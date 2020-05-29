Коронавирус
РБКМишустин заявил об осторожном снятии ограничений в России
Россия осторожно снимает ограничения, введенные из-за распространения коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании совета глав правительств стран СНГ. Мишустин заявил, что ситуация с распространением коронавируса стабилизируется, снижается число заболевших.
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Общество
В Омской области с 4 июня начнут ослаблять режим самоизоляции
С 4 июня в Омской области начнутся послабления режима самоизоляции, об этом стало известно на сегодняшнем заседании регионального штаба.
РИА ОмскИнформ 09:49
Энергетика
Минэнерго Белоруссии заявило об отсутствии долга перед «Газпромом»
Белоруссия не имеет задолженности за поставки российского газа, заявило Министерство энергетики республики.
Коммерсантъ 11:16
Экономика
Российские банки нарастили продажи золота на фоне пандемии
Снижение показателя означает, что банки нарастили продажу золота на 4,6 тонны, до 73,4 тонн, приводит РБК оценку аналитика банка БКФ Максима Осадчего.
REGNUM 27 мая в 23:39
Авто
Acura представила седан Acura TLX нового поколения
Компания Acura представила спортивный седан TLX нового поколения.
Автоновости дня 10:45
Кино
Квентин Тарантино назвал лучший фильм десятилетия
Лучшим фильмом последнего десятилетия Квентин Тарантино назвал ленту Дэвида Финчера «Социальная сеть», сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 09:34
Общество
В Москве с 1 июня частично заработают торговые центры
«С 1 июня в Москве возобновят работу порядка 47 тыс. предприятий торговли непродовольственными товарами, около 9 тыс. предприятий сферы бытовых услуг, а также торговые центры, не включая пункты общественного питания, спортзалы и детские зоны», — приводит его слова ТАСС.
RT на русском 08:25
Экономика
Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о возврате налога за 2019 год самозанятым, возврат будет автоматическим — без представления документов.
RT на русском 11:12
Общество
В Подмосковье с 3 июня могут возобновить работу парикмахерские
Парикмахерские могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, но с соблюдением всех санитарных правил, а также специальных стандартов, разработанных правительством региона, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.
РИА Новости 10:15
Общество
Свердловская область переходит на новую статистику по коронавирусу
Свердловская область начала переходить на новую методику подсчета заболеваемости коронавирусом, при которой бессимптомные носители не включаются в число заболевших.
Политсовет 05:43
Шоу-бизнес
Антон Криворотов ответил на слухи об эскортном прошлом Барбары Пино
Финала седьмого сезона «Холостяка» на ТНТ ждали сотни тысяч поклонников, и больше всего их волновал вопрос, сумеют ли Антон Криворотов и Барбара Пино сохранить отношения после шоу.
StarHit.ru 04:00
Общество
В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений
В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Как сообщает региональное правительство, соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внёс губернатор региона Алексей Дюмин.
RT на русском 10:18
Происшествия
На Алтае полиция задержала мэра Славгорода
Российская газета 06:04
Происшествия
В Кировской области выявили очаг коронавируса в детском саду
Очаг коронавируса выявили в детском саду Кировской области, семеро детей находятся в инфекционных госпиталях, еще 16 детей, посещавших группу, поместили на домашний карантин.
ТАСС 08:40
Общество
Обнародована карта для прогулок в Москве
Мэрия Москвы обнародовала на своем сайте карту, на которой можно ознакомиться с графиком прогулок для своего дома, а также территорию, на которой разрешено гулять.
Lenta.ru вчера в 10:26
Экономика
Вице-премьер Борисов призвал к переходу России на дефицитный бюджет
Российский бюджет, полагает вице-премьер, готов к тому, чтобы быть стабильным и не зависеть от колебаний в мировой экономике.
REGNUM 27 мая в 08:53
Кино
Интимная сцена зашифрована в титрах к «Гарри Поттеру»
Поклонники франшизы уже давно заметили, что в титрах к фильму «Гарри Поттер и узник Азкабана» можно увидеть неоднозначные следы.
Слово и Дело вчера в 08:36
Политика
Венгры станут национальным достоянием Украины
В предварительной версии документа говорится о признании венгров на Украине и украинцев в Венгрии национальным достоянием обеих стран.
Lenta.ru 10:31
Космос
Почему Россия теряет лидерство в космосе
Аргументы недели вчера в 08:46
Общество
Журналистов «Эха Москвы» отпустили из полиции
РБК вчера в 13:59
Музыка
Группа «Кино» выпустила новый клип «Мама, мы все тяжело больны»
Группа «Кино» представила новый клип на песню «Мама, мы все тяжело больны».
News.ru 06:16
Общество
В России минимальное пособие по безработице предложили увеличить втрое
Министерство труда предлагает на три месяца втрое увеличить размер минимального пособия по безработице.
Клопс 27 мая в 12:59
Политика
Россотрудничество может возглавить депутат и журналист Евгений Примаков
Одним из претендентов на пост главы Россотрудничества собеседники РБК назвали заместителя Элеоноры Митрофановой Михаила Брюханова.
Коммерсантъ 08:15
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Анджелина Джоли воссоединились ради дочери
На днях 14 лет исполнилось Шайло дочери актеров. Вся семья дружно готовилась к празднику и не хотела портить настроение девочки.
Bimru.ru вчера в 11:17
Космос
NASA объявило о сезоне серебристых облаков
28 мая NASA в своем заявлении рассказало о наступлении сезона серебристых облаков в Арктике.
Популярная механика 05:24