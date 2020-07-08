Коронавирус
RT на русскомМишустин заявил об угрозе достижениям по сокращению бедности в России
Достижения последних лет по сокращению бедности в России оказались под угрозой из-за пандемии коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, сфера труда испытывает на себе серьёзные негативные последствия.
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Политика
Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru вчера в 18:36
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Эксперты отмечали, что Дания может разрешить использовать при строительстве газопровода новый тип судов.
Новые Ведомости вчера в 05:41
Происшествия
Адвокат Ефремова пообещал сенсацию на суде
Адвокат актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы 8 июня, пообещал сенсацию на суде.
Известия 11:36
Экономика
Подсчитаны потери экономики от ожирения работников
Эксперты впервые оценили влияние плохого питания и ожирения на 13 отраслей экономики — от сельского хозяйства до розничной торговли — в 19 странах.
Lenta.ru 07:50
Общество
В Петербурге запретят продавать алкоголь в заведениях менее 50 кв. м
В Санкт-Петербурге в скором времени запретят продавать алкоголь заведениям, площадь залов которых меньше 50 кв. м. Соответствующий законопроект в третьем и окончательном чтении приняло законодательное собрание города в среду, 8 июля.
Известия 10:39
Политика
Медведев станет пожизненным сенатором после принятия закона
Дмитрий Медведев как бывший президент России не получит автоматически место пожизненного сенатора, для этого необходимо принять соответствующий закон, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
РИА Новости 07:21
Происшествия
В Москве задержали Петра Верзилова
Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в среду, что его вновь задержали в Москве, по какому поводу – пока неясно.
РИА Новости 11:04
Общество
Россиянам автоматически перечислят 9 выплат и пособий до конца года
Водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года, продлили до конца 2020 года.
iReactor 03:07
Политика
В Литве запретили трансляцию российских телеканалов RT
Подведомственная парламенту Литвы комиссия по радио и телевидению, контролирующая деятельность радио- и телевещателей в стране, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT.
ТАСС 09:40
Общество
В Подмосковье подписали постановление о работе общепита и отелей
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал постановление, предусматривающее возобновление работы предприятий общественного питания и отелей.
RT на русском 11:31
Армия и оружие
Российские военные сообщили о заходе трех кораблей НАТО в Черное море
В акваторию Черного моря зашли три корабля НАТО. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
РБК вчера в 12:17
Общество
Россияне смогут вернуть деньги за отмененные туры только через год
Клиенты российских туроператоров смогут вернуть деньги за несостоявшиеся поездки не ранее чем через год.
Forbes 09:55
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
Политика
Прилетевших через третьи страны россиян не пустят в Европу
Россияне могут долететь до Европы через третьи страны, но попасть на их территорию у них не получится.
Известия 10:23
Общество
Токаев объявил 13 июля днем траура по умершим из-за коронавируса
Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев объявил 13 июля днем национального траура по умершим из-за коронавируса, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10:57
Политика
Прага захотела нормализовать отношения с Москвой
Чехию интересуют нормальные отношения с Россией, заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш в среду.
Взгляд.ру 11:36
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова подтвердила свой роман с Ильей Авербухом
Звезда сериала «Папины дочки», 25-летняя Лиза Арзамасова подтвердила, что встречается с известным российским фигуристом Ильей Авербухом, который старше её на 21 год.
Gazeta.SPb вчера в 10:28
Здоровье
Пациенты назвали неприятности после выздоровления от коронавируса
Врачи назвали симптомы, которые преследуют переболевших COVID-19 пациентов после выписки из больницы.
МедиаПоток 07:24
Шоу-бизнес
Экс-солист MBAND Анатолий Цой 10 лет скрывал жену и детей от публики
Экс-солист MBAND Анатолий Цой 10 лет скрывал жену и детей от публики Напомним, что в середине апреля группа MBAND объявила о распаде после шести лет существования.
Вокруг ТВ вчера в 10:05
Политика
Суд в Киеве решил не избирать Порошенко меру пресечения
Печерский районный суд Киева оставил без рассмотрения ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки.
РИА Новости 09:48
Общество
Никиту Джигурду задержали у Дивеевского монастыря
"На территорию Дивеевского монастыря прибыл наряд сотрудников полиции, которые проводят проверку по факту прохождения нами - внимание! - блокпостов в мирном городе в мирное время!" - пожаловалась она.
Газета.Ru 11:18
Технологии
«МегаФон» признан лидером по скорости мобильного интернета в России
Средняя скорость скачивания в сети по стране составила 32,79 Мбит / с Международная компания Ookla признала сеть "МегаФон" лидером по скорости мобильного интернета на территории России.
Деловое.ТВ 07:52
Единоборства
Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре
Российский боец ММА Сергей Харитонов отреагировал на принятие Александром Емельяненко его вызова на поединок.
RT на русском 09:12
Общество
В результате протестов в Белграде пострадали 60 человек
По меньшей мере 43 полицейских и 17 демонстрантов получили ранения в результате столкновений.
Газета.Ru 11:30
Общество
Собчак задержали на Лубянке за участие в несогласованной акции
Слово и Дело 02:26
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич поиздевалась над собственным нарядом
Bimru.ru 06 июля в 08:46
Космос
Ровер Curiosity отправился в «летнее путешествие» по Марсу
Во время своего дорожного путешествия марсоход исследует чуть меньше двух километров поверхности, а затем вновь вернется на высокую гору под названием Эолида, которую он изучает уже несколько лет.
Популярная механика вчера в 08:28
Политика
МИД РФ жестко ответил дипломатам США о задержаниях в России
Накануне в Москве по делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ) был задержан бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей», а ныне советник главы Роскосмоса Иван Сафронов.
Ридус 03:41