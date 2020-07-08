Достижения последних десятилетий по сокращению бедности и безработицы оказались под угрозой в связи с пандемией коронавируса.

с чего всё началось

Достижения последних десятилетий в области борьбы с бедностью оказались из-за пандемии коронавируса под угрозой, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Его цитирует РИА Новости в среду, 8 июля.

Мишустин заявил об угрозе достижениям в борьбе с бедностью в России

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