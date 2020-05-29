Коронавирус
REGNUMМишустин заявил об «осторожном» смягчении карантинных мер в РФ
Москва, 29 мая 2020, 13:40 — REGNUM В России ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизируется. Это позволяет постепенно снимать карантинные меры, которые были введены на фоне пандемии COVID-19.
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Политика
США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи
Военное дело 11:31
Общество
В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений
В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Как сообщает региональное правительство, соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внёс губернатор региона Алексей Дюмин.
RT на русском 10:18
Кино
Квентин Тарантино назвал «лучший фильм десятилетия»
Ранее Тарантино назвал лучшие фильмы 2019 года, где тоже всё выглядит достаточно специфически, и свой любимый фильм по комиксам Marvel.
Российская газета 09:43
Политика
Кравчук назвал способ остановить «агрессивные действия» России
Первый президент республики добавил, что выступает против оскорблений на уровне президентов и считает, что Путин со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским должны вести переговоры «без базара».
Известия 06:58
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга за российский газ
Как сказал Миллер, Россия готова начать переговоры о поставках газа в 2021 году, если Белоруссия выплатит долг.
Газета.Ru 11:09
Общество
В Саратовской области с 1 июня разрешают прогулки и открывают магазины
Решения, принятые на основании предписаний Роспотребнадзора и вступающие в силу с 1 июня, касаются торговли непродовольственными товарами, открытия салонов красоты, занятий спортом на улице и прогулок.
Регион 64 11:25
Экономика
В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год
Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости вчера в 05:21
Авто
Объявлены самые лучшие подержанные кроссоверы за 600 тыс. рублей
Тарантас Ньюс 27 мая в 12:28
Футбол
Аршавин: не жалею, что не перешёл в «Спартак»
RT на русском 11:00
Армия и оружие
Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем
Российские военные самолеты поднялись в воздух "для перехвата целей" - двух бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США, которые были зафиксированы ПВО над Черным и Балтийским морями.
Газета.Ru 12:17
Армия и оружие
Бой-машина: на 201-й базе создали новый образец бронетехники
В Таджикистане военнослужащие российской 201-й базы создали на основе "Урала-43206" новый бронеавтомобиль.
Российская газета 05:51
Общество
В Подмосковье с 3 июня могут возобновить работу парикмахерские
Парикмахерские могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, но с соблюдением всех санитарных правил, а также специальных стандартов, разработанных правительством региона, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.
РИА Новости 10:15
Общество
В Москве побит рекорд по осадкам за 70 лет
Предыдущий максимум был установлен 29 мая 2015 года (26 мм).
Интерфакс 12:35
Общество
В России для авиадебоширов могут ввести штрафы до 500 тысяч рублей
Проектом нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ предполагается ввести штрафы для авиадебоширов до 500 тысяч рублей, соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 13:03
Космос
Лазерный передатчик данных EDRS-C готов к работе на орбите
AstroNews.ru 11:51
Экономика
Российские банки ускорили вывоз золота из страны
В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru вчера в 01:48
Наука
Учёные испытали маски с электрическими полями против коронавирусов
Учёные испытали маски со слабыми электрическими полями против коронавирусов.
Ferra 12:49
Политика
Путин утвердил новую редакцию Стратегии противодействия экстремизму
Президент России подписал указ, утверждающий новую редакцию Стратегии противодействия экстремизму до 2025 года.
ТАСС 11:46
Общество
Голикова назвала коэффициент распространения коронавируса в России
Коэффициент распространения коронавируса в России меньше единицы, дальнейшее снижение темпов прироста будет зависеть от всеобщей дисциплинированности, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 12:21
Общество
Национальную гвардию США задействовали в Миннесоте из-за беспорядков
Газета.Ru вчера в 18:45
Общество
Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
BFM.ru вчера в 05:46
Транспорт
В Петербурге возобновят действие льготных проездных
С 1 июня в Петербурге возобновят действие льготных проездных билетов.
Город+ вчера в 11:45
Шоу-бизнес
Никас Сафронов резко ответил «жалующимся на безденежье» артистам
Никто из популярных артистов не находится на грани нищеты. Таким мнением в беседе с изданием "Собеседник" поделился художник Никас Сафронов.
РИА Новости вчера в 21:10
Общество
МВД России может создать специальное приложение для мигрантов
Министерство внутренних дел РФ рассматривает возможность разработки приложения, которое иностранцы должны будут установить на свои гаджеты при въезде в страну.
Известия вчера в 22:20
Общество
В российском разгонном блоке «Фрегат» выявили утечку токсичных паров
С октября 2011 года с космодрома Куру состоялись 23 пуска российских ракет "Союз".
РИА Новости 11:30
Происшествия
Часть стены Новгородского кремля обрушилась
В Великом Новгороде обвалился фрагмент стены в северной части кремля. Это произошло в пятницу, 29 мая.
Известия 12:13
Политика
«Левада-центр»: уровень доверия россиян к Путину снова упал
Рейтинг доверия россиян к президенту Владимиру Путину опять опустился, свидетельствуют данные опроса Левада-центра .
Znak.com 11:57
Происшествия
Нижегородский суд арестовал бывшую главу города Елизавету Солонченко
Бывшая глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко заочно арестована решением Московского районного суда Нижнего Новгорода.
Российская газета 10:11
Наука
Медики выявили частый симптом при легком течении коронавируса
Симптом может быть связан с легким течением болезни.
Вечерняя Москва 01:49
Общество
Митрохин задержан за пикет у Петровки, 38
Вести.Ru 06:55