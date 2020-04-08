Коронавирус
REGNUMМишустин заявил о серьёзном ударе по бюджету РФ из-за пандемии
Москва, 9 апреля 2020, 08:23 — REGNUM Бюджет России в 2020 году недополучит серьёзный объём доходов. Об этом на совещании с фракцией ЛДПР в Госдуме РФ заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.
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Общество
Собянин назвал Путину количество не прекративших поездки москвичей
Собянин напомнил, что работать продолжают около 3 млн горожан, еще 2 млн перешли на дистанционный формат, столько же находятся в отпусках.
Финансы
Сбербанк раскрыл число обращений за кредитами на зарплаты под 0%
В Сбербанк за полторы недели поступило около 200 заявок на кредиты под 0% годовых от малых и микропредприятий, а также ИП для выплат зарплат сотрудникам.
Политика
На Украине заявили о готовности к нулевому транзиту газа из России
Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Украина готова к худшему сценарию развития событий с "Северным потоком – 2". Об этом пишет Liga.net.
Наука
В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов
Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
Происшествия
В Москве загорелся дом престарелых
В Москве загорелся дом престарелых на 3-й Мякининской улице, сообщает ТАСС.
Армия и оружие
В РВИО назвали потерю Кенигсберга национальной катастрофой Германии
"Накануне штурма нацистский крайсляйтер Эрнст Вагнер заявил, что Кенигсберг — железная дверь Германии, которую Красная армия не сможет открыть минимум полугода, но эта крепость пала за все четверо суток", - напомнил эксперт РВИО.
Происшествия
Из больницы в Коммунарке за сутки выписан 41 пациент
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 1,5 млн
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 1,5 миллиона, скончались почти 88 тысяч человек.
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса
Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Общество
У пресс-секретаря челябинского губернатора подтверждён коронавирус
Челябинск, 9 апреля 2020, 09:13 — REGNUM Пресс-секретарь челябинского губернатора Сергей Зюсь заражён коронавирусом.
Энергетика
Нефть дорожает перед заседанием ОПЕК+
Цены на нефть растут на ожиданиях встречи ОПЕК+, в рамках которой планируется обсудить возможность сокращения добычи.
Авто
Универсал «Волга», который ГАЗ мог, но не запустил в серию
За основу был взята уже устаревшая к этому времени пятидверная "Волга" ГАЗ-31022 (ее производство началось в 1992 году и завершилось в 1998 году с заменой моделью ГАЗ-310221).
Происшествия
В российском регионе резко выросло число зараженных коронавирусом
В Брянской области, где произошло массовое заражение коронавирусом в религиозной общине, резко выросло число пациентов с коронавирусом.
Общество
Акцию «Бессмертный полк» могут провести онлайн
Политика
Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство
Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Происшествия
Дети нашли череп с костями в Кронштадте
В Кронштадте дети играли около строительного магазина и нашли человеческие кости с черепом.
Технологии
Подписка Google Stadia Pro стала временно бесплатной
Google сделала подписку Stadia Pro бесплатной на два месяца. Об этом компания сообщила в блоге на официальном сайте.
Технологии
Sony представила новый геймпад для PlayStation 5
Добавили в новый геймпад еще и микрофон, поэтому игроки смогут общаться без гарнитуры. Вместо кнопки Share теперь появилась кнопка Create.
Общество
Еще 7 пациентов с коронавирусом умерли в Москве
Семь пациентом с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 46 до 90 лет, говорится в сообщении оперативного штаба Москвы.
Происшествия
Подавший сигнал тревоги A320 из Тюмени приземлился в Москве
Подавший сигнал тревоги самолет из Тюмени приземлился в «Шереметьево».
Общество
Роспотребнадзор провел более 1 млн тестов на коронавирус
Более миллиона лабораторных исследований на выявление коронавируса нового типа проведено в России, сообщила в четверг пресс-служба Роспотребнадзора.
Общество
В Петербурге утвердили штрафы за нарушение самоизоляции
ЗакС Петербурга в первом чтении одобрил введение штрафов для нарушителей самоизоляции.
Общество
Россиян предупредили об опасности дезинфекции жилья хлоркой
Ранее Роспотребнадзор перечислил правила уборки жилья во время пандемии коронавируса.
Музыка
Автор хита «Pen-pineapple-apple-pen» представил новую версию трека
Вместо ананаса, ручки и мыла в нём упоминаются мыло и руки. Аббревиатура в названии трека осталась прежней – PPAP.
Здоровье
Вирусологи РФ предупредили о некрозе мозга из-за коронавируса
Ученые ранее изучили результаты томографии заразившихся коронавирусом пассажиров лайнера Diamond Princess и обнаружили поражения легких у переболевших COVID-19 без симптомов.
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Политика
Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи
Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".
Шоу-бизнес
Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились на карантине
Знаменитые голливудские актёры Брюс Уиллис и Деми Мур вместе проводят время на карантине.
Хоккей
Гретцки: «хочу первым пожать Овечкину руку, если он побьет мой рекорд»
Мой рекорд казался вечным, но если российский форвард его побьет, это будет просто невероятно и здорового для хоккея в целом.