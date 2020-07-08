Коронавирус
Lenta.ruМишустин заявил об угрозе достижениям в борьбе с бедностью в России
Достижения последних десятилетий в области борьбы с бедностью оказались из-за пандемии коронавируса под угрозой, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Его цитирует РИА Новости в среду, 8 июля.
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Достижения последних десятилетий по сокращению бедности и безработицы оказались под угрозой в связи с пандемией коронавируса.ТАСС07:31
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Мишустин: Пандемия поставила под угрозу достижения мира по сокращению бедности
Российская газета08:17
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Футбол
«Милан» вырвал победу над «Ювентусом» в чемпионате Италии по футболу
Игроки футбольного клуба «Милан» одержали победу над соперниками из «Ювентуса» в домашнем матче 31-го тура чемпионата Италии.
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Политика
Медведев станет пожизненным сенатором после принятия закона
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Матвиенко заявила о готовности РФ к работе с другими странами по открытию границ
Ранее, 6 июля, в ходе встречи с главой «Аэрофлота» президент России Владимир Путин заявил о неопределенности открытия границ Европы для граждан страны.
Известия 07:48
Футбол
Гендиректор «Зенита» отреагировал на жалобу «Спартака» в РФС
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на жалобу «Спартака» в Российский футбольный союз (РФС) по поводу его комментария об инциденте с участием футболистов Артема Дзюбы и Сердара Азмуна, сымитировавших половой акт в раздевалке.
Lenta.ru 08:04
Автоспорт
Фернандо Алонсо подписал контракт с командой «Формулы-1» «Рено»
Двукратный чемпион "Формулы-1" испанский гонщик Фернандо Алонсо подписал контракт с "Рено" на сезон-2021, сообщается на официальном сайте команды.
РИА Новости 07:04
Происшествия
Экс-доцент СПбГУ Соколов в день убийства звонил в посольство Франции
Бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета, историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, в день преступления звонил в посольство Франции.
МР7.ру вчера в 01:21
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 06 июля в 02:42
Политика
В Госдуме предложили приравнять отчуждение территорий к экстремизму
В Госдуму внесли пакет поправок в закон, согласно которому нарушение территориальной целостности России или отчуждение части ее территории будет признаваться экстремизмом, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
РИА Новости 05:52
Энергетика
В мире упал спрос на импорт СПГ из США
Потребность в импорте американского СПГ сокращается на фоне падения мирового спроса из-за мягкой зимы, ограничительных мер, вводимых из-за пандемии коронавирусной инфекции, а также заполнение до пределов хранилищ по всему миру.
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Единоборства
Харитонов прокомментировал решение Емельяненко согласиться на бой
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов прокомментировал решение Александра Емельяненко согласиться на выяснение отношений в октагоне.
Газета.Ru 07:37
Общество
Аксенов сообщил о старте высокого курортного сезона в Крыму
Глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил о старте высокого курортного сезона в Крыму.
Piter.tv 06:50
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом
25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me 04:47
Общество
Собянин: Надеюсь, что с 1 сентября московские школьники пойдут в школы
Российская газета 08:17
Общество
Защита обжаловала арест советника главы «Роскосмоса» Сафронова
Защита обжаловала заключение под стражу подозреваемого в госизмене советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова.
Известия 08:08
Здоровье
94 человека заразились коронавирусом в Ростовской области за сутки
По информации Роспотребнадзора на среду, 8 июля, за последние сутки у 94 человек на Дону подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Политика
Генерал ФСБ описал процесс вычисления шпионов
Генерал ФСБ Александр Михайлов рассказал о том, как спецслужбы вычисляют шпионов.
Lenta.ru 04:42
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Канье Уэст поборется за пост президента США как независимый кандидат
Американский рэп-исполнитель Канье Уэст, который ранее объявил о решении баллотироваться на пост президента США в 2020 году, собирается участвовать в выборах в качестве независимого кандидата.
Известия 07:01
Политика
Тимошенко заявила о жестоко обманутых украинцах
Аргументы и Факты вчера в 23:33
Политика
Си Цзиньпин заявил о важности стратегического партнерства с Россией
Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в котором заявил о важности стратегического партнерства РФ и Китая в условиях быстро меняющейся международной обстановки, передает РИА "Новости" со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
Газета.Ru 08:03
Шоу-бизнес
Джонни Депп и Эмбер Хёрд вновь встретились в суде
Сам же актёр ответил жёстким отказом. Чем закончится новое заседание суда по делу бывших супругов станет известно в ближайшие три недели.
SM News 01:07
Армия и оружие
Генерал США: Украина останется без помощи НАТО в случае войны с РФ
Если между Украиной и Россией развяжется военный конфликт, НАТО не будет вмешиваться и открыто поддерживать Киев, считает бывший командующий Вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес.
Газета.Ru 06:39
Политика
Иран отказался выплачивать компенсации семьям погибших в сбитом Boeing
Иран отказался выплачивать компенсации семьям украинцев, погибших в сбитом в январе 2020 года украинском Boeing 737.
Lenta.ru 06:26
Общество
Кабмин разрешил за отмененные авиарейсы выдавать ваучеры вместо денег
Правительство утвердило постановление, позволяющее авиакомпаниям выдавать клиентам ваучеры вместо возврата денег за авиабилеты.
РИА Новости вчера в 16:44
Политика
Блогер Шарий утверждает, что офис Зеленского заказал его убийство
Видеоблогер и политик Анатолий Шарий заявил, что офис президента Украины Владимира Зеленского заказал его убийство.
РИА Новости 06:16
Здоровье
Россиян от новых вирусов из Китая предостерег доктор Мясников
Телеведущий, главврач столичной больницы Александр Мясников предупредил зрителей о том, что совсем скоро из Китая к нам придут еще более страшные болезни, чем коронавирус или та же бубонная чума.
ToDay News Ufa 07:28
Происшествия
Беременная женщина пострадала при ДТП с участием скорой в Челябинске
Легковой автомобиль и карета скорой медицинской помощи столкнулись в Челябинске в среду, в результате ДТП травмы получила беременная женщина, которую медики везли в больницу.
ТАСС 06:47
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 06 июля в 15:38
Здоровье
60% врачей в России не доверяют официальной статистике по коронавирусу
Почти 60% российских врачей не доверяют официальной статистике по коронавирусу, следует из опроса, проведенного фондом "Общественное мнение" и "Левада-центром".
Накануне.Ru вчера в 02:06
Экономика
Мишустин объявил о новых мерах поддержки предпринимателей
Премьер-министр Михаил Мишустин предложил обсудить новые меры поддержки предпринимателей, работающих по упрощенной схеме налогообложения.
Lenta.ru вчера в 09:03