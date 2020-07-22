Общество
ИзвестияМишустин заявил о сохранении в России традиционного обучения
Россия не откажется от традиционных форм образования в пользу дистанционных. Однако развивать сферу IT все равно необходимо, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время отчета в Госдуме в среду, 22 июля.
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Мишустин - о дистанционном обучении в школах: «Компьютер не заменит живого общения»
Комсомольская правда03:39
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Общество
Петербург возвращается к реновации домов первых массовых серий
Санкт-Петербургские ведомости 03:27
Авто
Компания Ford представила новый прототип Mustang Mach-E 1400
Состоялась официальная презентация новой модели Ford Mustang Mach-E 1400.
Anonsens вчера в 20:26
Политика
Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин выступает в Госудуме с отчетом об итогах работы кабинета министров.
Коммерсантъ 03:58
Финансы
Аналитики ожидают 24 июля снижения ключевой ставки ЦБ РФ
Москва, 22 июля 2020, 09:57 — REGNUM Очередное снижение ключевой ставки Банка России произойдёт с большой вероятностью 24 июля, в ходе заседания совета директоров.
REGNUM 02:57
Путешествия
Россиянам предложили платить за отдых в России
В ведомстве предложили частично компенсировать гражданам отдых, чтобы «стимулировать россиян изучать просторы своей страны».
Lenta.ru вчера в 13:39
Общество
«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала
В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК 02:34
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с захватившим автобус в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разговаривал семь-десять минут с мужчиной, взявшим людей в заложники в Луцке.
RT на русском 02:42
Наука
Неразрезаемый материал для сейфов и замков создан учеными
Shraibikus News 01:41
Армия и оружие
Минобороны Армении сообщило об атаке азербайджанского спецназа
Коммерсантъ вчера в 16:28
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru 20 июля в 09:07
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada
Российские дилеры официально начали продажи внедорожника Chevrolet Niva, который теперь продается под шильдиком Lada.
SpeedMe вчера в 06:29
Экономика
Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru вчера в 03:27
Политика
Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".
РИА Новости вчера в 16:19
Футбол
«Милан» продлил контракт с главным тренером Пиоли до 2022 года
Руководство ФК «Милан» решило оставить Стефано Пиоли на посту главного тренера и продлить с ним контракт.
CT news 03:08
Политика
Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2021 год
Палата представителей американского конгресса приняла оборонный бюджет на 2021 финансовый год.
Российская газета вчера в 21:50
Происшествия
В Ростове-на-Дону вынесли приговор бывшему министру строительства
Кировский районный суд областного центра признал вину подсудимого и назначил фигуранту уголовного дела о превышении должностных полномочий наказание в виде двух лет лишения свободы условно.
REGNUM 03:29
Игры
Геймплейный трейлер ремейка Mafia выложили в сеть раньше времени
Вашингтон, 22 июля 2020, 05:42 — REGNUM В сеть раньше времени выложили видео, демонстрирующее игровой процесс ремейка игры Mafia.
REGNUM вчера в 22:42
Общество
Моряков из Ижевска приговорили к 253 годам тюрьмы в Греции
Моряков из Ижевска приговорили к 253 годам тюрьмы в Греции.
АиФ Удмуртия вчера в 22:35
Футбол
Роналду побил рекорд Шевченко по голам в Серии А
RT на русском вчера в 03:53
Экономика
Сбербанк стал единственным владельцем сервиса «Яндекс.Деньги»
Напрямую в «Яндекс.Деньги» банку принадлежат 75%. Таким образом Сбербанк стал единственным владельцем сервиса.
РБК 00:36
Футбол
ЦСКА хочет продать Влашича за €20 млн
Московский ЦСКА хочет продать Николу Влашича за € 20 млн, передает Аrеапароlі.
Газета.Ru 03:35
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
Политика
В Кремле оценили возможность проведения саммита «нормандской четвёрки»
Условия для проведения саммита «нормандской четвёрки» пока не созданы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского.
RT на русском вчера в 07:16
Футбол
«Краснодар» и ЦСКА поспорят за последнюю путевку в Лигу чемпионов
Речь идет о последней путевке в ЛЧ, которую заочно разыграют «Краснодар» и ЦСКА. Пока «быки» идут третьими, опережая «армейцев» на два очка.
ProstoProSport 03:00
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Коронавирус. Саратовцев вновь могут штрафовать за отсутствие масок
На заседании пришли к выводу, что режим самоизоляции в регионе вновь придется продлить до 31 июля из-за отсутствия спада заболеваемости.
Новости Саратова вчера в 12:51
Культура
Умер актер сериала «Достоевский» Андрей Сиротин
В возрасте 34 лет скончался российский актер Андрей Сиротин, наиболее известный по роли в сериале "Достоевский".
Газета.Ru 01:22
Общество
В Татарстане за сутки подтвержден 31 новый случай коронавируса
В республике за прошедшие сутки выявили 31 случай заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Кайбицкие зори 03:57