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Газета.Ru
Газета.Ru

Мишустин заявил о выделении 34 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабмин дополнительно выделит регионам 34 млрд руб. на детские выплаты.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Кабмин выделит дополнительно 34,3 млрд рублей на выплаты детям от 3 до 7 лет в 2020 году

Правительство России выделит из резервного фонда дополнительно 34,3 млрд рублей для выплаты ежемесячных пособий детям от 3 до 7 лет в 2020 году, увеличение суммы связано в том числе с корректировкой данных о количестве детей данного возраста в РФ.
ТАСС01:03
Подробнее о событии
ТАСС

Финансирование выплат на детей от 3 до 7 лет может увеличиться

ТАСС11:57
Lenta.ru

В России семьям с детьми раздадут десятки миллиардов рублей

Lenta.ru08:02
12 Канал Омск

Омская область получит дополнительные 912,7 млн рублей из Резервного фонда

12 Канал Омсквчера в 08:08
РБК

Правительство выделит дополнительные ₽34,3 млрд на выплаты детям

РБК04:05
URA.Ru

Еще больше семей с детьми получат новые выплаты

URA.Ru01:19
Газета.Ru

Мишустин заявил о выделении 34 млрд рублей на детские выплаты

Газета.Ru07:51
Омскрегион

На выплаты юным омичам правительство РФ дополнительно перечислит почти миллиард рублей

Омскрегионвчера в 07:55

«Зенит» опубликовал информацию по травме Дриусси

"Зенит" опубликовал предварительную информацию по травме своего форварда Себастьяна Дриусси.24-летний нападающий избежал повреждения крестообразной связки, при этом у него выявлено серьезное повреждение медиальной коллатеральной связки правого колена.В течение недели игроку будет поставлен окончательный диагноз, после чего станут известны точные сроки его восстановления.
Soccer.ru12:04

Минобороны дало оценку инцидента между военными РФ и США в Сирии

Москва, 27 августа 2020, 11:54 — REGNUM Патруль военной полиции России во время инцидента, произошедшего 26 августа, вынужден был действовать в ответ на попытки военных США блокировать движение колонны РФ в нарушение договоренностей.
REGNUM04:54
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Глава ФРС США заявил о смягчении политики относительно инфляции

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, смягчает свою политику в отношении инфляции, теперь целевой показатель - в среднем 2%. Допускается его небольшое повышение.
ТАСС10:20
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Киев заявил о готовности предоставить убежище преследуемым белорусам

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что граждане Белоруссии, которых преследует на родине по политическим мотивам, могут рассчитывать на политическое убежище на Украине, сообщает ТАСС.
Газета.Ru10:50
9

В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
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Верховный суд отказался принять иск об отмене трехдневных выборов

Верховный суд отказал в принятии заявления иска "Объединенных демократов" об отмене трехдневного голосования на региональных выборах в сентябре, на обновление в картотеке дел обратило внимание "МБХ медиа".
ЗакC.Ру08:26
9

Исследование: вторичное жилье в России подешевело в августе на 1,5%

Средняя стоимость жилья на вторичном рынке в России в августе вернулась к показателям периода самоизоляции и составила 74,8 тыс. рублей за квадратный метр, что на 1,5% меньше, чем годом ранее, говорится в исследовании аналитического центра ЦИАН.
ТАСС08:30

МИД РФ: Лавров и Макей выступают за нормализацию ситуации в Белоруссии

Главы МИД РФ и Белоруссии — Сергей Лавров и Владимир Макей — во время телефонных переговоров отметили важность нормализации ситуации в республике в кратчайшие сроки через национальный диалог, сообщили представители российского Министерства иностранных дел.
News.ru11:29