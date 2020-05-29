Коронавирус
REGNUMМишустин заявил об «осторожном» смягчении карантинных мер в РФ
Москва, 29 мая 2020, 13:40 — REGNUM В России ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизируется. Это позволяет постепенно снимать карантинные меры, которые были введены на фоне пандемии COVID-19.
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Экономика
Илон Маск получил первое крупное вознаграждение за успехи Tesla
В Tesla подтвердили, что Илон Маск получил право на первый транш — соответствующий документ подан в Комиссию по ценным бумагам и биржам в четверг.
Вести.Ru вчера в 20:51
Происшествия
Конфликт со стрельбой произошел в московском районе Солнцево
Конфликт со стрельбой произошел на улице Боганова в столичном районе Солнцево, расположенном на западе города.
Известия 09:07
Здоровье
Детский омбудсмен предложила урезать клиникам финансирование на аборты
Уполномоченный президента по правам ребенка Анна Кузнецова в ежегодном докладе о результате своей работы предложила сократить финансирование клиник, которые проводят аборты.
ЗакC.Ру 07:05
Авто
Acura официально представила седан Acura TLX нового поколения
Сегодня состоялся официальный дебют новой генерации седана Acura TLX, которая, по заверению автопроизводителя, станет самым быстрым и спортивным седаном в истории японского бренда.
SpeedMe 07:15
Общество
Минтруд предложил новые правила увольнения при пандемии
Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнения сотрудников и введение режима простоя в период пандемии коронавируса, который будет действовать до конца текущего года.
Газета.Ru 03:50
Политика
МИД Украины: диалог с ДНР и ЛНР не имеет «никаких перспектив»
Как сообщало ИА REGNUM, весной 2014 года нацисты, захватившие в феврале власть в Киеве, начали карательную военную операцию против народа Донбасса, не признавшего госпереворот.
REGNUM 27 мая в 14:29
Общество
Голосование по Конституции России могут растянуть на несколько дней
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) вместе с Роспотребнадзором порекомендовали провести голосование по поправкам в Конституцию в несколько дней.
Известия 08:51
Гаджеты
Какие функции пропали из ОС с выходом свежей версии Windows 10
Компания Microsoft опубликовала список функций, которые были убраны из ОС или признаны устаревшими с выходом обновления Windows 10 May 2020 (версия 2004).
iXBT.com 02:25
Энергетика
«Газпром» начнет переговоры по газу с Беларусью после уплаты долгов
Начать переговоры о поставках газа в 2021 году с Беларусью можно будет после погашения Республикой долга за газ в 165 млн 570 тысяч долларов, считают в "Газпроме".
Российская газета 08:48
Общество
В Брянской области продлили режим ограничений из-за коронавируса
Власти Брянской области с 1 июня продлили все ограничения, введенные в регионе с 17 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции.
ТАСС 08:38
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
Происшествия
В Феодосии при пожаре в частном доме погиб пятилетний ребенок
В частном домовладении в Феодосии пожар унес жизнь пятилетнего ребенка.
Российская газета 08:54
Политика
Путин заявил о поддержке Ситникова на пост костромского губернатора
Президент поддержал планы губернатора Костромской области Сергея Ситникова баллотироваться на выборах главы региона.
Российская газета 08:55
Общество
Усс продлил режим самоизоляции в Красноярском крае до 14 июня
Режим самоизоляции в Красноярском крае продлили до 14-го июня. Указ сегодня подписал губернатор.
7 канал Красноярск 07:33
Общество
Месячная норма осадков обрушится на Москву в воскресенье
Месячная норма осадков выпадет в Москве в воскресенье, 31 мая. При этом столичные термометры опустятся до отметки в +15 градусов.
Известия 07:06
Экономика
В России выросла доля просроченных микрозаймов
На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета 03:41
Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09
Хоккей
Хоккеист Соколов рассказал об отношении канадцев к Путину
Хоккеист юношеской лиги Квебека Егор Соколов рассказал о том, как к президенту России Владимиру Путину относятся в Канаде.
Pravda.Ru 09:24
Общество
В Москве могут ослабить ограничения через две недели
В Москве через две недели могут смягчить ограничения из-за коронавируса, если ситуация будет улучшаться, заявила вице-мэр Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия 24".
РИА Новости 08:44
Общество
Работающим с коронавирусом медикам втрое увеличат пенсионный стаж
Медработникам, работающих с заражёнными COVID-19 пациентами, засчитают в пенсионный стаж один день за три.
Neva.Today 09:27
Шоу-бизнес
Антон Криворотов ответил на слухи об эскортном прошлом Барбары Пино
Финала седьмого сезона «Холостяка» на ТНТ ждали сотни тысяч поклонников, и больше всего их волновал вопрос, сумеют ли Антон Криворотов и Барбара Пино сохранить отношения после шоу.
StarHit.ru 04:00
Происшествия
В реке в Псковской области обнаружили тело второй пропавшей девочки
RT на русском 09:16
Наука
Каннабис играл важную роль в древней Иудее
Как объясняет руководитель исследования Эран Арие, каннабис был впервые идентифицирован на территории Ближнего Востока времен античности и очевидно играл центральную роль в культовой практике.
Популярная механика 08:26