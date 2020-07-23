Экономика
REGNUMМишустин заявил о стабильности российской экономики
Москва, 23 июля 2020, 12:57 — REGNUM Экономика России сохраняет стабильность, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом 23 июля заявил премьер-министр ФР Михаил Мишустин в интервью телеканалу «Россия 24».
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Происшествия
Установлена личность мужчины, захватившего заложника в Полтаве
Украинским стражам правопорядка удалось установить личность мужчины, захватившего заложника в Полтаве.
Ридус 06:50
Шоу-бизнес
Нюша продемонстрировала большую татуировку на животе
Подписчики стали задавать много вопросов Нюше по поводу рисунка на животе, но она в ответ ничего не написала.
RuNews24.ru 04:02
Политика
ЕС и Украина подписали меморандум о выделении Киеву €1,2 млрд
Евросоюз и Украина подписали меморандум о взаимопонимании по поводу выделения Киеву €1,2 млрд макрофинансовой помощи в связи с пандемией коронавируса.
RT на русском 08:01
Общество
В московском цирке нашли пластины для защиты Брежнева
Железные пластины, которые, предположительно, предназначались для защиты генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, нашли в ходе ремонтно-строительных работ в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского.
Lenta.ru 04:58
Общество
Бастрыкин исключил сомнения в причастности Фургала к преступлениям
У следствия нет сомнений в причастности экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств предпринимателей, к преступлениям.
РБК 08:19
Политика
Лукашенко пригрозил выдворить иностранных журналистов из страны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников решительно реагировать на деструктив в СМИ и не исключил возможности выдворения иностранных журналистов из страны, не дожидаясь конца электоральной кампании.
Известия 07:44
Гаджеты
Компания Xiaomi обновит 23 модели своих смартфонов до MIUI 12
Китайская компания Xiaomi уже в августе выпустит стабильную версию операционной MIUI 12.
NewInform 00:45
Шоу-бизнес
Личную переписку Эмбер Херд и Илона Маска зачитали в суде
В Высоком суде Лондона 21 июля зачитали личную переписку бывшей супруги актера Джонни Деппа актрисы Эмбер Херд и главы компании SpaceX Илона Маска, пишет Insider.
Известия 00:32
Здоровье
Диетологи назвали пользу от жвачки для похудения
Жевательная резинка может упростить процесс похудения, а также улучшить гигиену ротовой полости, заявила главный внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
Московский Комсомолец 05:06
Единоборства
Александр Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова на 22,5 кг
Отмечается, что Емельяненко оказался на 22,5 кг тяжелее соперника. Его вес составляет 117,1 кг, а вес Исмаилова — 94,6 кг.
Газета.Ru 03:31
Экономика
Глава Пенсионного фонда доложил Путину о снижении доходов россиян
Зарплаты россиян во время распространения коронавируса упали, из-за чего в Пенсионный фонд (ПФР) стало поступать меньше средств.
РБК вчера в 10:06
Политика
США потребовали закрыть консульство Китая в Хьюстоне
США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне. Официально это требование было направлено еще 21 июля.
Газета.Ru вчера в 13:44
Общество
Карелия вернула ряд ограничений из-за коронавируса
Глава Карелии Артур Парфенчиков решил вернуть часть ограничений из-за «отсутствия устойчивого снижения заболеваемости» COVID-19 в регионе.
РБК 05:18
Происшествия
ФСБ задержала более 20 террористов в трех российских регионах
ФСБ во взаимодействии с МВД и Росгвардией провели масштабную спецоперацию в Москве, Новосибирске и Красноярском крае против членов международной террористической организации "Исламское движение Узбекистана".
Российская газета 07:13
Финансы
Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума
Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
REGNUM вчера в 15:47
Футбол
Экс-тренер «Зенита» Луческу возглавил киевское «Динамо»
Киевское "Динамо" назначил Мирчу Луческу на пост главного тренера команды, сообщается на официальном сайте клуба.
Газета.Ru 08:28
Политика
Матвиенко выступила против переноса единого дня голосования с сентября
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что она против переноса единого дня голосования с сентября на другой месяц, но допускает дискуссию по этому вопросу.
News.ru 07:06
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Дети от трёх до шестнадцати лет получили 10 000 р. в качестве единовременной выплаты.
Лезги газет 07:53
Происшествия
СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко
В июне 2019 года в МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что Байдала, агент пятого департамента контрразведки СБУ, причастен к гибели главы республики Александра Захарченко.
РИА Новости вчера в 18:11
Кино
Фильм «Мажор» с Прилучным выйдет в кино после окончания пандемии
ToDay News Ufa вчера в 08:06
Общество
В Госдуму внесен законопроект о повышении возраста молодежи до 35 лет
«Проектом федерального закона сформирован единый подход к определению возрастной группы, которая относится к категории "молодежи",— это лица в возрасте от 14 до 35 лет»,— сказано в пояснительной записке к проекту.
Коммерсантъ вчера в 07:26
Политика
«Роснефть» предложила лишить еще 12 млн граждан избирательных прав
В случае одобрения законопроекта численность молодежи в России увеличится сразу на 12,7 миллиона человек.
Inkazan вчера в 05:24
Экономика
Песков: Путин поручил проработать хеджирование нефтегазовых доходов
Президент России Владимир Путин поручил проработать возможность хеджирования нефтегазовых доходов страны для их защиты от падения сырьевых цен.
RT на русском 06:44
Армия и оружие
Sina: С-500 подрывает авторитет американского комплекса THAAD
Новейшие комплексы С-500, которые будут получены до конца этого года, подорвут авторитет THAAD, - приводит выдержку из публикации "ИноСМИ".
Российская газета 04:24
Путешествия
АТОР разъяснила порядок компенсации расходов на отдых в России
За покупку тура стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей на карту вернутся пять тысяч.
РИА Новости вчера в 05:43
Хоккей
Прощание с олимпийским чемпионом по хоккею Гусевым состоится 24 июля
Прощание с чемпионом Олимпийских игр 1976 года в Инсбруке в составе сборной СССР по хоккею Александром Гусевым состоится в пятницу в Москве, сообщается на сайте столичного ЦСКА.
РИА Новости 07:43