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Газета.Ru
Газета.Ru

Мишустин прокомментировал текущую экономическую ситуацию в России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в настоящее время Россия обладает достаточными средствами для реализации национальных целей и проектов, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-24".В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Мишустин прокомментировал текущую экономическую ситуацию в России

Газета.Ru06:11
RT на русском

Мишустин рассказал о текущей экономической ситуации в России

RT на русском05:41
Вести.Ru

Мишустин: доходы, собранные до пандемии, позволяют России чувствовать себя комфортно

Вести.Ru05:39
Известия

Мишустин рассказал о сохранении стабильного состояния экономики России

Известия05:39
Российская газета

Мишустин: Экономика России сохраняет стабильность

Российская газета05:23
РИА Новости

Мишустин заявил о наличии у России средств для комфортного существования

РИА Новости05:18
ТАСС

Мишустин заявил, что российская экономика сохраняет стабильность, несмотря на пандемию

ТАСС05:11

Бывший охранник концлагеря под Гданьском получил условный срок

В Германии к двум годам условного заключения Земельный суд Гамбурга приговорил 93-летнего Бруно Д. Как сообщает немецкая пресса, в годы Второй мировой войны (с 9 августа 1944 года по 26 апреля 1945-го) он был охранником в концлагере Штуттгоф под Гданьском.
Вести.Ru06:41

Захвативший полицейского в Полтаве террорист оказался участником «АТО»

Злоумышленник, который взял в заложники полицейского, а затем обменял его на начальника уголовного розыска области, оказался ранее судимым за хранение и сбыт наркотиков боевиком так называемой "АТО".
ИА Новороссия06:00
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Бастрыкин: у следствия нет сомнений в виновности Фургала

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил, что у следствия есть «весомые доказательства» причастности экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к преступлениям.
Коммерсантъ07:48
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Врио главы Пермского края поручил приостановить объединение больниц

Поручение о приостановке процесса объединения больниц дал врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин на рабочей встрече с министром здравоохранения региона Оксаной Мелеховой, 21 июля сообщает пресс-служба администрации губернатора.
ИА Красная Весна21 июля в 10:51
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Фигурант дела о хищениях на стройке в резиденции Путина получил 8 лет

Мосгорсуд приговорил к восьми годам колонии и штрафу в 1,5 млн руб. бывшего заместителя гендиректора ФГУП «Атэкс» ФСО России Станислава Кюнера, которому вменялись хищения на строительстве в резиденции главы государства «Ново-Огарево».
РБК04:25
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Макаревич готов судиться с новосибирским депутатом из-за использования строчки из песни

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич консультируется с юристами по факту нарушения авторских прав при использовании новосибирским депутатом Сергеем Бондаренко в предвыборной агитации фразы, схожей со строчкой из песни "За тех, кто в море".
ТАСС06:12
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Минтранс разъяснил схему возврата авиабилетов

Как уточняется, Воздушный кодекс был дополнен ст. 107.2, которая устанавливает, что при ЧС или её угрозе, введении режима повышенной готовности авиакомпания обязана вернуть пассажиру деньги за билет независимо от того, возвратный он или нет.
RT на русском04:29
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