAB внес изменения в правила игры рукой и офсайда

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) объявил о внесении изменений и уточнений в некоторые правила игры.
Sports.ru вчера в 17:39
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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