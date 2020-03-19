Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМишустин заявил об отсутствии оснований для паники из-за коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 нет оснований для паники.
Читать в источнике
Комментировать114

Подробнее о событии

Мишустин сообщил об отсутствии поводов для паники из-за коронавируса

РБК04:40

Мишустин: Будем контролировать ситуацию с наличием масок онлайн

РЕН ТВ03:49

Мишустин заявил об отсутствии поводов для паники из-за коронавируса

ТАСС04:03

Мишустин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России

РИА Новости03:51

Мишустин заявил об отсутствии повода для паники в связи с коронавирусом

Lenta.ru03:49

Мишустин заявил об отсутствии оснований для паники из-за коронавируса

RT на русском04:11

Мишустин о коронавирусе: поводов для паники нет

Коммерсантъ04:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 06:32, Ашберн
Экономика

Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что вызванный коронавирусом кризис станет беспрецедентным и затронет все стороны жизни, передает ТАСС.
Ведомости 05:41
Происшествия

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Lenta.ru 04:20
Армия и оружие

В США испытали способный обнаружить гиперзвуковые объекты радар

Новый радар, способный распознать гиперзвуковые цели, Raytheon планирует передать военным в 2022 году.
Российская газета 04:30
Политика

Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовыми к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.
Газета.Ru 04:53
Здоровье

Первый перенесший коронавирус в России мужчина поделился опытом

Гражданин Китая Вань Юньбинь, который одним из первых в России перенес коронавирус, посоветовал гражданам соблюдать меры профилактики и не паниковать.
Lenta.ru 17 марта в 08:19
Музыка

Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Lenta.ru вчера в 12:56
Общество

Все прибывающие из-за границы в Россию обязаны пройти карантин

Москва, 19 марта 2020, 13:08 — REGNUM Все возвращающиеся из-за границы в Россию граждане обязаны пройти двухнедельный карантин, постановила главный санитарный врач РФ Анна Попова.
REGNUM 06:08
Финансы

Стартовала продажа валюты из ФНБ Минфином

Министерство финансов России направило в Фонд национального благосостояния купленную валюту и открыло ее продажу для финансирования сделки по приобретению у ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка.
Газета.Ru 06:17
Общество

«Коммерсантъ» узнал о возможных проблемах с импортом алкоголя

Крупные импортеры алкоголя начали предупреждать своих контрагентов в России о возможных проблемах с поставками спиртного из-за рубежа, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК 01:47
Общество

Биолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала РИА Новости о двух факторах, от которых зависит прекращение эпидемии нового коронавируса.
РИА Новости 03:12
Гаджеты

Huawei открыл в России предзаказ на серию смартфонов P40 Lite

ТАСС 04:00
Технологии

«Тинькофф Мобайл» подключает абонентов по eSIM

Клиенты Тинькофф могут удаленно подключить eSIM и сразу начинать пользоваться связью «Тинькофф Мобайл» на территории покрытия оператора – 63 региона страны.
МНИАП.рф 05:23
Происшествия

В Новосибирске установили всех пассажиров рейса, где нашли COVID-19

Все пассажиры, прибывшие рейсом из Москвы в Новосибирск с заболевшей коронавирусом женщиной, установлены, медики работают над сбором анализов и установлением карантина, сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.
РИА Новости 00:30
Политика

Путин отказался считать себя царем

Президент России Владимир Путин заявил, что не считает себя царем.
Lenta.ru 02:50
Гаджеты

Sony раскрыла детали консоли PlayStation 5

Газета.Ru 02:22
Экономика

Правительство ввело отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

«На три месяца начиная с марта вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка на уплату арендных платежей для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество», — объявил Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.
РБК 04:48
Здоровье

Названы три первых симптома заболевания коронавирусом

Городовой 17 марта в 07:18
Единоборства

Бой Нурмагомедова и Фергюсона отменен из-за коронавируса

ФАН вчера в 12:32
Общество

В каналах Венеции из-за карантина стала чистой вода

Общественное телевидение России вчера в 03:22
Наука

Назван неожиданный ранний симптом заражения коронавирусом

Журнал American Journal of Gastroenterology представил результаты нового исследования медиков из Китая, в рамках которого специалисты детально изучили симптомы, которые часто встречаются у пациентов с COVID-19, передает Medicalxpress.Как оказалось, достаточно большая часть пациентов с коронавирусом в начале заболевания жаловалась на симптом со стороны пищеварительной системы — это диарея.
Medical Note 03:43
Политика

Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским

Lenta.ru вчера в 12:40
Экономика

Рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют

Рассчитанная из цен трехмесячных опционов волатильность рубля оценивается в 24,9%. Первую строчку в рэнкинге самых волатильных мировых валют занимает мексиканский песо с показателем 26,5%.
Ведомости 02:02
Энергетика

Федун назвал цену на нефть катастрофической

Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, является катастрофической.
РБК 04:30
Энергетика

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть

Из-за падения цен на нефть Саудовская Аравия начала сокращать расходы бюджета 2020 года.
News.ru 05:44
Политика

Эрдоган предрек наступление новой эпохи

Западные страны оказались неготовыми к пандемии коронавируса, мир стоит на пороге коренных изменений в политическом и экономическом устройстве, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
РИА Новости вчера в 16:43
Политика

Лукашенко назвал коронавирус «очередным психозом»

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что воспринимает ситуацию вокруг распространения коронавирусной инфекции COVID-19 как «очередной психоз».
RT на русском 06:03
Шоу-бизнес

В новом образе Лариса Долина стала выглядеть на тридцать пять лет

Лариса Долина пришла на передачу к Ивану Урганту в новом, потрясающем образе. Об этом рассказал сайт www.starhit.ru.
Татарстан Сегодня 06:02
Общество

Режим самоизоляции позволит сэкономить до 46% бюджета

Самоизолировавшиеся из-за распространения коронавируса люди смогут сэкономить до 46% бюджета, считают в компании FinExpertiza.
Москва 24 00:55
Общество

Мишустин анонсировал мониторинг цен на продукты и лекарства в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал мониторинг цен на продукты и лекарства в России.
Piter.tv 05:37
Происшествия

Источник сообщил о задержании в Москве актера из «Кадетства»

РИА Новости вчера в 16:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное