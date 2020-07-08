Коронавирус
RT на русскомМишустин заявил об угрозе достижениям по сокращению бедности в России
Достижения последних лет по сокращению бедности в России оказались под угрозой из-за пандемии коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, сфера труда испытывает на себе серьёзные негативные последствия.
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Общество
Суд в Амстердаме вновь отложил рассмотрение дела по золоту скифов
Новая дата заседания будет назначена через 2-3 недели. В Амстердаме суд снова перенес рассмотрение дело о скифском золоте.
Деловое.ТВ 06:01
Экономика
Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч рублей
Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств при сумме таких операций от 100 тысяч рублей.
Российская газета вчера в 09:07
Происшествия
Адвокат Ефремова частично признал вину актера
Эльман Пашаев намекнул на наличие доказательств того, что за рулем джипа мог находиться не его подзащитный Представитель Михаила Ефремова в суде частично признал, что артист находился за рулем джипа в момент нашумевшего ДТП в центре Москвы.
WomanHit.ru 12:22
Футбол
«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн
Сообщалось, что «Сан-Лоренсо» отказался в ответ на предложение ЦСКА о покупке форварда Адольфо Гайча за € 8 млн.
Чемпионат 17:34
Общество
В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
Вакцинация против коронавирусной инфекции будет добровольной, на сегодняшний день в России в разработке 17 перспективных вакцин, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Интерфакс 14:06
Происшествия
Против губернатора Хабаровского края Фургала возбудили уголовное дело
В отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возбуждено уголовное дело.
РИА Новости 18:58
Шоу-бизнес
"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
Пользователи инстаграма заподозрили певицу Аниту Цой во лжи насчет заражения коронавирусом.
РИА Новости 17:49
Финансы
Беспроигрышная стратегия игры на бирже перестала работать
Наиболее популярная стратегия игры на фондовой бирже, применявшаяся хедж-фондами и долгое время считавшаяся беспроигрышной, перестала работать, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 18:04
Игры
Blizzard анонсировала старт бета-теста World of Warcraft: Shadowlands
Blizzard назвала примерную дату начала бета-теста World of Warcraft: Shadowlands в рамках открытой презентации дополнения.
CyberSport.ru 12:40
Происшествия
В подмосковной Рузе из-за прорыва дамбы смыло несколько домов
В результате оказались подтопленными 29 приусадебных участков с домами, два деревянных дома смыло.
Коммерсантъ 18:15
Здоровье
Раскрыто положительное влияние шоколада на иммунитет
В интервью с радио Sputnik эксперт по питанию Варвара Зародина рассказала о положительном влиянии шоколада на иммунитет.
ToDay News Ufa 13:50
Шоу-бизнес
Сергей Жуков назвал причины распада группы «Руки вверх»
Сегодня Сергей Жуков поделился своими воспоминаниями о работе в коллективе «Руки Вверх» и назвал причины распада группы.
Bimru.ru вчера в 12:43
Политика
ЕС считает задержание исламистов в Крыму политически мотивированным
Пресс-служба главы европейской дипломатии Жозепа Борреля распространила заявление, в котором говорится, что задержание в Крыму семи подозреваемых в причастности к запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", занимавшихся пропагандой и вербовкой, имеет под собой политические мотивы.
Московский Комсомолец 18:14
Шоу-бизнес
В Лондоне начался суд по делу Эмбер Херд и Джонни Деппа
В Лондоне начался суд по делу бывших супругов Эмбер Херд и Джонни Деппа - ранее актеры обвиняли друг друга в жестокости во время брака.
Газета.Ru вчера в 14:09
Футбол
Киевское «Динамо» стало 12-кратным победителем Кубка Украины
Киевское «Динамо» в 12-й раз выиграло Кубок Украины. В финале оно переиграло по пенальти «Ворсклу».
Спорт-Экспресс 17:23
Общество
ФСБ подтвердила секретность данных в деле советника главы «Роскосмоса»
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России приобщили к уголовному делу о госизмене в отношении советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста издания «Коммерсантъ» Ивана Сафронова два экспертных заключения, которые подтверждают секретность переданных им сведений.
Lenta.ru 12:41
Происшествия
Перекинувшийся на дома с поля пшеницы пожар под Волгоградом потушен
Пожар в Волгоградской области, который перекинулся с пшеничного поля на жилые дома, потушен.
Известия 15:40
Музыка
Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней
Клип «Ленинграда» на песню «Фотосессия» за пять дней посмотрели более 1,2 млн зрителей.
Evo-rus.com вчера в 03:24
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета 05:17
Здоровье
В РФ больные муковисцидозом остались без нужных лекарств
В ряде российских регионов больные муковисцидозом дети не могут получить препарат "Пульмозим", помогающий им дышать.
РЕН ТВ 18:56
Армия и оружие
Поляки захотели дружить с Россией, узнав о возможностях ЗРК С-500
Политическая Экспертиза 13:29
Футбол
«Милан» вырвал победу над «Ювентусом» в чемпионате Италии по футболу
Алекс Сандро в спокойной ситуации отдал пас в собственную штрафную на Джакомо Бонавентуру, который прострелил на Ребича, и тот в касание установил окончательный счет встречи - 4:2. Никто из защитников "бьянконери" даже не находился рядом с хорватским нападающим, караулившим в центре штрафной, - все, что нужно знать об игре "Ювентуса" в последние 30 минут матча.
Газета.Ru 04:08
Происшествия
В Петербурге задержали мужчину за оправдание терроризма
В центре Санкт-Петербурга задержали мужчину за оправдание терроризма, произошедшего в октябре 2018 года в Архангельской области.
Газета.Ru 16:42
Армия и оружие
Второй «Премьер»: для ВКС построят еще один «летающий суперрадар»
Скоро в серию Для Воздушно-космических сил построят второй серийный самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-100 "Премьер", рассказали "Известиям" источники в Минобороны и ВПК.
Известия вчера в 17:01
Экономика
Мобильная связь в России может подорожать на 14%
Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета 03:58
Общество
Московские театры могут открыться 1 августа
Столичным театрам могут разрешить открыться уже 1 августа. Правда, количество зрителей будет сокращено вдвое.
Российская газета 10:36
Политика
Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru вчера в 18:36
Игры
В Сети появилась получасовая запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla
Выход Assassin’s Creed Valhalla запланирован на конец года.
МонаВиста вчера в 12:48