Коронавирус

ТАССТАССМишустин заявил об отсутствии поводов для паники из-за коронавируса

Поводов для паники в связи с распространением коронавируса нет, Россия справится с этой угрозой, заявил в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая заседание правительства. "Многие только сейчас начали осознавать всю серьезность ситуации, но поводов для паники нет", - заверил он.
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Мишустин: Будем контролировать ситуацию с наличием масок онлайн

РЕН ТВ05:06

Мишустин о коронавирусе: поводов для паники нет

Коммерсантъ04:20

Мишустин заявил об отсутствии оснований для паники из-за коронавируса

RT на русском04:11

Мишустин сообщил об отсутствии поводов для паники из-за коронавируса

РБК04:40

Мишустин заявил об отсутствии поводов для паники из-за коронавируса

ТАСС04:03

Мишустин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России

РИА Новости03:51

Мишустин заявил об отсутствии повода для паники в связи с коронавирусом

Lenta.ru03:49
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Общество

В России выявили 52 новых случая заражения коронавирусом

РИА Новости 08:56
Единоборства

UFC подтвердил перенос боя Нурмагомедова и Фергюсона

RT на русском 01:36
Происшествия

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Lenta.ru 04:20
Энергетика

Федун назвал цену на нефть катастрофической

Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
РБК 04:30
Финансы

Международные резервы РФ за неделю увеличились на $3,2 млрд

"Международные резервы по состоянию на 13 марта составили 581 миллиард долларов, увеличившись за неделю на 3,2 миллиарда долларов, или на 0,6%, преимущественно в результате положительной рыночной переоценки и поступлений средств на счета Минфина России", — говорится в сообщении.
ПРАЙМ 09:14
Происшествия

В Воронежской области у восьми человек заподозрили коронавирус

Врачи в Воронежской области за сутки госпитализировали с подозрением на коронавирус восемь человек, вернувшихся из-за рубежа, сообщает облправительство.
РИА Новости 06:34
Культура

«КиноПоиск» покажет сериал о Ельцине и президентских выборах 1996 года

Проект расскажет о политических событиях и действующих лицах России середины 1990-х годов, о президентских выборах 1996 года, о Борисе Ельцине, его соратниках и политических противниках.
ТАСС 08:45
Технологии

Хакеры рассказали о разработке сети для кибератак по заказу ФСБ

Хакерская группа Digital Resistance опубликовала документацию программ для взлома устройств интернета вещей, предположительно разработанных по заказу структур ФСБ.
Ведомости 08:14
Здоровье

В Италии назвали общую черту жертв коронавируса

По данным на 19 марта, в Италии коронавирусом заразились более 31 тысячи человек, 2,5 тысячи скончались, из них 17 были младше 50 лет, еще 5,7 тысячи вылечились.
Городовой 02:57
Экономика

Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Газета.Ru вчера в 23:21
Происшествия

В Турции 15 человек погибли из-за «профилактики» COVID-19 алкоголем

Пятнадцать человек скончались и 60 находятся в реанимации после отравления поддельным алкоголем в Стамбуле, люди намеревались обезопасить себя от коронавируса, сообщает газета Hurriyet в четверг.
РИА Новости 07:54
Политика

Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной

Из-за коронавируса Германия сталкивается с таким серьезным вызовом, какого не было со времен Второй мировой войны, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем обращении к нации.
Газета.Ru 05:44
Общество

Шереметьево закроет два терминала

Аэропорт Шереметьево с 20 марта закрывает два терминала, все рейсы из них будут переведены в другие терминалы аэропорта, сообщил замгендиректора аэропорта Дмитрий Кайгородов.
Rambler News Service 08:40
Происшествия

Пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы в Иванове

Житель Ивановской области, госпитализированный на карантин в клиническую больницу № 1 с подозрением на коронавирус, сбежал из-под наблюдения врачей.
Российская газета 08:15
Политика

Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус

Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.
REGNUM 09:02
Экономика

Силуанов оценил последствия для экономики России от коронавируса

18 марта Силуанов призвал использовать средства Фонда национального благосостояния, чтобы компенсировать непредвиденные расходы, связанные с последствиями коронавируса и снижения цен на нефть.
Известия 05:21
Происшествия

В Москве женщина обманула банк на миллиард рублей

Жительница Подмосковья обманула один из столичных банков на миллиард рублей.
Российская газета 02:05
Экономика

Средний и малый бизнес получил отсрочку по уплате страховых взносов

Сегодня объявлено о поддержке малого и среднего бизнеса — вводится отсрочка по уплате страховых взносов.
Вести.Ru 05:56
Происшествия

Адвокат сообщил о возможной компенсации семье убитой Соколовым девушки

RT на русском 08:22
Здоровье

Роспотребнадзор напомнил о правилах домашнего карантина

Специалисты Роспотребнадзора объяснили россиянам правила соблюдения домашнего карантина.
Народные новости 04:15
Энергетика

ФАС прокомментировала рост цен на бензин в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прокомментировала рост цен на бензин в России.
vtomske.ru вчера в 22:31
Энергетика

Китай намерен отказаться от российской нефти

Государственная нефтехимическая компания Китая Sinochem намерена отказаться от закупок у "Роснефти" в связи с санкциями США.
Агентство Телеграф 04:51
Общество

Каникулы в школах Батайска могут продлить

В России собираются продлить весенние школьные каникулы.
Батайское время вчера в 03:45
Музыка

Little Big назвали правильной отмену «Евровидения»

REGNUM 01:14
Политика

Советник Трампа возглавит делегацию США на Параде Победы в Москве

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен возглавит американскую делегацию на Параде Победы в Москве, пишет РИА "Новости" со ссылкой на американского посла Джона Салливана.
Газета.Ru 06:22
Наука

В России расшифровали геном коронавируса

РИА Новости 07:17
Происшествия

В Кирове подтверждены два новых случая заражения коронавирусом

Число зараженных коронавирусом в Кирове увеличилось до трех, вирус выявлен у мужа женщины, которую 13 марта госпитализировали с признаками новой инфекции, а также у одного из пассажиров поезда, в которым супруги ехали из Москвы в Киров.
ТАСС 09:10
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Туроператор «Индиго-Тур» заявил о прекращении деятельности из-за коронавируса

Компания подчеркивает, что с января 2020 года из-за общей ситуации угрозы распространения коронавируса, а в последние дни с резким ростом курса иностранной валюты путешествия в Азию стали значительно менее популярны, а правительства Индии, Бутана и Непала ввели запреты на въезд всех иностранных туристов.
Интерфакс 08:40
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Российский рубль назвали второй по волатильности валютой мира

Нью-Йорк, США, 19 марта 2020, 07:20 — REGNUM Вменённая волатильность российского рубля с перспективой на три месяца вывела его на второе место в списке самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, составляемом экспертами агентства Bloomberg.
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64-летняя Лариса Долина восхитила поклонников новым образом

Певица Лариса Долина поразила поклонников своим "резким омоложением" на съемках шоу "Привет, Андрей".
Pravda.Ru 08:08
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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