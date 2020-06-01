Уровень заболеваемости коронавирусом в Крыму позволяет региону начать постепенное ослабление принятых в связи с пандемией ограничений, заявил глава правительства России Михаил Мишустин. По его словам, ситуация с covid-19 в целом по России остается стабильной.

Мишустин заявил о снятии ограничений по коронавирусу в Крыму

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