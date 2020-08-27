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Газета.Ru
Газета.Ru

Мишустин заявил о выделении 34 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабмин дополнительно выделит регионам 34 млрд руб. на детские выплаты.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Кабмин выделит дополнительно 34,3 млрд рублей на выплаты детям от 3 до 7 лет в 2020 году

Правительство России выделит из резервного фонда дополнительно 34,3 млрд рублей для выплаты ежемесячных пособий детям от 3 до 7 лет в 2020 году, увеличение суммы связано в том числе с корректировкой данных о количестве детей данного возраста в РФ.
ТАССвчера в 01:03
Подробнее о событии
URA.Ru

Еще больше семей с детьми получат новые выплаты

URA.Ruвчера в 01:19
РЕН ТВ

Раскрыт порядок новых выплат для российских семей с детьми

РЕН ТВ20:55
ТАСС

Финансирование выплат на детей от 3 до 7 лет может увеличиться

ТАССвчера в 11:57
Российская газета

Кабмин дополнительно выделит 34 млрд рублей на выплаты на детей

Российская газетавчера в 07:12
РБК

Правительство выделит дополнительные ₽34,3 млрд на выплаты детям

РБКвчера в 04:05
Парламентская газета

На выплаты детям от 3 до 7 лет в 2020 году выделят дополнительно 34,3 млрд рублей

Парламентская газетавчера в 01:26
Vesiskitim.ru

По 7600 руб. семьям с детьми до 7 лет выплатят после 17 августа 2020. Но не всем

Vesiskitim.ru23:25

Два человека погибли в результате аварии под Псковом

Два человека погибли и двое детей пострадали после столкновения трех автомобилей на федеральной трассе М-9 "Балтия" в Великолукском районе Псковской области, сообщила в пятницу пресс-служба УМВД России по региону.
ТАСС01:14
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Мишустин утвердил субсидирование ввоза в Россию препарата «Онкаспар»

«Правительство утвердило правила предоставления субсидии на закупку, ввоз и доставку незарегистрированного в России противолейкозного препарата «Онкаспар» для лечения детей с тяжелой патологией», — говорится в сообщении.
ФАН03:20

Белоруссия начала военные учения на гродненском направлении

"Под руководством командующего войсками Западного оперативного командования на Гродненском тактическом направлении проводится комплексное тактическое учение со сводной группировкой войск", - говорится в сообщении минобороны в Telegram-канале.
РИА Новости03:12

На Украине за сутки коронавирусом заразилось рекордное число человек

На Украине за сутки коронавирусом заразились 2348 человек, что является рекордом с начала пандемии, сообщила система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета национальной безопасности и обороны страны.
Газета.Ru02:31

Все доставленные в РУВД в Белоруссии российские журналисты отпущены

Российские журналисты, которые освещали в четверг акцию оппозиции в Минске, а затем были доставлены правоохранителями в РУВД, отпущены, те, кто не имел аккредитации для работы в республике, возвращаются в Россию.
ТАСС02:51
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Оппозиция в Минске назвала недопустимой подготовку силовиков в России

«Координационный совет считает недопустимым формирование на территории Российской Федерации или иного государства вооруженных группировок для использования на территории Беларуси: это противоречит международному праву и консолидированной позиции белорусского общества», — гласит текст документа.
РБКвчера в 11:29
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Под Харьковом обстреляли автобус с членами оппозиционной организации

Как ранее заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, на трассе Киев — Харьков был обстрелян автобус с участниками общественного движения «Патриоты — За жизнь».
РБКвчера в 13:48
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Компания Sony по спецприглашениям начала принимать предзаказы на PS5

Sony объявила о последнем шаге в своем затянувшемся анонсе PlayStation 5: компания открыла онлайн-регистрацию, чтобы получить приглашение одним из первых сделать предварительный заказ консоли прямо с сайта PlayStation.
Asteraвчера в 02:38
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