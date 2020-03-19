Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 нет оснований для паники.

Мишустин заявил об отсутствии оснований для паники из-за коронавируса

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