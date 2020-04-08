Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruМишустин заявил о серьезном ударе по бюджету России из-за коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету страны в 2020 году из-за эпидемии коронавируса. Его слова, произнесенные на совещании с фракцией ЛДПР в Госдуме, передает ТАСС.
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Мишустин: коронавирус серьёзно ударит по российскому бюджету

News.ru16:58

Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету России из-за коронавируса

Lenta.ru16:49

Мишустин ожидает серьёзного удара по бюджету России из-за коронавируса

RT на русском16:28

Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом ударит по бюджету

РИА Новости16:34

Мишустин: РФ из-за COVID-19 недополучит доходы в бюджет

Газета.Ru16:33

Мишустин: пандемия сильно ударит по бюджету России в 2020 году

Московский Комсомолец16:48

Мишустин рассказал о последствиях пандемии коронавируса для бюджета

Российская газета17:09
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Путин сравнил коронавирус с терзавшими Русь печенегами

«Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы — со всем справилась Россия», — сказал Путин.
МР7.ру 10:00
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При пожаре в доме престарелых в Москве погибли два человека

В результате пожара в доме престарелых на Мякининской улице в Москве погибли два человека.
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Президент России Владимир Путин высказался о сокращении нерабочих дней в России.
Мойка78 вчера в 10:12
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Сбербанк сообщил, что с 9 апреля переводит все свои отделения в обычный режим работы. Об этом говорится на сайте финансовой организации.
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Песков рассказал о покупке блокатора вирусов

Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
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Кроссовер Mazda MX-30 может получить роторный мотор

Японская компания Mazda может оснастить свой электрический кроссовер Mazda MX-30 компактным роторным двигателем внутреннего сгорания, который поможет увеличить запас хода будущей новинки до приемлемых показателей.
Автоновости дня вчера в 13:20
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МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей

Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 10:35
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Цены на газ для россиян могут вырасти на 3%

Оптовые цены на газ, который предназначен для реализации населению, могут быть проиндексированы с 1 июля 2020 года, отмечается в документе.
Газета.Ru вчера в 11:56
Общество

Израиль приостановил передачу прав РФ на Александровское подворье

Окружной суд Иерусалима решил ввести временный запрет на передачу России в собственность Александровского подворья, пишет The Marker.
Газета.Ru 07:54
Общество

В Group-IB предупредили о новом виде интернет-мошенничества

«Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак, фиксирует распространение новой волны мошенничества, в котором пользователям, уже пострадавшим от интернет-преступников, предлагают получить компенсацию ущерба, но вместо этого списывают деньги и похищают данные банковских карт», — говорится в сообщении.
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Телескоп Chandra нашел намеки на неравномерное расширение Вселенной

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Сбербанк раскрыл число обращений за кредитами на зарплаты под 0%

В Сбербанк за полторы недели поступило около 200 заявок на кредиты под 0% годовых от малых и микропредприятий, а также ИП для выплат зарплат сотрудникам.
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Спорт

Шахматист Карякин признался, о чем говорил наедине с Путиным

30-летний российский шахматист Сергей Карякин, являющийся доверенным лицом Владимира Путина, пока не решил, будет ли голосовать за новые поправки к Конституции.
Спорт день за днем вчера в 15:41
Общество

Инициаторы «Бессмертного полка» призвали воздержаться от шествия 9 мая

Инициаторы проведения первой акции "Бессмертный полк" в Томске призвали воздержаться от проведения в этом году 9 мая традиционного шествия с портретами фронтовиков и предложили вспомнить солдат в кругу семьи.
РИА Новости 10:25
Энергетика

Россия обсудит с «большой ОПЕК+» сокращение своей добычи на 14%

Сокращение добычи в России Новый возможный объем сокращения в 1,6 млн барр. в сутки в пять раз больше предыдущего уровня (0,3 млн барр. в сутки), на который Россия согласилась снизить свою добычу в декабре 2019 года в рамках сделки ОПЕК +.
РБК 13:23
Общество

Министр здравоохранения Астраханской области подал в отставку

По данным пресс-службы администрации губернатора Астраханской области, после заседания экспертного совета по ситуации с коронавирусом в регионе, глава министерства здравоохранения области Федор Орлов подал в отставку, передает ТАСС.
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NAVI одержала волевую победу над OG на ESL Pro League

Чемпионат 06 апреля в 17:00
Общество

Более 164 тысяч россиян вернулись из-за рубежа с 20 марта

Более 164,6 тыс. россиян вернулись из-за рубежа на родину с 20 марта. Об этом заявили в пресс-службе российского Минтранса.
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У бессимптомно переболевших COVID-19 обнаружили поражения легких

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Авто

Представлена таблица транспортного налога на 2020 год по регионам

Эксперты назвали субъекты РФ с самым низким и высоким транспортным налогом. Таблицы транспртного налога-2020 опубликовал портал Autonews.ru.
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Подавший сигнал тревоги A320 из Тюмени приземлился в Москве

Подавший сигнал тревоги самолет из Тюмени приземлился в «Шереметьево».
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Молодая жена Александра Гордона призналась, что устала от детей

Как позже признавалась Екатерина, отношения с Александром были лучшими в ее жизни, а причиной расставания стала ее глупость и неопытность, ведь Гордону нужна была хозяйственная жена, а 20-летняя Катя была не готова к семейному быту, а кроме того, не ладила с семьей супруга.
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Еще 1175 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки

За минувшие сутки в России выявили 1175 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:45
Происшествия

Силовики запретили покидать Чечню жителю Германии

30 марта силовики отпустили его к родным, но отобрали у него все документы и запретили покидать Чечню, сообщил сегодня на своем сайте Правозащитный центр "Мемориал".
Кавказский узел вчера в 06:51
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Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство

Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
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В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом

В Москве умерли еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, один из них лечился в частной клинике, сообщает московский оперативный штаб.
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Белоруссия попросила ЕС о помощи в борьбе с коронавирусом

Белоруссия попросила Евросоюз о финансовой помощи для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 и ее последствиями, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
Коммерсантъ 13:01
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Стас Михайлов переболел двусторонней пневмонией

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Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости 10:55
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Президент Сербии сообщил, что его сын заразился коронавирусом

Президент Сербии Александр Вучич сообщил в Instagram, что его сын болен коронавирусом.
РИА Новости 15:22
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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