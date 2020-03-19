Поводов для паники в связи с распространением коронавируса нет, Россия справится с этой угрозой, заявил в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая заседание правительства. "Многие только сейчас начали осознавать всю серьезность ситуации, но поводов для паники нет", - заверил он.

Происшествия Первая пациентка с коронавирусом умерла в России 1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.

Энергетика Федун назвал цену на нефть катастрофической Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.

Финансы Международные резервы РФ за неделю увеличились на $3,2 млрд "Международные резервы по состоянию на 13 марта составили 581 миллиард долларов, увеличившись за неделю на 3,2 миллиарда долларов, или на 0,6%, преимущественно в результате положительной рыночной переоценки и поступлений средств на счета Минфина России", — говорится в сообщении.

Здоровье В Италии назвали общую черту жертв коронавируса По данным на 19 марта, в Италии коронавирусом заразились более 31 тысячи человек, 2,5 тысячи скончались, из них 17 были младше 50 лет, еще 5,7 тысячи вылечились.

Происшествия В Турции 15 человек погибли из-за «профилактики» COVID-19 алкоголем Пятнадцать человек скончались и 60 находятся в реанимации после отравления поддельным алкоголем в Стамбуле, люди намеревались обезопасить себя от коронавируса, сообщает газета Hurriyet в четверг.

Политика Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной Из-за коронавируса Германия сталкивается с таким серьезным вызовом, какого не было со времен Второй мировой войны, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем обращении к нации.

Общество Шереметьево закроет два терминала Аэропорт Шереметьево с 20 марта закрывает два терминала, все рейсы из них будут переведены в другие терминалы аэропорта, сообщил замгендиректора аэропорта Дмитрий Кайгородов.

Политика Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.

Экономика Силуанов оценил последствия для экономики России от коронавируса 18 марта Силуанов призвал использовать средства Фонда национального благосостояния, чтобы компенсировать непредвиденные расходы, связанные с последствиями коронавируса и снижения цен на нефть.

Энергетика Китай намерен отказаться от российской нефти Государственная нефтехимическая компания Китая Sinochem намерена отказаться от закупок у "Роснефти" в связи с санкциями США.

Политика Советник Трампа возглавит делегацию США на Параде Победы в Москве Советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен возглавит американскую делегацию на Параде Победы в Москве, пишет РИА "Новости" со ссылкой на американского посла Джона Салливана.

Происшествия В Кирове подтверждены два новых случая заражения коронавирусом Число зараженных коронавирусом в Кирове увеличилось до трех, вирус выявлен у мужа женщины, которую 13 марта госпитализировали с признаками новой инфекции, а также у одного из пассажиров поезда, в которым супруги ехали из Москвы в Киров.

Экономика Туроператор «Индиго-Тур» заявил о прекращении деятельности из-за коронавируса Компания подчеркивает, что с января 2020 года из-за общей ситуации угрозы распространения коронавируса, а в последние дни с резким ростом курса иностранной валюты путешествия в Азию стали значительно менее популярны, а правительства Индии, Бутана и Непала ввели запреты на въезд всех иностранных туристов.