Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиМишустин заявил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется

Ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией.
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Мишустин: Россия избежала взрывного развития ситуации с COVID-19

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Сечин останется главой «Роснефти»

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Опубликовано видео полёта бомбардировщиков Ту-22М3 над Чёрным морем

В сети появилось видео планового полёта двух дальних бомбардировщиков Ту-22М3 над нейтральными водами Чёрного моря, передаёт телеканал «Звезда».
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Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого она надела только прозрачный защитный костюм.
Известия вчера в 23:12
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Армия и оружие

ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность

Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
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Общество

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Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
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Политика

Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ вчера в 07:52
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Финансы

Рубль вырос к доллару и снизился к евро при открытии торгов

Доллар начал торги на Московской бирже с небольшого снижения, евро – с роста.
Вести.Ru 03:26
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Здоровье

Медбрат переболел коронавирусом и поделился фотографиями своего исхудавшего тела

Lenta.ru 06:19
Общество

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Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
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Bimru.ru вчера в 04:42
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Происшествия

СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций

Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
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Врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич рассказала на своем YouTube-канале о продуктах, употребление которых необходимо сократить или совсем исключить для улучшения работы сердечно-сосудистой системы.
РИА Новости 01:00
Шоу-бизнес

Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли показала фото с дочерью

Известная турецкая актриса, звезда популярного сериала "Великолепный Век" Мерьем Узерли (Хюррем Султан) стала законодательницей моды сезона-2020, об этом в минувший вторник 19 мая сообщило информационное издание Гедже.
Ugpressa.ru 02:23
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Аллы Пугачевой

Галкин отметил, что именно Алле Пугачевой принадлежит инициатива создания своего огорода.
Pravda.Ru вчера в 15:42
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Фигурное катание

Рудковская назвала Тутберидзе современной версией Тарасовой

Музыкальный продюсер, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко сравнила двух тренеров — Этери Тутберидзе и Татьяну Тарасову.
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Аббас: Палестина выходит из всех соглашений с Израилем и США

Решение о расторжении всех договоренностей с Израилем и США в следствии намерений Израиля присоединить к себе палестинские земли приняла Организация освобождения Палестины и палестинское государство, заявил глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас в эфире телеканала «Аль-Джазира».
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Общество

Голикова оценила уровень смертности от коронавируса в России

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Отцом пятого ребенка Марии Порошиной стал влиятельный чиновник

По второй версии отцом ребенка может быть российский чиновник, работающий в Совете Федерации.
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Шоу-бизнес

В Лас-Вегасе нашли мертвыми актера из «Сумерек» и его девушку

Тело молодого человека принадлежит 30-летнему актеру Грегори Тайри Бойсу, который стал популярен благодаря картине «Сумерки».
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Определен новый эпицентр пандемии коронавируса

Новым очагом пандемии коронавируса может стать Латинская Америка, пишет Spiegel.
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В России могут смягчить пенсионное законодательство

По действующему законодательству на досрочную пенсию могут претендовать граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста.
Газета.Ru 03:58
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В Архангельской области произошла вспышка заражения коронавирусом

В Архангельской области произошла резкая вспышка заболевания коронавирусом. За сутки заразились 72 человека.
FlashNord 18 мая в 15:11
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Общество

Собянин рассказал, как будут восстанавливать работу МФЦ в Москве

Власти Москвы намерены возобновить работу городских многофункциональных центров предоставления госуслуг (МФЦ) "аккуратно, по самым критичным услугам".
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Общество

Где в Самарской области нашли коронавирус за сутки

Региональный оперативный штаб опубликовал данные статистики по заболевшим коронавирусом в Самарской области за сутки.
ГТРК Самара 18 мая в 05:23
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. 30 апреля 2020 из-за обнаружения у него COVID-19 исполняющим обязанности назначен Андрей Белоусов.
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