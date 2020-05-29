Москва, 29 мая 2020, 13:40 — REGNUM В России ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизируется. Это позволяет постепенно снимать карантинные меры, которые были введены на фоне пандемии COVID-19.

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