Коронавирус
BFM.ruМишустин заявил об остановке роста заболеваемости коронавирусом
В России удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он отметил, что динамика развития ситуации позитивная, а 27 регионов уже готовы к постепенному смягчению режима ограничений.
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Общество
У 866 работников «Полюс Красноярск» выявили коронавирус
У 866 сотрудников компании "Полюс Красноярск" первичные тесты на коронавирус дали положительный результат.
Krasnoyarskmedia.ru 06:06
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе транспорта
Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:57
Шоу-бизнес
Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом
За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен.
Газета.Ru 09:01
Экономика
В России объем трансграничных переводов в марте упал на треть
Объем трансграничных переводов в России в марте составил $687 млн, что примерно на 34% меньше, чем годом ранее, когда этот показатель превышал $1 млрд, следует из материалов Банка России.
ТАСС 08:47
Общество
Роспотребнадзор: в России остановлен рост коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что в России остановлен рост коронавируса. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 1».
FlashNord вчера в 09:37
Религия
Патриарх Кирилл отстранил глав двух епархий от управления
РИА Новости 07:54
Политика
Дмитрий Песков рассказал о своем состоянии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков продолжает лечение после заражения коронавирусной инфекцией.
ТАСС 04:32
Общество
Синоптики пообещали москвичам снег
В ночь на четверг, 21 мая, в столичном регионе похолодает до плюс 2–4 градусов, возможен небольшой снег, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
РБК 09:46
Общество
Прикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции
Жительница Москвы, профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая почти год не выходит из квартиры и прикована к постели, получила уведомление о штрафе в четыре тысячи рублей за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru 05:18
Фигурное катание
Загитова похвасталась подарками на 18-летие
Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
Происшествия
В Ярославле на мужчину напал медведь
Газета.Ru 07:09
Политика
МИД Украины готовит программу «деоккупации» Крыма — Кулеба
Киев, 18 мая 2020, 14:06 — REGNUM Эксперты политического директората МИД Украины подготовили «Стратегию деоккупации Крыма», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 18 мая в в интервью «РБК-Украина».
REGNUM 07:06
Общество
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Политика
Путин рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане
Ситуация с распространением коронавируса в Дагестане складывается непросто, система здравоохранения в республике работает напряженно, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:56
Происшествия
Под Казанью с наркотиками задержали мирового судью и сотрудника МЧС
Задержанные предъявили документы сотрудника МЧС и мирового судьи одного из районов Казани, утверждают источники "Реального времени".
Реальное время вчера в 10:19
Общество
В Москве приостанавливают работы по благоустройству
Ефимов отметил, что приостановлены проекты на сумму 350 млрд рублей, также будут сокращены расходы на приобретение подвижного состава городского транспорта и ремонт трамвайных путей.
Интерфакс 02:28
Армия и оружие
ТN: в России начали разработку второго истребителя 5-го поколения
В российском Опытно-конструкторском бюро МиГ началась разработка истребителя 5-поколения МиГ-59, который оставит пару Су-57.
Недвижимость.RU 08:19
Технологии
«ВКонтакте» запускает групповые видеозвонки
News.ru 04:54
Общество
Сменился руководитель ведущей угольной компании в России
Владимир Рашевский оставит пост гендиректора Сибирской угольной энергетической компании ("СУЭК") в связи с трансформацией структуры управления группы.
Интерфакс 07:16
Общество
В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру
Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране.
РИА Новости вчера в 13:47
Экономика
Курсы доллара и евро упадут до новых минимумов в ближайшие дни
После преодоления котировками Brent сопротивления в 29 долларов за баррель возник потенциал роста к 32,5-34 долларам в ближайшие недели.
ИА ЯСИА вчера в 01:20
Кино
Скончался французский актер Мишель Пикколи
Аргументы и Факты 09:41
Кино
Появился трейлер нового фильма Спайка Ли для Netflix о ветеранах Вьетнама
Netflix опубликовал трейлер нового фильма Спайка Ли («Чёрный клановец») под названием Da 5 Bloods, который в отечественной версии перевели как «Пять корешей».
Игромания.ру 09:38
Общество
Названы регионы-лидеры по эффективности борьбы с коронавирусом
Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) представил в понедельник рейтинг российских регионов, рассчитанный по степени эффективности борьбы с коронавирусом и его последствиями, передает интернет-издание "Взгляд".
Газета.Ru 06:28
Шоу-бизнес
Анна Семенович показала своих родителей
Анна Семенович планирует родить двоих детей. Певица не боится беременеть после 40 лет.
Летидор 07:05
Футбол
В Шотландии досрочно завершили сезон, «Селтик» признан чемпионом
Отмечается, что чемпионом страны признан Селтик. Команда выиграла титул девятый раз кряду.
Советский спорт 08:47
Здоровье
В Архангельской области выявили ещё 72 инфицированных COVID-19
За последние сутки на территории Архангельской области региональный референс-центр выявил ещё 72 новых случая COVID-19.
Новости Дня 09:44