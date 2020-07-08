Достижения последних десятилетий по сокращению бедности и безработицы оказались под угрозой в связи с пандемией коронавируса.

с чего всё началось

Достижения последних лет по сокращению бедности в России оказались под угрозой из-за пандемии коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, сфера труда испытывает на себе серьёзные негативные последствия.

Мишустин заявил об угрозе достижениям по сокращению бедности в России

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