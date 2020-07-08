Коронавирус
Lenta.ruМишустин заявил об угрозе достижениям в борьбе с бедностью в России
Достижения последних десятилетий в области борьбы с бедностью оказались из-за пандемии коронавируса под угрозой, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Его цитирует РИА Новости в среду, 8 июля.
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Происшествия
В Волгоградской области лесной пожар угрожает селу
РИА Новости 11:44
Общество
Московские театры могут открыться 1 августа
Столичным театрам могут разрешить открыться уже 1 августа. Правда, количество зрителей будет сокращено вдвое.
Российская газета 10:36
Культура
Вышел трейлер второго сезона «Пацанов»
Ранее стало известно, что у Мясника появится короткометражный "сольник" из кадров, не вошедших во второй сезон "Пацанов".
Российская газета 12:26
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом
25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me 04:47
Происшествия
В Москве задержали издателя «Медиазоны» Петра Верзилова
Издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» Петра Верзилова задержали после выхода из эфира «Эха Москвы».
Ведомости 10:36
Общество
На Лубянке задержали более 20 участников пикетов в поддержку Сафронова
На Лубянке, у здания ФСБ прошли одиночные пикеты в поддержку задержанного по подозрению в госизмене советника главы «Роскосмоса» и экс-журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова.
РБК вчера в 14:48
Экономика
Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета вчера в 09:00
Автоспорт
Гонщик Квят объяснил отказ вставать на колено на акции против расизма
В Австрии 5 июля перед стартом гонок прошла акция протеста против расизма, в рамках которой некоторые пилоты встали на колено.
РЕН ТВ 03:39
Здоровье
С 9 июля в больнице Николая Чудотворца возобновится прием пациентов
Исключение составили дежурные смены. С 9 июля после проведения заключительной дезинфекции в больнице возобновится прием пациентов.
Телеканал Санкт-Петербург 12:36
Политика
В Минобороны Германии ответили на критику «Северного потока — 2»
Глава Минобороны Германии, лидер немецких консерваторов Аннегрет Крамп-Карренбауэр прокомментировала основные претензии, связанные с реализацией проекта газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 13:00
Общество
В Петербурге мини-рюмочные запретили с 1 января 2021 года
В Петербурге с 1 января 2021 года закроются все мини-рюмочные. Соответствующее решение принято Законодательным собранием города.
Что происходит 10:53
Происшествия
В Татарстане завели дело на мужчину, избивавшего женщин в парке
Прокуратура Татарстана возбудила уголовное дело против мужчины, который нападал на женщин в нижнекамском парке "СемьЯ".
Российская газета 07:45
Общество
Дело Сафронова связано с передачей Чехии секретных военных сведений
Советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова подозревают в передаче информации специальным службам Чехии о поставках боевого оружия в Африку и на Ближний Восток.
ПолитРоссия вчера в 18:18
Кино
Во втором сезоне «Ведьмака» Цири изменится
Шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич рассказала в интервью TVGuide о втором сезоне сериала "Ведьмак", который намечен к показу на 2021 год.
Ревизор.ру вчера в 08:31
Космос
Блестящее вещество на обратной стороне Луны идентифицировано
Чтобы выяснить, чем на самом деле является загадочный объект, ученые убрали отраженный от него свет на изображениях и определили его химический состав.
Машины и Механизмы 03:15
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
Здоровье
Кабмин утвердил правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях
Правительство РФ утвердило правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях.
KM.ru 03:29
Общество
Ученые перечислили места с повышенным риском заражения коронавирусом
Специалисты в разговоре с «Известиями» перечислили места, где риск заражения коронавирусом наиболее высок.
Известия вчера в 18:42
Футбол
ЦСКА выиграл 3 матча подряд, общий счет – 10:0
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Sports.ru 12:59
Общество
Рестораны, бары и кафе в Подмосковье заработают с 25 июля
Ранее в регионе начали работать торговые центры, а также зоопарки и магазины любой площади, закрытые из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:44
Футбол
Баста открестился от статуса «хозяина» СКА
Баста во время встречи с болельщиками СКА заявил, что не нужно называть его «хозяином» команды, а в футбольном клубе он находится в качестве энтузиаста.
161.ru 09:30
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru вчера в 13:45
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции
РИА Новости вчера в 10:02
Общество
Никиту Джигурду задержали у Дивеевского монастыря
"На территорию Дивеевского монастыря прибыл наряд сотрудников полиции, которые проводят проверку по факту прохождения нами - внимание! - блокпостов в мирном городе в мирное время!" - пожаловалась она.
Газета.Ru 11:18
Культура
Девушка из Тулы создает иллюстрации, показывающие красоту народов мира
Около года назад девушка начала новый проект под названием «Красота народов мира», за это время художница нарисовала десять девушек из разных уголков мира в своем необычном уникальном стиле.
Ридус 05:15
Общество
Россиянам автоматически перечислят 9 выплат и пособий до конца года
Водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года, продлили до конца 2020 года.
iReactor 03:07
Армия и оружие
ЗРК С-500 «Прометей» поступит в войска России до конца года
Командующий зенитно-ракетными войсками ВКС Сергей Бабаков подчеркнул, что ЗРК С-500 «Прометей» поступит в войска России до конца года.
HotGeo 02:43