Общество

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Россия не откажется от традиционных форм образования в пользу дистанционных. Однако развивать сферу IT все равно необходимо, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время отчета в Госдуме в среду, 22 июля.
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Мишустин заявил о сохранении в России традиционного обучения

Известия03:52

Мишустин: Отказа от традиционных форм образования не будет

Эхо Москвы03:35

Речи об отказе от традиционной формы обучения не идет, заявил Мишустин

РИА Новости03:45

Мишустин - о дистанционном обучении в школах: «Компьютер не заменит живого общения»

Комсомольская правда03:39

В России не откажутся от традиционных форм образования

RT на русском03:47

Мишустин заявил, что отказа от традиционных форм образования не будет

ТАСС03:35

Премьер предложил создать нормативную базу для дистанционного образования

Интерфакс04:00
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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