Коронавирус

REGNUMREGNUMМишустин заявил о серьёзном ударе по бюджету РФ из-за пандемии

Москва, 9 апреля 2020, 08:23 — REGNUM Бюджет России в 2020 году недополучит серьёзный объём доходов. Об этом на совещании с фракцией ЛДПР в Госдуме РФ заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.
Читать в источнике
Комментировать1,4K

Подробнее о событии

Мишустин сообщил об «очень серьезном ударе» по бюджету России

Газета.Ru02:43

Мишустин заявил о серьезном ударе коронавируса по бюджету

РБКвчера в 18:10

Мишустин ожидает серьёзного удара по бюджету России из-за коронавируса

RT на русскомвчера в 16:28

Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету России из-за коронавируса

Lenta.ruвчера в 16:49

Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету России из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 16:34

Мишустин предупредил, что пандемия серьезно ударит по российскому бюджету

ТАССвчера в 16:54

Мишустин рассказал о последствиях пандемии коронавируса для бюджета

Российская газетавчера в 17:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 03:07, Ашберн
Общество

Собянин назвал Путину количество не прекративших поездки москвичей

Собянин напомнил, что работать продолжают около 3 млн горожан, еще 2 млн перешли на дистанционный формат, столько же находятся в отпусках.
РБК вчера в 13:15
Финансы

Сбербанк раскрыл число обращений за кредитами на зарплаты под 0%

В Сбербанк за полторы недели поступило около 200 заявок на кредиты под 0% годовых от малых и микропредприятий, а также ИП для выплат зарплат сотрудникам.
РБК вчера в 17:00
Политика

На Украине заявили о готовности к нулевому транзиту газа из России

Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Украина готова к худшему сценарию развития событий с "Северным потоком – 2". Об этом пишет Liga.net.
Газета.Ru 02:31
Наука

В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов

Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
РИА Новости вчера в 15:40
Шоу-бизнес

Гудков довел до слез Собчак на ее YouTube-шоу

Толк 00:59
Происшествия

В Москве загорелся дом престарелых

В Москве загорелся дом престарелых на 3-й Мякининской улице, сообщает ТАСС.
Ведомости вчера в 15:27
Армия и оружие

В РВИО назвали потерю Кенигсберга национальной катастрофой Германии

"Накануне штурма нацистский крайсляйтер Эрнст Вагнер заявил, что Кенигсберг — железная дверь Германии, которую Красная армия не сможет открыть минимум полугода, но эта крепость пала за все четверо суток", - напомнил эксперт РВИО.
РИА Новости вчера в 20:36
Происшествия

Из больницы в Коммунарке за сутки выписан 41 пациент

RT на русском 07 апреля в 01:57
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 1,5 млн

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 1,5 миллиона, скончались почти 88 тысяч человек.
Вести ФМ 01:44
Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса

Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Российская газета вчера в 10:52
Общество

У пресс-секретаря челябинского губернатора подтверждён коронавирус

Челябинск, 9 апреля 2020, 09:13 — REGNUM Пресс-секретарь челябинского губернатора Сергей Зюсь заражён коронавирусом.
REGNUM 02:13
Энергетика

Нефть дорожает перед заседанием ОПЕК+

Цены на нефть растут на ожиданиях встречи ОПЕК+, в рамках которой планируется обсудить возможность сокращения добычи.
News.ru 01:21
Авто

Универсал «Волга», который ГАЗ мог, но не запустил в серию

За основу был взята уже устаревшая к этому времени пятидверная "Волга" ГАЗ-31022 (ее производство началось в 1992 году и завершилось в 1998 году с заменой моделью ГАЗ-310221).
Российская газета вчера в 07:06
Происшествия

В российском регионе резко выросло число зараженных коронавирусом

В Брянской области, где произошло массовое заражение коронавирусом в религиозной общине, резко выросло число пациентов с коронавирусом.
Lenta.ru 02:52
Общество

Акцию «Бессмертный полк» могут провести онлайн

Smolnarod.ru вчера в 06:01
Политика

Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство

Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Газета.Ru вчера в 09:15
Происшествия

Дети нашли череп с костями в Кронштадте

В Кронштадте дети играли около строительного магазина и нашли человеческие кости с черепом.
Невские Новости 02:18
Технологии

Подписка Google Stadia Pro стала временно бесплатной

Google сделала подписку Stadia Pro бесплатной на два месяца. Об этом компания сообщила в блоге на официальном сайте.
CyberSport.ru вчера в 23:41
Технологии

Sony представила новый геймпад для PlayStation 5

Добавили в новый геймпад еще и микрофон, поэтому игроки смогут общаться без гарнитуры. Вместо кнопки Share теперь появилась кнопка Create.
Astera вчера в 04:05
Общество

Еще 7 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

Семь пациентом с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 46 до 90 лет, говорится в сообщении оперативного штаба Москвы.
РИАМО вчера в 14:57
Происшествия

Подавший сигнал тревоги A320 из Тюмени приземлился в Москве

Подавший сигнал тревоги самолет из Тюмени приземлился в «Шереметьево».
BFM.ru вчера в 08:21
Общество

Роспотребнадзор провел более 1 млн тестов на коронавирус

Более миллиона лабораторных исследований на выявление коронавируса нового типа проведено в России, сообщила в четверг пресс-служба Роспотребнадзора.
ТАСС 01:48
Общество

В Петербурге утвердили штрафы за нарушение самоизоляции

ЗакС Петербурга в первом чтении одобрил введение штрафов для нарушителей самоизоляции.
Деловое.ТВ вчера в 09:40
Общество

Россиян предупредили об опасности дезинфекции жилья хлоркой

Ранее Роспотребнадзор перечислил правила уборки жилья во время пандемии коронавируса.
Lenta.ru 01:57
Музыка

Автор хита «Pen-pineapple-apple-pen» представил новую версию трека

Вместо ананаса, ручки и мыла в нём упоминаются мыло и руки. Аббревиатура в названии трека осталась прежней – PPAP.
Peterburg2.ru 06 апреля в 16:58
Здоровье

Вирусологи РФ предупредили о некрозе мозга из-за коронавируса

Ученые ранее изучили результаты томографии заразившихся коронавирусом пассажиров лайнера Diamond Princess и обнаружили поражения легких у переболевших COVID-19 без симптомов.
Москва 24 вчера в 20:34
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском вчера в 07:31
Политика

Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи

Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".
РИА Новости вчера в 08:57
Шоу-бизнес

Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились на карантине

Знаменитые голливудские актёры Брюс Уиллис и Деми Мур вместе проводят время на карантине.
КМВ Новости 07 апреля в 09:39
Хоккей

Гретцки: «хочу первым пожать Овечкину руку, если он побьет мой рекорд»

Мой рекорд казался вечным, но если российский форвард его побьет, это будет просто невероятно и здорового для хоккея в целом.
ГЛАС.RU вчера в 22:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное