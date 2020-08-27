Правительство выделит дополнительно 34 млрд рублей на выплаты детям
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Правительство направит дополнительно 34 млрд руб. на выплаты детям в возрасте от трех до семи лет, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании правительства. Стенограмма опубликована на сайте кабмина.В источнике
С чего всё началось
Кабмин выделит дополнительно 34,3 млрд рублей на выплаты детям от 3 до 7 лет в 2020 году
Правительство России выделит из резервного фонда дополнительно 34,3 млрд рублей для выплаты ежемесячных пособий детям от 3 до 7 лет в 2020 году, увеличение суммы связано в том числе с корректировкой данных о количестве детей данного возраста в РФ.
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