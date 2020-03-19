Коронавирус

ТАССТАССМишустин заявил об отсрочке по уплате страховых взносов для бизнеса

Отрасли экономики РФ, оказавшиеся в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса, смогут получить отсрочки по налоговым платежам. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.
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