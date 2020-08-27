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Газета.Ru
Газета.Ru

Мишустин заявил о выделении 34 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабмин дополнительно выделит регионам 34 млрд руб. на детские выплаты.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Кабмин выделит дополнительно 34,3 млрд рублей на выплаты детям от 3 до 7 лет в 2020 году

Правительство России выделит из резервного фонда дополнительно 34,3 млрд рублей для выплаты ежемесячных пособий детям от 3 до 7 лет в 2020 году, увеличение суммы связано в том числе с корректировкой данных о количестве детей данного возраста в РФ.
ТАССвчера в 01:03
Подробнее о событии
ТАСС

Адыгея получит дополнительно 227 млн рублей для ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет

ТАСС04:57
REGNUM

Адыгея получит дополнительные субсидии для выплат на детей от 3 до 7 лет

REGNUM02:37
URA.Ru

Еще больше семей с детьми получат новые выплаты

URA.Ruвчера в 01:19
РЕН ТВ

Раскрыт порядок новых выплат для российских семей с детьми

РЕН ТВ20:55
Российская газета

Кабмин дополнительно выделит 34 млрд рублей на выплаты на детей

Российская газетавчера в 07:12
РБК

Правительство выделит дополнительные ₽34,3 млрд на выплаты детям

РБКвчера в 04:05
Vesiskitim.ru

По 7600 руб. семьям с детьми до 7 лет выплатят после 17 августа 2020. Но не всем

Vesiskitim.ru23:25

Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
РИА Новости03:58
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В Крыму зафиксирован рекордный суточный прирост носителей коронавируса

Симферополь, 28 августа 2020, 10:01 — REGNUM Сразу 84 новых случая заражения коронавирусом подтвердилось в Республике Крым за минувшие сутки, об этом на своей странице в социальной сети написал 28 августа глава Крыма Сергей Аксёнов.
REGNUM03:01
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Премьера фильма «Вратарь галактики» прошла в Москве

Премьера фантастического блокбастера Джаника Файзиева "Вратарь галактики" прошла в кинотеатре "Октябрь" при полном зале: на места, которые не могли занять зрители из-за рекомендаций Роспотребнадзора, организаторы усадили "инопланетян", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости26 августа в 05:27
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Минпромторг России объяснил перебои с доступом к препарату фуросемид

Лекарства Domadoktor.ru "Поскольку данный лекарственный препарат включен в перечень ЖНВЛП и цена на него регулируются государством, в настоящее время его производство становится нерентабельным", — объяснили сложившуюся ситуации в Минпромторге.
REGNUM00:39
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