Россия осторожно снимает ограничения, введенные из-за распространения коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании совета глав правительств стран СНГ. Мишустин заявил, что ситуация с распространением коронавируса стабилизируется, снижается число заболевших.

Мишустин заявил об осторожном снятии ограничений в России

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