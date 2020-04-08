Москва, 9 апреля 2020, 08:23 — REGNUM Бюджет России в 2020 году недополучит серьёзный объём доходов. Об этом на совещании с фракцией ЛДПР в Госдуме РФ заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

Мишустин заявил о серьёзном ударе по бюджету РФ из-за пандемии

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