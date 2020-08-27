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Газета.Ru
Газета.Ru

Мишустин заявил о выделении 34 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабмин дополнительно выделит регионам 34 млрд руб. на детские выплаты.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Кабмин выделит дополнительно 34,3 млрд рублей на выплаты детям от 3 до 7 лет в 2020 году

Правительство России выделит из резервного фонда дополнительно 34,3 млрд рублей для выплаты ежемесячных пособий детям от 3 до 7 лет в 2020 году, увеличение суммы связано в том числе с корректировкой данных о количестве детей данного возраста в РФ.
ТАССвчера в 01:03
Подробнее о событии
РБК

Правительство выделит дополнительные ₽34,3 млрд на выплаты детям

РБКвчера в 04:05
РЕН ТВ

Раскрыт порядок новых выплат для российских семей с детьми

РЕН ТВ20:55
ТАСС

Финансирование выплат на детей от 3 до 7 лет может увеличиться

ТАССвчера в 11:57
Российская газета

Кабмин дополнительно выделит 34 млрд рублей на выплаты на детей

Российская газетавчера в 07:12
Vesiskitim.ru

По 7600 руб. семьям с детьми до 7 лет выплатят после 17 августа 2020. Но не всем

Vesiskitim.ru23:25
Парламентская газета

На выплаты детям от 3 до 7 лет в 2020 году выделят дополнительно 34,3 млрд рублей

Парламентская газетавчера в 01:26
URA.Ru

Еще больше семей с детьми получат новые выплаты

URA.Ruвчера в 01:19

Пентагон назвал поведение российских военных в Сирии неприемлемым

Ожидание возврата к «профессиональному деконфликтингу» российских военных в Сирии выразил 27 августа официальный представитель пентагона Джонатан Хоффман в распространенном заявлении.
ИА Красная Весна18:37
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Тактические учения на Гродненском направлении начались в Белоруссии

«Под руководством командующего войсками Западного оперативного командования на Гродненском тактическом направлении проводится комплексное тактическое учение со сводной группировкой войск», – говорится в Telegram-канале минобороны республики.
Взгляд.ру03:16