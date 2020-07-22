Россия не откажется от традиционных форм образования в пользу дистанционных. Однако развивать сферу IT все равно необходимо, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время отчета в Госдуме в среду, 22 июля.

Мишустин заявил о сохранении в России традиционного обучения

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