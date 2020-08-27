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Ведомости
Ведомости

Правительство выделит дополнительно 34 млрд рублей на выплаты детям

Правительство направит дополнительно 34 млрд руб. на выплаты детям в возрасте от трех до семи лет, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании правительства. Стенограмма опубликована на сайте кабмина.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Кабмин выделит дополнительно 34,3 млрд рублей на выплаты детям от 3 до 7 лет в 2020 году

Правительство России выделит из резервного фонда дополнительно 34,3 млрд рублей для выплаты ежемесячных пособий детям от 3 до 7 лет в 2020 году, увеличение суммы связано в том числе с корректировкой данных о количестве детей данного возраста в РФ.
ТАССвчера в 01:03
Подробнее о событии
ТАСС

Финансирование выплат на детей от 3 до 7 лет может увеличиться

ТАССвчера в 11:57
Известия

Минфин допустил увеличение финансирования выплат на детей от 3 до 7 лет

Известиявчера в 12:39
Газета.Ru

В России может увеличиться финансирование выплат на детей от 3 до 7 лет

Газета.Ruвчера в 12:14
РЕН ТВ

Раскрыт порядок новых выплат для российских семей с детьми

РЕН ТВ20:55
РБК

Правительство выделит дополнительные ₽34,3 млрд на выплаты детям

РБКвчера в 04:05
URA.Ru

Еще больше семей с детьми получат новые выплаты

URA.Ruвчера в 01:19
Омскрегион

На выплаты юным омичам правительство РФ дополнительно перечислит почти миллиард рублей

Омскрегион26 августа в 07:55

Игнашевич продолжит тренировать «Торпедо» до конца нынешнего сезона

Владелец московского «Торпедо» Роман Авдеев во время ведиоконференции с болельщиками клуба рассказал о том, что главный тренер Сергей Игнашевич продолжит работу с командой до завершения нынешнего сезона.
Советский спортвчера в 13:22

За рубежом выпустили книгу о знакомстве Меган Маркл и принца Гарри

В книге фигура принца представлена неоднозначной: по мнению многих читателей его показали довольно недальновидным, ведь он привел Меган, уроженку другой страны и культуры, во дворец абсолютно неподготовленной, спустя три месяца после знакомства.
Pravda.Ru26 августа в 13:01
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В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUMвчера в 01:37
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Полицейские задержали подозреваемых в обстреле автобуса под Харьковом

На Украине правоохранители задержали группу лиц, подозреваемых в обстреле автобуса с активистами общественного движения «Патриоты - За Жизнь» на трассе Киев-Харьков, передает РИА Новости.
Аргументы и Фактывчера в 16:49
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Винер-Усманова объяснила отсутствие российских гимнасток на ЧЕ

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова объяснила РИА Новости, почему сборная России не числится в составе участников чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новостивчера в 10:32

Дочь Шувалова поступила в МГУ на коммерческой основе

Представитель пресс-службы МГУ сообщил журналисту Forbes, что Шувалова попала в список зачисленных на бюджет случайно и что она зачислена на контрактное обучение, для которого достаточно набрать 203 балла.
Forbes26 августа в 13:35
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