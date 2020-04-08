Коронавирус
РИА НовостиМишустин заявил о серьезном ударе по бюджету России из-за коронавируса
Россия в этом году недополучит из-за коронавируса нефтегазовые и другие доходы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с фракцией ЛДПР.
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Происшествия
СК назвал основные версии пожара в доме престарелых в Москве
Следователи рассматривают в качестве основных версий пожара в доме престарелых в Москве неисправность электропроводки и котла отопления.
Космос
«Союз МС-16» с экипажем МКС стартовал с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-16» и экипажем из трёх человек на борту стартовала с космодрома Байконур.
Здоровье
Российские вирусологи предупредили о некрозе мозга из-за коронавируса
Российские вирусологи предупредили о некрозе мозга из-за коронавируса. Специалисты сообщили об этом «Известиям».
Общество
Тесты подтвердили 1459 новых случаев заражения коронавирусом в РФ
Москва, 9 апреля 2020, 11:04 — REGNUM В России за сутки подтверждено 1459 новых случаев коронавируса в 50 регионах.
Здоровье
В России начали лечить коронавирус переливанием крови переболевших
В России прошли первые процедуры переливания плазмы крови доноров, которые вылечились от коронавируса.
Политика
Путин поручил автоматически продлить паспорта и водительские права
Президент России Владимир Путин поручил правительству отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав и других удостоверяющих личность документов не менее чем на три месяца.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Происшествия
В Челябинской области школьник разместил в сети фейк о коронавирусе
На электронной странице паблика анонимный пользователь разместил информацию о том, что в связи с распространением коронавирусной инфекции автотранспорт больше не будут заправлять топливом на местной станции.
Происшествия
В Курской области шесть человек заболели коронавирусом
В Курской области появились шесть новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили на официальной странице портала СТОПКОРОНАВИРУС.РФ в соцсети Вконтакте.
Энергетика
Россия согласилась сократить добычу нефти
Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+ на 14 процентов от уровня первого квартала 2020 года.
Общество
Челябинский губернатор объявил об уходе на самоизоляцию
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что уходит на самоизоляцию после подтверждения коронавирусной инфекции COVID-19 у его пресс-секретаря Сергея Зюся.
Общество
Всех въезжающих в Крым отправят на двухнедельную самоизоляцию
Все приезжающие в Крым из других регионов будут отправлены на обязательный двухнедельный режим самоизоляции, сообщил председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк.
Общество
В России разработали индекс «вирусного суверенитета» регионов
В российских регионах измерят индекс «вирусного суверенитета». Над данным проектом работал фонд «Петербургская политика».
Шоу-бизнес
Дети Анджелины Джоли и Брэда Питта впервые пойдут в школу
Брэд Питт и Анджелина Джоли, три года находящиеся в процессе развода, достигли соглашения касательно обучения своих детей.
Наука
В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов
Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
Общество
Число заболевших коронавирусом в Башкирии выросло до 22
Количество подтвержденных инфицированных коронавирусом в Башкирии за день увеличилось на шесть человек, до 22-х, сообщил сегодня на совещании в правительстве глава региона Радий Хабиров.
Единоборства
Боец Bellator Чапман был застрелен возле своего дома в США
Вечером 8 апреля в США умер известный боец Исаия Чапман, выступавший в легкой весовой категории одного из самых популярных ММА-промоушена мира Bellator.
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
5. Путин объявил меры поддержки безработных Для тех, кто временно признан безработным, президент предложил при начислении пособий (в том числе на детей от трех до семи лет) не учитывать доход, полученный ранее по месту работы.
Общество
В России проведено более 1 миллиона тестов на коронавирус
Mossovetinfo.ru – Более 1 миллиона тестов на коронавирус уже провели в России, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Авто
Показали 100-километровое «кладбище» арендных автомобилей
Из-за распространения пандемии коронавируса, многие арендные компании, которые потеряли клиентов, вынуждены заниматься поиском площадки для размещения своих машин.
Происшествия
Водолазы обнаружили тело правнука сенатора Роберта Кеннеди
Общество
Комитет по борьбе с коронавирусом создали в Москве
В столице создали Клинический комитет по борьбе с коронавирусом, в его состав вошли главврачи коронавирусных стационаров, говорится в сообщении штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Здоровье
Число больных пневмонией увеличилось в Приморье
Медики отмечают рост числа больных пневмонией в Приморском крае, сообщает ИА DEITA.
Общество
Число зараженных коронавирусом в России превысило 10 тысяч
Всего на сегодняшний день, 9 апреля, в России зарегистрированы 10 131 случай коронавируса в 81 регионе.
Общество
Жителя Петербурга оштрафовали за прогулку с ребенком
Жителя Санкт-Петербурга, который гулял со своим ребенком на детской площадке, нарушая режим самоизоляции, оштрафовали на 15 тыс. руб. 7 апреля участковый обнаружил на детской площадке во дворе дома на Лермонтовском проспекте мужчину, гулявшего со своим малолетним ребенком.
Политика
Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство
Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Общество
Жители двух регионов жалуются на высокую плату за услуги ЖКХ
Жители Республики Коми и Воронежской области сообщают о получении платежек за жилищно-коммунальные услуги на завышенные суммы, сообщает "Московский комсомолец".
Политика
Украина готовится к прекращению транзита российского газа
Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
Транспорт
Самолёты с россиянами летят из-за рубежа полупустыми
Лайнеры, которые вывозят россиян из-за границы, возвращаются на родину налегке.
Происшествия