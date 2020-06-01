Коронавирус
КП - КрымМишустин заявил о снятии ограничений по коронавирусу в Крыму
Уровень заболеваемости коронавирусом в Крыму позволяет региону начать постепенное ослабление принятых в связи с пандемией ограничений, заявил глава правительства России Михаил Мишустин. По его словам, ситуация с covid-19 в целом по России остается стабильной.
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Общество
В Подмосковье возобновляют работу салоны красоты
Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился с 3 июня открыть салоны красоты, спа-салоны, солярии, сауны и бани в помещениях площадью до 400 кв. м и с отдельным входом.
ТАСС 16:18
Происшествия
Названа новая причина смерти чернокожего мужчины в Миннеаполисе
Вскрытие показало, что смерть чернокожего Джорджа Флойда наступила в результате удушья от оказания сильного давления со стороны полицейских.
Lenta.ru 17:14
Общество
Роман Абрамович купил самую дорогую виллу Израиля
Российский олигарх Роман Абрамович приобрел самую дорогую виллу в Израиле за 65 миллионов долларов.
Lenta.ru 18:38
Общество
Власти Москвы рассказали о заполненности больниц на пике коронавируса
На пике пандемии коронавируса в столичных больницах находились около 20 тыс. пациентов, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
RT на русском 14:00
Политика
Кадыров призвал ООН наказать власти США за бесчинства
Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил ООН принять меры в отношении официальных властей США и призвать их к ответу за преследование и убийство невиновных людей.
РИА Новости 18:30
Политика
Песков рассказал, как пройдет парад Победы
РИА Новости вчера в 13:08
Космос
Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце
РИА Новости 09:27
Общество
В Нью-Йорке ввели комендантский час из-за беспорядков
Власти американского штата Нью-Йорк приняли решение ввести комендантский час из-за акций протеста после убийства Джорджа Флойда в Миннесоте.
Известия 17:51
Футбол
Станислав Черчесов высказался о возрастных игроках в составе сборной России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о возможной проблеме большого количества возрастных игроков в национальной команде.
Чемпионат 17:54
Здоровье
22 новых случая коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Темп прироста за сутки составил 4,3%. Всего в Приамурье зарегистрировано 528 случаев COVID-2019.
Телепорт 04:15
Политика
Правительство подготовило план восстановления экономики России
Москва, 1 июня 2020, 11:26 — REGNUM Правительство РФ подготовило план восстановления экономики страны.
REGNUM 04:26
Экономика
Детские выплаты и открытие санаториев: что изменится с 1 июня
Семьям с детьми начнут выплачивать пособия, откроются санатории, подорожают услуги ЖКХ, приставы смогут получить сведения обо всех счетах должников, а банковский роуминг отменят.
РИА Новости 01:00
Политика
Работники Facebook провели онлайн-протест против Цукерберга
Вашингтон, 2 июня 2020, 01:16 — REGNUM Ряд сотрудников американской корпорации Facebook провели виртуальную протестную акцию против позиции главы компании Марка Цукерберга по сообщениям президента США Дональда Трампа в соцсетях, передает телеканал NBC.
REGNUM 18:16
Авто
Новую Toyota Land Cruiser Prado могут превратить в кроссовер
Новая генерация Toyota Land Cruiser Prado может дебютировать в августе 2022 года.
Народные новости 29 мая в 12:26
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило владельца
Судно «Академик Черский», способное достроить газопровод «Северный поток-2», сменило владельца: теперь оно принадлежит Самарскому теплоэнергетическому имущественному фонду (СТИФ).
Lenta.ru 17:40
Кино
Драма «Текст» стала лучшим фильмом года по версии продюсеров
Драма «Текст» стала лучшим фильмом 2020 года по версии продюсеров. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:58
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 11:41
Экономика
«Новатэк» скорректировал план по производству СПГ до 2030 года
"Новатэк" рассчитывает произвести 19,6 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) по итогам 2020 года, что на 5% выше результата прошлого года, при этом далее планируется увеличить этот показатель до 26 миллионов тонн в 2023 году, до 38 миллионов в 2024 году, 44 миллионов в 2026 году и 57-70 миллионов тонн в год в 2027-2030 годах, сообщается в материалах компании.
ПРАЙМ 17:09
Здоровье
В Белоруссии коронавирусом заразились 3600 детей
Коронавирусной инфекцией заразились 3600 белорусских детей, заявила главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям министерства здравоохранения страны Татьяна Бурдь, 1 июня сообщает Национальный пресс-центр республики.
ИА Красная Весна 17:48
Экономика
Россия не планирует повышать налоги из-за кризиса на фоне пандемии
Россия не будет повышать налоги, в отличие от стран, которые раздавали «вертолетные деньги», заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров в программе «Познер» на Первом канале.
Коммерсантъ 11:15
Общество
Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5 из-за бунтов в США
Компания Sony отложила презентацию игр для новой консоли PlayStation 5, которая была назначена на 4 июня, на неопределенный срок.
Деловое.ТВ 15:35
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма
Депутат в обращении обвинила власти Украины в «уничтожении прав человека» в связи с перекрытием поставок пресной воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу, передает «РИА Новости» со ссылкой на письмо Поклонской, направленное Бачелет.
Ведомости вчера в 20:53
Культура
Борис Невзоров рассказал о каре, постигшей убийцу его жены
Экспресс газета 15:34
Хоккей
НХЛ выступила против всех, кто поддерживает расизм
Поскольку протесты в США и Канаде в последние дни обращают внимание на расовую справедливость для темнокожего сообщества, НХЛ поддерживает всех, кто работает над достижением расово справедливого общества, и выступает против всех людей, которые поддерживают расизм, ненависть, фанатизм и насилие, сказано в сообщении лиги.
Советский спорт 12:28
Футбол
Погребняк поделился воспоминаниями о матче с «Баварией»
Напомним, 1 мая 2008 года «Зенит» на домашнем стадионе «Петровский», при неистовой поддержке трибун разгромил мюнхенскую «Баварию»: 4:0, и завоевал путёвку в финал Кубка ЕФА.
ГЛАС.RU 14:17
Гаджеты
Поворотный телевизор Samsung The Sero поступил в продажу в России
Компания Samsung объявила о старте продаж на территории России нового телевизора The Sero, который был представлен в апреле 2020 года.
Деловое.ТВ 10:20
Здоровье
178 новых заражений коронавирусом выявили в Ростовской области
На 31 мая в Ростовской области у 4 758 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 05:05
Экономика
Новый владелец «Ведомостей» заявил о покупке издания на свои деньги
Новый владелец «Ведомостей» Иван Еремин заявил в интервью РБК, что купил издание на собственные деньги.
РБК 14:33
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми капризными моторами
Новые автомобили 11:14