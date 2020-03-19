Коронавирус

NewInformNewInformМишустин заявил об отсутствии повода для паники из-за коронавируса

Премьер-министр России заявил, что страна справится с угрозой, поэтому повода для паники нет. Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что на фоне распространения коронавируса повода для паники нет.
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Мишустин заявил, что Россия справится с угрозой коронавируса

RT на русском03:53

Мишустин: Россия справится с угрозой коронавируса, у нее большой опыт

Вести.Ru04:06

Мишустин заявил об отсутствии поводов для паники из-за коронавируса

ТАСС04:03

Мишустин о коронавирусе: поводов для паники нет

Коммерсантъ04:20

Мишустин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России

РИА Новости03:51

Мишустин заявил об отсутствии повода для паники в связи с коронавирусом

Lenta.ru03:49

Мишустин заявил об отсутствии поводов для паники из-за коронавируса

Известия03:41
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Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев Шамсутдинова вернули в читинское СИЗО

Устроивший стрельбу в воинской части Рамиль Шамсутдинов этапирован из Москвы, где он проходил психиатрическую экспертизу, обратно в СИЗО Читы.
Вести.Ru 02:22
Общество

«Коммерсантъ» узнал о возможных проблемах с импортом алкоголя

Крупные импортеры алкоголя начали предупреждать своих контрагентов в России о возможных проблемах с поставками спиртного из-за рубежа, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК 01:47
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Бой Нурмагомедова и Фергюсона не состоится в Нью-Йорке из-за вируса

Лезги газет вчера в 20:18
Происшествия

В московской больнице скончалась пациентка с коронавирусом

79-летняя пациентка с коронавирусом скончалась в больнице в Москве.
Известия 03:57
Происшествия

В Новосибирске установили всех пассажиров рейса, где нашли COVID-19

Все пассажиры, прибывшие рейсом из Москвы в Новосибирск с заболевшей коронавирусом женщиной, установлены, медики работают над сбором анализов и установлением карантина, сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.
РИА Новости 00:30
Общество

Биолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала РИА Новости о двух факторах, от которых зависит прекращение эпидемии нового коронавируса.
РИА Новости 03:12
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Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовым к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.
Газета.Ru 04:53
Финансы

Доллар превысил 81 рубль, евро — 89 рублей

Курс доллара на Мосбирже превысил 81 руб. впервые с января 2016 года. Евро поднялся выше 89 руб. впервые с февраля 2016 года.
Коммерсантъ 03:07
Политика

Путин ответил на вопрос о своём статусе после 2024 года

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что его статус после 2024 года будет зависеть от настроения и желания российского общества.
RT на русском 03:08
Общество

В России может появиться новый режим занятости

В России может появиться режим неполной дистанционной занятости.
Газета.Ru 01:42
Финансы

Минфин начал продавать валюту из ФНБ

Министерство финансов перечислило в Фонд национального благосостояния купленную валюту и начало продавать ее для финансирования сделки по приобретению у ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка.
РИА Новости 03:29
Здоровье

В России ограничительные меры из-за коронавируса могут усилиться

В сообщении говорится, что внутри страны будут усилены ограничительные меры, власти также продолжат принимать дополнительные меры.
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Экономика

Рубль назван второй по волатильности валютой в мире

Российский рубль занял второе место по волатильности мировых валют к американскому доллару, пишет агентство деловой информации Bloomberg.
Sputnik Таджикистан 01:30
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 00:02
Политика

Лукашенко собрал совещание по эпидемиологической ситуации в стране

Совещание по эпидемиологической ситуации собрал президент Белоруссии Александр Лукашенко, 19 марта сообщает телеграмм-канал «Пул Первого».
Красная весна 04:36
Музыка

Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Lenta.ru вчера в 12:56
Происшествия

Сотрудники ФСБ и МВД раскрыли аферу на миллиард рублей

Сотрудники ФСБ и МВД раскрыли аферу на один миллиард рублей.
Lenta.ru 03:08
Энергетика

Федун назвал цену на нефть катастрофической

Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, является катастрофической.
РБК 04:30
Общество

Документы о первом выходе человека в открытый космос рассекречены

Live24 вчера в 09:55
Общество

Врачи не выявили коронавирус у вице-губернатора Петербурга Соколова

Тесты на наличие коронавирусной инфекции у вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Соколова, который 9 марта вернулся из-за рубежа, показали отрицательный результат.
ТАСС 04:51
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Роспотребнадзор объяснил правила домашнего карантина

Домашний карантин подразумевает запрет выходить из дома даже в магазин или для того, чтобы выбросить мусор.
Известия вчера в 23:01
Происшествия

Собянин подтвердил смерть пациентки с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил смерть пациентки с коронавирусом, которая находилась в столичной инфекционной больнице.
RT на русском 04:33
Наука

Пересаженным конечностям помогла прижиться тактика раковых клеток

Американским ученым из Питтсбургского университета удалось произвести пересадку конечностей лабораторных крыс и их успешное приживание благодаря тактике раковых клеток.
МонаВиста 17 марта в 14:47
Космос

В России началось изготовление модулей сверхтяжёлой ракеты «Енисей»

Военное обозрение 02:07
Общество

В России отменят ограничения на поставки товаров первой необходимости

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что с пятницы в России на месяц отменят ограничения на поставки товаров первой необходимости, в том числе таможенные.
РИА Новости 04:04
Общество

В Москве за сутки обнаружен 31 новый случай заражения коронавирусом

В Москве за последние сутки зафиксирован 31 новый случай коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 10:09
Здоровье

ВОЗ рекомендовала при самолечении от коронавируса пить парацетамол

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала не использовать ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения от нового коронавируса.
Вести ФМ 17 марта в 07:24
Гаджеты

Apple выпустила новые iPad Pro и MacBook Air

Apple анонсировала новые iPad Pro и MacBook Air. Планшет получил процессор A12Z Bionic и 8-ядерный графический процессор.
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Общество

Путин рассказал о доходах граждан России

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
RT на русском вчера в 11:55
Единоборства

Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски

Газета.Ru 17 марта в 10:46
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