Коронавирус
RT на русскомМишустин заявил об отсутствии оснований для паники из-за коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 нет оснований для паники.
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Экономика
Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что вызванный коронавирусом кризис станет беспрецедентным и затронет все стороны жизни, передает ТАСС.
Происшествия
Первая пациентка с коронавирусом умерла в России
1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Армия и оружие
В США испытали способный обнаружить гиперзвуковые объекты радар
Новый радар, способный распознать гиперзвуковые цели, Raytheon планирует передать военным в 2022 году.
Политика
Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий
Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовыми к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.
Здоровье
Первый перенесший коронавирус в России мужчина поделился опытом
Гражданин Китая Вань Юньбинь, который одним из первых в России перенес коронавирус, посоветовал гражданам соблюдать меры профилактики и не паниковать.
Музыка
Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»
Общество
Все прибывающие из-за границы в Россию обязаны пройти карантин
Москва, 19 марта 2020, 13:08 — REGNUM Все возвращающиеся из-за границы в Россию граждане обязаны пройти двухнедельный карантин, постановила главный санитарный врач РФ Анна Попова.
Финансы
Стартовала продажа валюты из ФНБ Минфином
Министерство финансов России направило в Фонд национального благосостояния купленную валюту и открыло ее продажу для финансирования сделки по приобретению у ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка.
Общество
«Коммерсантъ» узнал о возможных проблемах с импортом алкоголя
Крупные импортеры алкоголя начали предупреждать своих контрагентов в России о возможных проблемах с поставками спиртного из-за рубежа, сообщает газета «Коммерсантъ».
Общество
Биолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала РИА Новости о двух факторах, от которых зависит прекращение эпидемии нового коронавируса.
Технологии
«Тинькофф Мобайл» подключает абонентов по eSIM
Клиенты Тинькофф могут удаленно подключить eSIM и сразу начинать пользоваться связью «Тинькофф Мобайл» на территории покрытия оператора – 63 региона страны.
Происшествия
В Новосибирске установили всех пассажиров рейса, где нашли COVID-19
Все пассажиры, прибывшие рейсом из Москвы в Новосибирск с заболевшей коронавирусом женщиной, установлены, медики работают над сбором анализов и установлением карантина, сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.
Политика
Путин отказался считать себя царем
Президент России Владимир Путин заявил, что не считает себя царем.
Гаджеты
Sony раскрыла детали консоли PlayStation 5
Экономика
Правительство ввело отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса
«На три месяца начиная с марта вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка на уплату арендных платежей для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество», — объявил Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.
Здоровье
Названы три первых симптома заболевания коронавирусом
Единоборства
Бой Нурмагомедова и Фергюсона отменен из-за коронавируса
Общество
В каналах Венеции из-за карантина стала чистой вода
Наука
Назван неожиданный ранний симптом заражения коронавирусом
Журнал American Journal of Gastroenterology представил результаты нового исследования медиков из Китая, в рамках которого специалисты детально изучили симптомы, которые часто встречаются у пациентов с COVID-19, передает Medicalxpress.Как оказалось, достаточно большая часть пациентов с коронавирусом в начале заболевания жаловалась на симптом со стороны пищеварительной системы — это диарея.
Политика
Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским
Экономика
Рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют
Рассчитанная из цен трехмесячных опционов волатильность рубля оценивается в 24,9%. Первую строчку в рэнкинге самых волатильных мировых валют занимает мексиканский песо с показателем 26,5%.
Энергетика
Федун назвал цену на нефть катастрофической
Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, является катастрофической.
Энергетика
Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть
Из-за падения цен на нефть Саудовская Аравия начала сокращать расходы бюджета 2020 года.
Политика
Эрдоган предрек наступление новой эпохи
Западные страны оказались неготовыми к пандемии коронавируса, мир стоит на пороге коренных изменений в политическом и экономическом устройстве, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Политика
Лукашенко назвал коронавирус «очередным психозом»
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что воспринимает ситуацию вокруг распространения коронавирусной инфекции COVID-19 как «очередной психоз».
Шоу-бизнес
В новом образе Лариса Долина стала выглядеть на тридцать пять лет
Лариса Долина пришла на передачу к Ивану Урганту в новом, потрясающем образе. Об этом рассказал сайт www.starhit.ru.
Общество
Режим самоизоляции позволит сэкономить до 46% бюджета
Самоизолировавшиеся из-за распространения коронавируса люди смогут сэкономить до 46% бюджета, считают в компании FinExpertiza.
Общество
Мишустин анонсировал мониторинг цен на продукты и лекарства в России
Премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал мониторинг цен на продукты и лекарства в России.
Происшествия