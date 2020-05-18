Коронавирус

BFM.ruBFM.ruМишустин заявил об остановке роста заболеваемости коронавирусом

В России удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он отметил, что динамика развития ситуации позитивная, а 27 регионов уже готовы к постепенному смягчению режима ограничений.
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Мишустин назвал число готовых к смягчению карантинных мер регионов

РБК06:52

Мишустин заявил об остановке роста заболеваемости коронавирусом в России

РИА Новости09:35

Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом в России остановлен

Вести.Ru06:09

Премьер заявил о готовности 27 регионов РФ к смягчению ограничений

Интерфакс06:05

Мишустин заявил, что 27 регионов готовы к смягчению карантинных ограничений

ТАСС06:03

Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению ограничений

RT на русском05:59

Мишустин: рост заболеваемости COVID-19 в России остановлен

Интерфакс - Россия05:55
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Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 09:57, Ашберн
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У 866 работников «Полюс Красноярск» выявили коронавирус

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Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом

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Экономика

В России объем трансграничных переводов в марте упал на треть

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Общество

Роспотребнадзор: в России остановлен рост коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что в России остановлен рост коронавируса. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 1».
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Наука

Исследователи обнаружили текст в пустых свитках Мертвого моря

Pravda.Ru 08:38
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Дмитрий Песков рассказал о своем состоянии

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Общество

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Общество

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Жительница Москвы, профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая почти год не выходит из квартиры и прикована к постели, получила уведомление о штрафе в четыре тысячи рублей за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru 05:18
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Lenta.ru 04:44
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В Ярославле на мужчину напал медведь

Газета.Ru 07:09
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Политика

МИД Украины готовит программу «деоккупации» Крыма — Кулеба

Киев, 18 мая 2020, 14:06 — REGNUM Эксперты политического директората МИД Украины подготовили «Стратегию деоккупации Крыма», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 18 мая в в интервью «РБК-Украина».
REGNUM 07:06
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Общество

В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии

Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
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Политика

Путин рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане

Ситуация с распространением коронавируса в Дагестане складывается непросто, система здравоохранения в республике работает напряженно, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:56
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Происшествия

Под Казанью с наркотиками задержали мирового судью и сотрудника МЧС

Задержанные предъявили документы сотрудника МЧС и мирового судьи одного из районов Казани, утверждают источники "Реального времени".
Реальное время вчера в 10:19
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По два укола в живот: Оксана Пушкина рассказала о своем лечении

Вести.Ru 09:07
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В Москве приостанавливают работы по благоустройству

Ефимов отметил, что приостановлены проекты на сумму 350 млрд рублей, также будут сокращены расходы на приобретение подвижного состава городского транспорта и ремонт трамвайных путей.
Интерфакс 02:28
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Армия и оружие

ТN: в России начали разработку второго истребителя 5-го поколения

В российском Опытно-конструкторском бюро МиГ началась разработка истребителя 5-поколения МиГ-59, который оставит пару Су-57.
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«ВКонтакте» запускает групповые видеозвонки

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Общество

Сменился руководитель ведущей угольной компании в России

Владимир Рашевский оставит пост гендиректора Сибирской угольной энергетической компании ("СУЭК") в связи с трансформацией структуры управления группы.
Интерфакс 07:16
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Общество

В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру

Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране.
РИА Новости вчера в 13:47
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Происшествия

Россиянка задушила собственного девятимесячного сына и ушла в лес

Lenta.ru 05:53
Экономика

Курсы доллара и евро упадут до новых минимумов в ближайшие дни

После преодоления котировками Brent сопротивления в 29 долларов за баррель возник потенциал роста к 32,5-34 долларам в ближайшие недели.
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Кино

Скончался французский актер Мишель Пикколи

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Появился трейлер нового фильма Спайка Ли для Netflix о ветеранах Вьетнама

Netflix опубликовал трейлер нового фильма Спайка Ли («Чёрный клановец») под названием Da 5 Bloods, который в отечественной версии перевели как «Пять корешей».
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Названы регионы-лидеры по эффективности борьбы с коронавирусом

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) представил в понедельник рейтинг российских регионов, рассчитанный по степени эффективности борьбы с коронавирусом и его последствиями, передает интернет-издание "Взгляд".
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Анна Семенович планирует родить двоих детей. Певица не боится беременеть после 40 лет.
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В Шотландии досрочно завершили сезон, «Селтик» признан чемпионом

Отмечается, что чемпионом страны признан Селтик. Команда выиграла титул девятый раз кряду.
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В Архангельской области выявили ещё 72 инфицированных COVID-19

За последние сутки на территории Архангельской области региональный референс-центр выявил ещё 72 новых случая COVID-19.
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