Достижения последних лет по сокращению бедности в России оказались под угрозой из-за пандемии коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, сфера труда испытывает на себе серьёзные негативные последствия.

Мишустин заявил об угрозе достижениям по сокращению бедности в России

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