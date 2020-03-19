Коронавирус
ТАССМишустин заявил об отсутствии поводов для паники из-за коронавируса
Поводов для паники в связи с распространением коронавируса нет, Россия справится с этой угрозой, заявил в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая заседание правительства. "Многие только сейчас начали осознавать всю серьезность ситуации, но поводов для паники нет", - заверил он.
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Общество
В России выявили 52 новых случая заражения коронавирусом
Единоборства
UFC подтвердил перенос боя Нурмагомедова и Фергюсона
Происшествия
Первая пациентка с коронавирусом умерла в России
1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Энергетика
Федун назвал цену на нефть катастрофической
Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
Финансы
Международные резервы РФ за неделю увеличились на $3,2 млрд
"Международные резервы по состоянию на 13 марта составили 581 миллиард долларов, увеличившись за неделю на 3,2 миллиарда долларов, или на 0,6%, преимущественно в результате положительной рыночной переоценки и поступлений средств на счета Минфина России", — говорится в сообщении.
Происшествия
В Воронежской области у восьми человек заподозрили коронавирус
Врачи в Воронежской области за сутки госпитализировали с подозрением на коронавирус восемь человек, вернувшихся из-за рубежа, сообщает облправительство.
Культура
«КиноПоиск» покажет сериал о Ельцине и президентских выборах 1996 года
Проект расскажет о политических событиях и действующих лицах России середины 1990-х годов, о президентских выборах 1996 года, о Борисе Ельцине, его соратниках и политических противниках.
Технологии
Хакеры рассказали о разработке сети для кибератак по заказу ФСБ
Хакерская группа Digital Resistance опубликовала документацию программ для взлома устройств интернета вещей, предположительно разработанных по заказу структур ФСБ.
Здоровье
В Италии назвали общую черту жертв коронавируса
По данным на 19 марта, в Италии коронавирусом заразились более 31 тысячи человек, 2,5 тысячи скончались, из них 17 были младше 50 лет, еще 5,7 тысячи вылечились.
Экономика
Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса
Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Происшествия
В Турции 15 человек погибли из-за «профилактики» COVID-19 алкоголем
Пятнадцать человек скончались и 60 находятся в реанимации после отравления поддельным алкоголем в Стамбуле, люди намеревались обезопасить себя от коронавируса, сообщает газета Hurriyet в четверг.
Политика
Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной
Из-за коронавируса Германия сталкивается с таким серьезным вызовом, какого не было со времен Второй мировой войны, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем обращении к нации.
Общество
Шереметьево закроет два терминала
Аэропорт Шереметьево с 20 марта закрывает два терминала, все рейсы из них будут переведены в другие терминалы аэропорта, сообщил замгендиректора аэропорта Дмитрий Кайгородов.
Происшествия
Пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы в Иванове
Житель Ивановской области, госпитализированный на карантин в клиническую больницу № 1 с подозрением на коронавирус, сбежал из-под наблюдения врачей.
Политика
Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус
Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.
Экономика
Силуанов оценил последствия для экономики России от коронавируса
18 марта Силуанов призвал использовать средства Фонда национального благосостояния, чтобы компенсировать непредвиденные расходы, связанные с последствиями коронавируса и снижения цен на нефть.
Происшествия
В Москве женщина обманула банк на миллиард рублей
Жительница Подмосковья обманула один из столичных банков на миллиард рублей.
Экономика
Средний и малый бизнес получил отсрочку по уплате страховых взносов
Сегодня объявлено о поддержке малого и среднего бизнеса — вводится отсрочка по уплате страховых взносов.
Происшествия
Адвокат сообщил о возможной компенсации семье убитой Соколовым девушки
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил о правилах домашнего карантина
Специалисты Роспотребнадзора объяснили россиянам правила соблюдения домашнего карантина.
Энергетика
ФАС прокомментировала рост цен на бензин в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прокомментировала рост цен на бензин в России.
Энергетика
Китай намерен отказаться от российской нефти
Государственная нефтехимическая компания Китая Sinochem намерена отказаться от закупок у "Роснефти" в связи с санкциями США.
Общество
Каникулы в школах Батайска могут продлить
В России собираются продлить весенние школьные каникулы.
Политика
Советник Трампа возглавит делегацию США на Параде Победы в Москве
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен возглавит американскую делегацию на Параде Победы в Москве, пишет РИА "Новости" со ссылкой на американского посла Джона Салливана.
Наука
В России расшифровали геном коронавируса
Происшествия
В Кирове подтверждены два новых случая заражения коронавирусом
Число зараженных коронавирусом в Кирове увеличилось до трех, вирус выявлен у мужа женщины, которую 13 марта госпитализировали с признаками новой инфекции, а также у одного из пассажиров поезда, в которым супруги ехали из Москвы в Киров.
Экономика
Туроператор «Индиго-Тур» заявил о прекращении деятельности из-за коронавируса
Компания подчеркивает, что с января 2020 года из-за общей ситуации угрозы распространения коронавируса, а в последние дни с резким ростом курса иностранной валюты путешествия в Азию стали значительно менее популярны, а правительства Индии, Бутана и Непала ввели запреты на въезд всех иностранных туристов.
Экономика
Российский рубль назвали второй по волатильности валютой мира
Нью-Йорк, США, 19 марта 2020, 07:20 — REGNUM Вменённая волатильность российского рубля с перспективой на три месяца вывела его на второе место в списке самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, составляемом экспертами агентства Bloomberg.
Шоу-бизнес
64-летняя Лариса Долина восхитила поклонников новым образом
Певица Лариса Долина поразила поклонников своим "резким омоложением" на съемках шоу "Привет, Андрей".