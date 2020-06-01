Коронавирус

КП - КрымКП - КрымМишустин заявил о снятии ограничений по коронавирусу в Крыму

Уровень заболеваемости коронавирусом в Крыму позволяет региону начать постепенное ослабление принятых в связи с пандемией ограничений, заявил глава правительства России Михаил Мишустин. По его словам, ситуация с covid-19 в целом по России остается стабильной.
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Москва может оказаться перед необходимостью совместить открытие после карантина с закрытием на въезд

Коммерсантъ13:01

Мишустин заявил об «осторожном оптимизме» по поводу эпидемии коронавируса

РБК08:20

Мишустин заявил о стабилизации ситуации с распространением коронавируса

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В 19 регионах России начали снимать блокировку по коронавирусу

Комсомольская правда06:51

Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом дает основания для осторожного оптимизма

ТАСС06:46

Мишустин: 19 регионов постепенно отменили ограничительные меры по коронавирусу

Интерфакс06:44

Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, заявил Мишустин

РИА Новости06:22
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В Подмосковье возобновляют работу салоны красоты

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ТАСС 16:18
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Происшествия

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Вскрытие показало, что смерть чернокожего Джорджа Флойда наступила в результате удушья от оказания сильного давления со стороны полицейских.
Lenta.ru 17:14
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Общество

Роман Абрамович купил самую дорогую виллу Израиля

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Общество

Власти Москвы рассказали о заполненности больниц на пике коронавируса

На пике пандемии коронавируса в столичных больницах находились около 20 тыс. пациентов, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
RT на русском 14:00
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Политика

Кадыров призвал ООН наказать власти США за бесчинства

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил ООН принять меры в отношении официальных властей США и призвать их к ответу за преследование и убийство невиновных людей.
РИА Новости 18:30
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Политика

Песков рассказал, как пройдет парад Победы

РИА Новости вчера в 13:08
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Космос

Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце

РИА Новости 09:27
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Общество

В Нью-Йорке ввели комендантский час из-за беспорядков

Власти американского штата Нью-Йорк приняли решение ввести комендантский час из-за акций протеста после убийства Джорджа Флойда в Миннесоте.
Известия 17:51
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Футбол

Станислав Черчесов высказался о возрастных игроках в составе сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о возможной проблеме большого количества возрастных игроков в национальной команде.
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22 новых случая коронавируса зарегистрировано в Амурской области

Темп прироста за сутки составил 4,3%. Всего в Приамурье зарегистрировано 528 случаев COVID-2019.
Телепорт 04:15
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Политика

Правительство подготовило план восстановления экономики России

Москва, 1 июня 2020, 11:26 — REGNUM Правительство РФ подготовило план восстановления экономики страны.
REGNUM 04:26
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Экономика

Детские выплаты и открытие санаториев: что изменится с 1 июня

Семьям с детьми начнут выплачивать пособия, откроются санатории, подорожают услуги ЖКХ, приставы смогут получить сведения обо всех счетах должников, а банковский роуминг отменят.
РИА Новости 01:00
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Политика

Работники Facebook провели онлайн-протест против Цукерберга

Вашингтон, 2 июня 2020, 01:16 — REGNUM Ряд сотрудников американской корпорации Facebook провели виртуальную протестную акцию против позиции главы компании Марка Цукерберга по сообщениям президента США Дональда Трампа в соцсетях, передает телеканал NBC.
REGNUM 18:16
Авто

Новую Toyota Land Cruiser Prado могут превратить в кроссовер

Новая генерация Toyota Land Cruiser Prado может дебютировать в августе 2022 года.
Народные новости 29 мая в 12:26
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Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило владельца

Судно «Академик Черский», способное достроить газопровод «Северный поток-2», сменило владельца: теперь оно принадлежит Самарскому теплоэнергетическому имущественному фонду (СТИФ).
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Драма «Текст» стала лучшим фильмом года по версии продюсеров

Драма «Текст» стала лучшим фильмом 2020 года по версии продюсеров. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Политика

Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 11:41
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Экономика

«Новатэк» скорректировал план по производству СПГ до 2030 года

"Новатэк" рассчитывает произвести 19,6 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) по итогам 2020 года, что на 5% выше результата прошлого года, при этом далее планируется увеличить этот показатель до 26 миллионов тонн в 2023 году, до 38 миллионов в 2024 году, 44 миллионов в 2026 году и 57-70 миллионов тонн в год в 2027-2030 годах, сообщается в материалах компании.
ПРАЙМ 17:09
Здоровье

В Белоруссии коронавирусом заразились 3600 детей

Коронавирусной инфекцией заразились 3600 белорусских детей, заявила главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям министерства здравоохранения страны Татьяна Бурдь, 1 июня сообщает Национальный пресс-центр республики.
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Россия не планирует повышать налоги из-за кризиса на фоне пандемии

Россия не будет повышать налоги, в отличие от стран, которые раздавали «вертолетные деньги», заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров в программе «Познер» на Первом канале.
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Общество

Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5 из-за бунтов в США

Компания Sony отложила презентацию игр для новой консоли PlayStation 5, которая была назначена на 4 июня, на неопределенный срок.
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Политика

Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма

Депутат в обращении обвинила власти Украины в «уничтожении прав человека» в связи с перекрытием поставок пресной воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу, передает «РИА Новости» со ссылкой на письмо Поклонской, направленное Бачелет.
Ведомости вчера в 20:53
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Происшествия

В Крыму задержали отца погибшей 6-летней девочки

ТАСС 16:26
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Культура

Борис Невзоров рассказал о каре, постигшей убийцу его жены

Экспресс газета 15:34
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Хоккей

НХЛ выступила против всех, кто поддерживает расизм

Поскольку протесты в США и Канаде в последние дни обращают внимание на расовую справедливость для темнокожего сообщества, НХЛ поддерживает всех, кто работает над достижением расово справедливого общества, и выступает против всех людей, которые поддерживают расизм, ненависть, фанатизм и насилие, сказано в сообщении лиги.
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Футбол

Погребняк поделился воспоминаниями о матче с «Баварией»

Напомним, 1 мая 2008 года «Зенит» на домашнем стадионе «Петровский», при неистовой поддержке трибун разгромил мюнхенскую «Баварию»: 4:0, и завоевал путёвку в финал Кубка ЕФА.
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Поворотный телевизор Samsung The Sero поступил в продажу в России

Компания Samsung объявила о старте продаж на территории России нового телевизора The Sero, который был представлен в апреле 2020 года.
Деловое.ТВ 10:20
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Здоровье

178 новых заражений коронавирусом выявили в Ростовской области

На 31 мая в Ростовской области у 4 758 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 05:05
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Экономика

Новый владелец «Ведомостей» заявил о покупке издания на свои деньги

Новый владелец «Ведомостей» Иван Еремин заявил в интервью РБК, что купил издание на собственные деньги.
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. 30 апреля 2020 стало известно, что он болен COVID-19. Временно исполняющим обязанности председателя правительства РФ был назначен Андрей Рэмович Белоусов, 19 мая Мишустин вернулся к работе.
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