Мишустин заявил о выделении 34 млрд рублей на детские выплаты
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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабмин дополнительно выделит регионам 34 млрд руб. на детские выплаты.В источнике
С чего всё началось
Кабмин выделит дополнительно 34,3 млрд рублей на выплаты детям от 3 до 7 лет в 2020 году
Правительство России выделит из резервного фонда дополнительно 34,3 млрд рублей для выплаты ежемесячных пособий детям от 3 до 7 лет в 2020 году, увеличение суммы связано в том числе с корректировкой данных о количестве детей данного возраста в РФ.
ТАССвчера в 01:03
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На выплаты детям от 3 до 7 лет в 2020 году выделят дополнительно 34,3 млрд рублей
Парламентская газетавчера в 01:26