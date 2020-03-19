Премьер-министр России заявил, что страна справится с угрозой, поэтому повода для паники нет. Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что на фоне распространения коронавируса повода для паники нет.

Мишустин заявил об отсутствии повода для паники из-за коронавируса

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