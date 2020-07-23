Москва, 23 июля 2020, 12:57 — REGNUM Экономика России сохраняет стабильность, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом 23 июля заявил премьер-министр ФР Михаил Мишустин в интервью телеканалу «Россия 24».

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Политика ЕС и Украина подписали меморандум о выделении Киеву €1,2 млрд Евросоюз и Украина подписали меморандум о взаимопонимании по поводу выделения Киеву €1,2 млрд макрофинансовой помощи в связи с пандемией коронавируса.

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Политика Лукашенко пригрозил выдворить иностранных журналистов из страны Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников решительно реагировать на деструктив в СМИ и не исключил возможности выдворения иностранных журналистов из страны, не дожидаясь конца электоральной кампании. 126

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Здоровье Диетологи назвали пользу от жвачки для похудения Жевательная резинка может упростить процесс похудения, а также улучшить гигиену ротовой полости, заявила главный внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова. 7

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Финансы Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин. 216

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Происшествия СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко В июне 2019 года в МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что Байдала, агент пятого департамента контрразведки СБУ, причастен к гибели главы республики Александра Захарченко. 466

Общество В Госдуму внесен законопроект о повышении возраста молодежи до 35 лет «Проектом федерального закона сформирован единый подход к определению возрастной группы, которая относится к категории "молодежи",— это лица в возрасте от 14 до 35 лет»,— сказано в пояснительной записке к проекту. 24

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