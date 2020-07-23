Экономика

Газета.RuГазета.RuМишустин прокомментировал текущую экономическую ситуацию в России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в настоящее время Россия обладает достаточными средствами для реализации национальных целей и проектов, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-24".
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Здоровый подход

Российская газета11:37

Мишустин заявил о наличии у России средств для комфортного существования

РИА Новости05:18

Мишустин рассказал о текущей экономической ситуации в России

RT на русском05:41

Мишустин рассказал о сохранении стабильного состояния экономики России

Известия05:39

Мишустин: доходы, собранные до пандемии, позволяют России чувствовать себя комфортно

Вести.Ru05:39

Мишустин прокомментировал текущую экономическую ситуацию в России

Газета.Ru06:11

Мишустин заявил, что российская экономика сохраняет стабильность, несмотря на пандемию

ТАСС05:11
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 14:11, Ашберн
Энергетика

«Роснефть» открыла новое месторождение с запасами более 20 млн т нефти

Интерфакс 08:11
Политика

В Госдеп направлен протест из-за нападения на журналистов РФ в США

Вашингтон, 22 июля 2020, 20:55 — REGNUM Нота протеста направлена в Госдеп из-за нападения сотрудников полиции в городе Портленде (штат Оригон, США) на журналистов Первого канала, сообщили 22 июля в пресс-службе посольства РФ в Соединённых Штатах.
REGNUM вчера в 13:55
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Политика

ЦИК опять разместил в Twitter опрос о многодневном голосовании

Ранее глава ЦИКа заявила радиостанции «Говорит Москва», что Центризбирком удалил опрос о многодневном голосовании, потому что он нерепрезентативен.
Коммерсантъ 12:08
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Игры

Microsoft показала 8 минут геймплея Halo Infinite

В рамках Xbox Games Showcase студия 343 Industries показала новый кинематографичный трейлер и 8 минут геймплея Halo Infinite.
Игромания.ру 12:23
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Общество

Заболеваемость пневмонией в Петербурге в мае выросла в десять раз

Санкт-Петербург, 23 июля 2020, 10:55 — REGNUM В Петербурге заболеваемость внебольничной пневмонией в мае выросла в десять раз.
REGNUM 03:55
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Происшествия

Фигурантов дела о гибели главы Total приговорили к срокам до шести лет

Солнцевский суд Москвы приговорил трёх фигурантов дела о гибели в авиакатастрофе в столичном аэропорту Внуково главы французской нефтегазовой компании Total Кристофа де Маржери к заключению на срок от 5 до 6 лет.
RT на русском 14:04
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Политика

Путин обсудил с Трампом контроль над вооружениями

«Президент Трамп вновь выразил надежду на то, что трехсторонней гонки вооружений между Китаем, Россией и США удастся избежать, а также заявил о том, что ожидает прогресса от предстоящей встречи по контролю над вооружениями в Вене»,— сообщил в Twitter официальный представитель Белого дома Джадд Дир.
Коммерсантъ 13:08
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Технологии

В «Юле» отрицают утечку данных пользователей

В пресс-службе «Юлы» заявили, что у сервиса не происходило утечек, прокомментировав информацию о том, что в свободном доступе оказались данные 300 тыс. пользователей.
Коммерсантъ 13:48
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Шоу-бизнес

Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз

Дочь востребованной российской телевизионной ведущей Розы Сябитовой Ксения во второй раз вышла замуж.
ГлобалМСК.ру 03:47
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Хоккей

НХЛ объявила тройку кандидатов на приз самому ценному игроку сезона

Самый ценный хоккеист уходящего сезона будет выбран из числа нападающих, играющих за команды «Нью-Йорка», «Эдмонтона» и «Колорадо».
CT news 11:44
Игры

Авторы The Outer Worlds анонсировали свою следующую крупную RPG — Avowed

Игромания.ру 12:30
Космос

С Байконура к МКС запустили ракету «Союз» с кораблем «Прогресс»

С космодрома Байконур на ракете "Союз-2.1а" запущен корабль "Прогресс МС-15" с грузами для экипажа МКС.
Московский Комсомолец 10:38
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Наука

Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19

Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газета 00:25
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Футбол

«Ахмат» выступил за расширение РПЛ до 18 команд

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин предложил провести голосование по вопросу расширения лиги до 18 команд во время общего собрания клубов.
Чеченская Республика Сегодня 08:04
Общество

Правозащитник сообщил об уходе 40 сторонников Сергия из монастыря

Более 40 человек, включая монахинь, духовенство и мирян, уже покинули Среднеуральский женский монастырь из-за несогласия с действиями лишенного сана схимонаха Сергия (Романова), но большинство насельниц до сих пор остается в обители, сообщил РИА Новости директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора, религиовед Роман Силантьев со ссылкой на свои источники в монастыре.
РИА Новости 12:19
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Игры

Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

РИА Новости 14:02
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Происшествия

Тарасов отказался комментировать информацию о дебоше

Футболист казанского клуба «Рубин» Дмитрий Тарасов воздержался от комментариев о появившейся информации о дебоше на борту самолета с его участием.
Известия 08:29
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Армия и оружие

Истребитель Су-27 перехватил самолёт-разведчик США над Чёрным морем

REGNUM 13:32
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Происшествия

В Полтаве мужчина захватил в заложники полицейского и угрожал взрывом

На Украине неизвестный мужчина взял в заложники полицейского, когда тот пытался его задержать. Теперь преступник угрожает взорвать гранату.
ФАН 04:55
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Космос

В НАСА назвали сроки первого регулярного рейса Crew Dragon на МКС

Первый контрактный рейс космического корабля Crew Dragon с четырьмя членами экипажа на Международную космическую станцию состоится не раньше конца сентября, сообщило НАСА в среду.
РИА Новости вчера в 16:10
Политика

Зеленский отправился в Донбасс с президентом Швейцарии

Президенты Украины и Швейцарской Конфедерации Владимир Зеленский и Симонетта Соммаруга отправились с рабочим визитом в подконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей.
Газета.Ru 03:39
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Происшествия

В Царском Селе ребенок уронил 250-летнюю скульптуру

Газета.Ru 12:15
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Происшествия

В Австрии осудили чеченца за терроризм и атаки на российских военных

Земельный суд Вены осудил на 10 лет выходца из Чечни и боевика террористической организации «Имарат Кавказ» (запрещена в России) в подготовке нападения на российских военных, повлекшего смерть четырех человек.
Lenta.ru 14:07
Футбол

Кашшаи о письме «Спартака»: невозможно быстро изменить качество судейства

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (ДС РФС) Виктор Кашшаи заявил, что московскому "Спартаку" будет направлено официальное письмо в ответ на его обращение, но за несколько недель после возобновления чемпионата России невозможно быстро повысить качество работы арбитров.
РИА Новости 12:31
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Общество

СК установил недостоверность данных о двойном гражданстве Мизулиной

Следственный комитет России установил недостоверность данных о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной.
RT на русском 10:17
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Культура

«Ведьмак» стал лидером рейтинга самых популярных сериалов Netflix

Родной город вчера в 11:43
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Кино

Фаталити в экранизации Mortal Kombat не уступят по жестокости игровым

Экранизация компьютерной игры-файтинга Mortal Kombat не уступит по степени жестокости оригиналу, сообщает Comic Book со ссылкой на снимавшегося в фильме актера Льюиса Тана.
Газета.Ru 11:41
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Политика

Помпео заявил о 50 годах советской оккупации Прибалтики

Госсекретарь США Майк Помпео выложил в своем Twitter-аккаунте видеообращение, в котором заявил о 50 годах оккупации стран Прибалтики — Эстонии, Латвии и Литвы — Советским Союзом.
Lenta.ru 12:39
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Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Настя Паршина беременна от Никиты Уманского

Примечательно, что Паршина стала уже пятой участницей шоу, которые находятся в положении.
Актуальные Новости 08:30
Происшествия

Мосгорсуд отменил решение об аресте экс-полицейских по делу Голунова

Газета.Ru вчера в 13:07
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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