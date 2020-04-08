Россия в этом году недополучит из-за коронавируса нефтегазовые и другие доходы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с фракцией ЛДПР.

Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету России из-за коронавируса

Политика Путин поручил автоматически продлить паспорта и водительские права Президент России Владимир Путин поручил правительству отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав и других удостоверяющих личность документов не менее чем на три месяца.

Общество Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.

Происшествия В Челябинской области школьник разместил в сети фейк о коронавирусе На электронной странице паблика анонимный пользователь разместил информацию о том, что в связи с распространением коронавирусной инфекции автотранспорт больше не будут заправлять топливом на местной станции.

Происшествия В Курской области шесть человек заболели коронавирусом В Курской области появились шесть новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили на официальной странице портала СТОПКОРОНАВИРУС.РФ в соцсети Вконтакте.

Энергетика Россия согласилась сократить добычу нефти Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+ на 14 процентов от уровня первого квартала 2020 года.

Общество Челябинский губернатор объявил об уходе на самоизоляцию Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что уходит на самоизоляцию после подтверждения коронавирусной инфекции COVID-19 у его пресс-секретаря Сергея Зюся.

Общество Всех въезжающих в Крым отправят на двухнедельную самоизоляцию Все приезжающие в Крым из других регионов будут отправлены на обязательный двухнедельный режим самоизоляции, сообщил председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк.

Наука В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.

Общество Число заболевших коронавирусом в Башкирии выросло до 22 Количество подтвержденных инфицированных коронавирусом в Башкирии за день увеличилось на шесть человек, до 22-х, сообщил сегодня на совещании в правительстве глава региона Радий Хабиров.

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Авто Показали 100-километровое «кладбище» арендных автомобилей Из-за распространения пандемии коронавируса, многие арендные компании, которые потеряли клиентов, вынуждены заниматься поиском площадки для размещения своих машин.

Общество Комитет по борьбе с коронавирусом создали в Москве В столице создали Клинический комитет по борьбе с коронавирусом, в его состав вошли главврачи коронавирусных стационаров, говорится в сообщении штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Общество Жителя Петербурга оштрафовали за прогулку с ребенком Жителя Санкт-Петербурга, который гулял со своим ребенком на детской площадке, нарушая режим самоизоляции, оштрафовали на 15 тыс. руб. 7 апреля участковый обнаружил на детской площадке во дворе дома на Лермонтовском проспекте мужчину, гулявшего со своим малолетним ребенком.